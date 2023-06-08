2023/06/08,
印太

巴布亞地區武裝組織發出撕票警告，印尼政府與地方衝突仍難解

巴布亞地區武裝組織發出撕票警告，印尼政府與地方衝突仍難解
西巴布亞獨立運動的支持者。Photo Credit: GettyImages

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在西巴布亞民族解放軍 （TPNPB）上週五（2日）發布的一段影片中，於2月被綁架的紐西蘭機師Philip Mehrtens發出警告，稱印尼政府若不在兩個月內與該組織進行談判，他就會遭槍斃。

據《CNN》報導，西巴布亞民族解放軍 （以下簡稱TPNPB）上週五（2日）發布的影片中，被俘的紐西蘭機師Philip Mehrtens發出警告，稱該組織準備殺死他。

武裝組織於2023年2月在恩杜加 （Nduga）地區綁架了Philip Mehrtens，以其作為人質，並要求與印尼當局進行涉及區域國家澳洲與紐西蘭的分裂談判，並表示只有在巴布亞獲得獨立後，Mehrtens才會獲釋。

「如果（談判）兩個月內沒有發生，他們說他們就會開槍打死我。」Mehrtens在該組織發言人Sebby Sambom最新發布的影片中說。

紐西蘭外交部發言人表示，紐西蘭官方已看到該影片，指出保障該機師的人身安全是「首要任務」，並補充：「我們正在盡一切努力確保能以和平的方式讓Mehrtens被安全釋放，包括與印尼當局密切合作。」

1969年，一場備受爭議的公民投票後，巴布亞成為印尼的第26個省，自此之後，當地原住民與雅加達政府衝突不斷，尤其近年來，隨著分離主義人士要求獨立，這個資源豐富卻極度貧窮的地區的動盪逐漸升級。

半島新聞台》指出，印尼總統佐科威近期修改了已有20年歷史的特別自治法，此政治舉措加劇了巴布亞人們的懷疑，被有獨立意識的巴布亞人視為是中央政府試圖在當地擴大權力的舉動。

曾在2019年造訪恩杜加的澳洲大學研究員Hipolitus Wangge指出，由於巴布亞人與中央政府之間缺乏信任，因此Mehrtens在近期內被安全釋放的可能性很小。

「他們避免了根本原因，」他說，並補充： 「軍隊的部署非常典型。在某些方面，這很絕望，因為他們沒有任何其他方法來解決衝突的根源。」

此外，自TPNPB綁架Mehrtens以來，該組織定期發布他的照片和影片，影像中Mehrtens經常身穿印有「自由巴布亞」字樣的襯衫，手持西巴布亞國旗，周圍環繞著手持武器的戰士。

據《路透社》報導，在最新影片中可發現TPNPB戰士所持的武器包含榴彈發射器、機槍和18隻突擊步槍，較過去影片中所持的簡易槍枝與弓箭有明顯升級，而當地警方推測「Dana Desa」基金可能是TPNPB購買武器的主要資金來源。

「Dana Desa」基金由佐科威於2015年推出，旨在推動偏遠村莊的經濟成長，但因為沒有完善的監督制度，使得該基金長期以來不斷被批評容易腐敗。

以「Dana Desa」基金購買武器的說法被TPNPB發言人Sebby Sambom否認：「我們擁有肥沃的土地，所以我們用自己的方式經營，我們可以通過開採金礦和木材以及來賺錢。」；而該基金的主管機關財政部表示確保資金按預期使用的監督機制已經到位，但拒絕回應巴布亞武裝組織挪用資金的說法。

上個月，TPNPB聲稱該組織殺死了至少13位前往找尋紐西蘭機師的印尼軍人，同時分別處決了在Yal地區被捕的另外9名軍人。

印尼軍方表示，一名士兵在搜查據信為關押Mehrtens的地點時被殺。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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