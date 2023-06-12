少數民族在兩岸交流中遭邊緣化，中共將統戰目光看向台灣原住民
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國台辦主任宋濤會見國民黨原住民立委孔文吉率領的代表團時的發言，顯示中共希冀透過兩岸少數民族交流及合作，構築「反獨促統」的「統一戰線」，視台灣原住民族為「民主協商」的成員，兩岸少數民族對話係立基於「九二共識」、「反對台獨」基礎而發展。
中共對台政策係採取「兩岸融合途徑」，以達成「反獨促統」、「融合漸統」、「融合和統」目標。尤其是「一代一線」對台政策主軸所指涉政策標的對象，更是涉台政策最為「關鍵性支持群體」，其中台灣社會原住民族群也是關鍵性群體，中共希冀藉由兩岸少數民族交流與合作，促進兩岸民族認同及和平統一。
從兩岸經濟整合到凝聚社會文化認同，最終達成型塑台灣民眾的中華國族主義認同目標，培養「兩岸一家親」理念、「兩岸命運共同體」意識，此為一漸進、和平、統一的涓滴細微民心工程過程。中共對台少數民族政策及工作，係基於落實「以台灣社會為中心」的對台政策思維。
中共二十大後對台政策的主軸及元素，強調「反獨促統」及「融合促統」，壓制及懷柔並舉，具有「原則堅定性」及「策略靈活性」，對台政策具有高度延續性、一致性及可預測性。
尤其強調與台灣社會願統政治勢力對話協商，聚焦「反台獨、反干涉」，不僅在兩岸公民社會間形成統一戰線，也在國際社會建構「一中體制」，促進兩岸融合交流及中華民族文化認同，對台政策呈現所謂戰略自信及定力。隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）後疫情時代開啟，兩岸少數民族交流活動逐漸恢復正常化，通過兩岸融合發展，產生「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」意識，凝聚中華國族認同俾利兩岸從和平發展邁向統一過程。
首先，建構兩岸少數民族民主協商機制，聚焦成員具有廣泛群眾性和代表性
中共推動兩岸少數民族交流及合作，旨在擴大「國家完全統一」的共識圈及獲得關鍵性少數群體支持。
中共呼籲台灣少數民族同胞積極參與兩岸經濟、文化交流，積極參與推進兩岸關係發展及兩岸和平統一的「民主協商」中來，投身到促進中華民族偉大復興的輝煌事業中來。尤其是針對習近平倡議「一國兩制」台灣方案的探索，呼籲建構兩岸政治協商機制。
例如「台灣少數民族代表團」於2023年4月18日至20日到北京參訪交流，來源涵蓋台灣各主要縣市。在疫情前，2019年「台灣少數民族議事聯盟」主席根志優帶隊，成員包括賽夏、排灣、阿美等7個族群的20名長老、頭目，其成員具有廣泛群眾性和代表性。
其次，構築支持「九二共識」及「反獨促統」大聯盟
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企業如何打造現代開發技術？馬上報名「AWS 現代開發技術嘉年華」，開創現代化開發佈局思維
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AWS 於 2023 年 6 月 30 日 （五）在華南銀行國際會議中心舉辦「AWS 現代開發技術嘉年華」，活動將從全球現代化開發趨勢談起，再到無伺服器與容器應用戰略、服務進階介紹，以及開發最佳實踐等多方面實用教戰守則，讓企業 IT 決策者、業務創新決策者及開發者掌握全面佈局思維。
隨著科技的迅速更新與發展，企業市場充滿了各種可能，也意味著更多的不確定性，這也使得企業組織越來越重視在商業模式上的創新、使用者體驗與滿意度回饋、營運效率提升和成本的優化等。 AWS 向來致力於提供創新、快速、敏捷的解決方案，為企業組織帶來更多的競爭優勢，例如無伺服器（ Serverless ）及容器技術，就是幫助企業大幅提升敏捷性、降低運營及管理壓力，讓企業可以聚焦自身業務，在實現創新同時也能具備降低管理成本等彈性優勢。
2023 年 6 月 30 日 （五）， AWS 將於華南銀行國際會議中心舉辦「 AWS 現代開發技術嘉年華」，活動將從全球現代化開發趨勢談起，再到無伺服器與容器應用戰略、服務進階介紹，以及開發最佳實踐等多方面實用教戰守則，讓企業 IT 決策者、業務創新決策者及開發者掌握全面佈局思維。
活動內容亮點搶先看
當天活動除了許多實際案例分享，更會根據不同主題需求做分場議程，包含產業進階應用場景、無伺服器與容器開發指南、企業現代化遷移。
活動邀請到的講者也都是重量級嘉賓，在產業進階應用的主題裡，樂居的 CTO John Tsai 會跟大家分享樂居如何設計驅動資料設計架構，而在 Track 2 無伺服器與容器開發指南中，則由FunNow 的 Backend Lead Charlie Hsieh 分享 FunNow 如何透過無伺服器現代化架構，讓企業出海走向國際時，發揮關鍵技術應用實力；最後，在 Track 3 企業現代化遷移的主題中，邀請到補教業雲端教學平台 Soarogo 分享如何從單體式現代化到負載百萬流量無伺服器SaaS架構，巨量的資料如何進行遷移？
除此之外，這場免費活動還能讓你：
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現場參與並投遞名片乙張及拍照打卡，即可獲得現煮咖啡乙杯 (每人限得一杯，贈送指示以現場公告為準；數量有限，贈完為止)
AWS 現代開發技術嘉年華 活動資訊
活動時間：2023 年 6 月 30 日 | 10:00 AM - 3:15 PM
活動地點：華南銀行國際會議中心 (台北市信義區松仁路 123 號)
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