少數民族在兩岸交流中遭邊緣化，中共將統戰目光看向台灣原住民

中共對台政策係採取「兩岸融合途徑」，以達成「反獨促統」、「融合漸統」、「融合和統」目標。尤其是「一代一線」對台政策主軸所指涉政策標的對象，更是涉台政策最為「關鍵性支持群體」，其中台灣社會原住民族群也是關鍵性群體，中共希冀藉由兩岸少數民族交流與合作，促進兩岸民族認同及和平統一。

從兩岸經濟整合到凝聚社會文化認同，最終達成型塑台灣民眾的中華國族主義認同目標，培養「兩岸一家親」理念、「兩岸命運共同體」意識，此為一漸進、和平、統一的涓滴細微民心工程過程。中共對台少數民族政策及工作，係基於落實「以台灣社會為中心」的對台政策思維。

中共二十大後對台政策的主軸及元素，強調「反獨促統」及「融合促統」，壓制及懷柔並舉，具有「原則堅定性」及「策略靈活性」，對台政策具有高度延續性、一致性及可預測性。

尤其強調與台灣社會願統政治勢力對話協商，聚焦「反台獨、反干涉」，不僅在兩岸公民社會間形成統一戰線，也在國際社會建構「一中體制」，促進兩岸融合交流及中華民族文化認同，對台政策呈現所謂戰略自信及定力。隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）後疫情時代開啟，兩岸少數民族交流活動逐漸恢復正常化，通過兩岸融合發展，產生「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」意識，凝聚中華國族認同俾利兩岸從和平發展邁向統一過程。

首先，建構兩岸少數民族民主協商機制，聚焦成員具有廣泛群眾性和代表性

中共推動兩岸少數民族交流及合作，旨在擴大「國家完全統一」的共識圈及獲得關鍵性少數群體支持。

中共呼籲台灣少數民族同胞積極參與兩岸經濟、文化交流，積極參與推進兩岸關係發展及兩岸和平統一的「民主協商」中來，投身到促進中華民族偉大復興的輝煌事業中來。尤其是針對習近平倡議「一國兩制」台灣方案的探索，呼籲建構兩岸政治協商機制。

例如「台灣少數民族代表團」於2023年4月18日至20日到北京參訪交流，來源涵蓋台灣各主要縣市。在疫情前，2019年「台灣少數民族議事聯盟」主席根志優帶隊，成員包括賽夏、排灣、阿美等7個族群的20名長老、頭目，其成員具有廣泛群眾性和代表性。

其次，構築支持「九二共識」及「反獨促統」大聯盟