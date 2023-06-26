《買房全攻略》：台灣未來房價趨勢預測——V型復甦、U型復甦，還是W型復甦？
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本書從最基礎的房價資料搜尋開始介紹，循序漸進說明如何利用這些資訊，最後詳細分析各項不動產相關法規政策如何影響房市，全方位網羅房地產知識。不論是沒有買過房的首購族，或是代銷、建設、仲介業者，還是銀行從業人員，都可以從本書獲得更全面的房地產觀點，並透過結合實務與理論的說明，讓讀者可以立刻在投資或工作上運用！
文：廖仁傑、游穎珊
藉由歷史的房市價量分析，可以了解到價量循環的四象限並非絕對，這是因為在房屋市場中還是受到許多外力影響，包含打房政策、利率環境以及像疫情等不可預期等因素。因此在分析房屋市場時，價量循環可以作為分析的基礎，但實際房價走勢仍是需要順應著外在因素以及時間修正。
如何配合景氣復甦型式操作房市
根據住展雜誌調查，台北市在2021年底每坪單價來到95.1萬元，可以說是處於房價歷史高點。自2015年政府打房後，房價逐漸回落，近幾年則連續攀升。受到全球疫情、資金行情、台灣打房等外在因素影響，台灣房價預計在疫情因素褪去後進入一波新的循環。
未來影響房價的三個關鍵因素分別為：利率、打房政策以及地緣政治。從2022年開始的利率上漲提高了買屋以及持有成本，當房貸在最低利率突破2%後將對房市產生不小的衝擊；打房政策包含選擇性信用管制、房地合一2.0、實價登錄2.0以及內政部的平均地權條例，前三者已經在房市實施一段時間，因此最大的變數為內政部平均地權條例，僅在修正草案階段就出現預售屋拋售潮，正式實施後台灣房價勢必修正；最後則是地緣政治，隨著俄烏戰爭爆發，對於兩岸關係的討論也備受關注，若在此階段出現大變化，將影響台灣房市及經濟甚鉅。
作者以目前房價為基礎，預測未來五年房價走勢。從台灣歷史上來說，房市中較常見的景氣復甦型態為V型、U型以及W型，尚未出現過L型。L型衰退在台灣房市發生的可能性非常低，因此以下將以三種可能走勢解析未來房價趨勢，並教您該如何把握投資及出場時機。
①整體房價趨勢預測
從國泰房價指數可以看到目前房價為歷史高點，自疫情爆發後房價指數雖有小波動，但幾乎是以全力衝刺的速度飆高。在政府一連串打房政策從去年年中實施後，目前房價尚未看到顯著的影響，然而從買賣移轉棟數已可見稍微降溫。台灣在2021年3月開啟升息的第一槍，且預計將升息不只一次。就作者觀察，升息一碼的影響尚不大，然而當預期升息持續發生時，市場資金及行情便無法持續多久。
就過去升息循環經驗，市場在升息前面臨的是資金氾濫、熱錢流竄、資產價值持續提升等情況。步入升息循環之初，仍處於擴張期末端，房市尚不會受到太大影響，因此預估房價尚能維持一年，最多至兩年的行情。從下圖可見房價預測至111年底仍處於高點。
然而隨著升息壓力逐漸增大，政策效果浮現，預估房市將可能進入新的一波景氣循環。如上節提到的景氣復甦共有四型式，從過去各國發生L型復甦的情況對照台灣房市目前的情勢，L型復甦發生的機率相當低。房市在近幾年資金充裕的情況下，成為資金停泊的安全港，加上民眾對通膨的預期心理，使得台灣房價維持高檔。
相較於美國聯準會的鷹派升息作風，就台灣央行目前表態將以溫和升息因應。此外，儘管目前台灣陸續端出打房政策，但皆以抑制投機行為及控制房價合理上漲為兩大目標。因此預期未來將不會發生價漲量增的走勢，但也不會有大幅跌價、長期衰退的可能性。
②V型復甦——發生可能性20%
V型復甦係指在一至兩年內看見房價衰退後又彈升，這將是未來步入衰退後的最佳復甦劇本。但目前升息循環將不會在短期內結束，且依照過去台灣房市經驗，當政府有重大不動產政策，通常房市交易量會受到不少影響。當長期影響房市的因素持續存在（政策、利率壓力），要看到房市如2020年疫情後V型復甦的可能性不大。
若未來呈現V型復甦，因短期內房價即恢復水準，因此在交易房產時房地合一稅的影響便小了許多，只需注意五年重稅期間（持有兩年內交易需繳納45%、持有二至五年則繳納35%之房地合一稅）。雖然整體房市以V型復甦的可能性低，但在精華地段、企業投資地區或是新建捷運沿線，因該區房產稀缺性以及保值性，則有可能一出現跌價便有購屋人進場，使得特定區域仍維持於高檔房價。
③U型復甦——發生可能性35%
U型復甦則意味著台灣房市在未來三年內將會出現明顯衰退，且須花費五年以上時間才有望回復為2021年底的水準。在未來升息的情況下，將會抑制房產買氣，為房市的不利因素。評估目前台灣打房政策，實施了房地合一2.0以及不動產信用管制，目標皆是打擊投資客，對於整體房市有抑制緩漲的效果。此外，房市推案量預估將會略少於前幾年，超額供給發生的可能性在未來一年將不預期會發生。然若目前研擬中的囤房稅或是其他更激烈的打房政策在未來出現，則進入U型衰退的可能性將會大幅提高。
若預估未來出現U型復甦，就投資者而言在近期行情尚佳時將手中房產出脫會是最佳策略。若手中持有多個房產，在升息情況下壓力將會倍增，考量U型復甦期間較長，必須要有雄厚資金才能有機會迎來下一波漲勢。若是在復甦谷底時才發現資金不足而要脫手房產，價格可能也將不如預期，白白負擔沉重利息壓力。因此即便現在出手可能仍位於房地合一稅的重稅期，但可千萬別因小失大，省了房地合一稅卻等不到房價行情。
④W型復甦——發生可能性45%
W型復甦是在所有復甦情境中最為可能的。在2022年（111年）M1B顯示市場資金充裕、俄烏戰爭通膨以及消費者物價指數持續攀升，不動產保值的特性使得當時短期內房市仍有部分上漲空間。
值得注意的是，政府政策持續針對豪宅、多戶貸款以及預售屋炒作做管制。內政部平均地權條例通過，以及長期而言升息不利於房市等等影響，預期房市在未來半年仍不會有明顯修正，但是隨著通膨議題消退、資金行情不再、政策傳導等，房市熱度將會漸減，在未來一至兩年中過去兩年漲超多的蛋殼、蛋白區首先看到跌幅，房市進入修正。房市要出現好轉的跡象仍要等到2023年底左右，當中央銀行降息，在下一波行情才有機會看到房市逐漸明朗化。
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。