【專訪】《報導者事件簿002：神木下的罪行》張子午、森森：刻劃山老鼠的人生故事，不是要替他們開脫

文：愛麗絲

「後來發現，其實我更想講的是那些愛情故事之外的議題。」漫畫家森森高中讀美術班，曾參加漫畫家林珉萱（小威老師）開設的漫畫班，結業時交出八頁篇幅的少女漫畫，之後獲《甜芯月刊》鼓勵投稿、出版少女漫畫合集，求學時期便已出道。從前畫少女漫畫，森森習慣在愛情故事裡，加入自己想探討的議題，而故事說著說著，她發現生活中的現實議題，並不遜色於天馬行空的浪漫愛情。

大學時，森森主修舞台設計，漫畫創作暫且停滯，倒也讓她有段沉澱期，畢業後重拾畫筆，近年除曾以外婆白色恐怖時期經歷為素材的《那日清晨，我的青春歲月》，近期也和金鐘編劇鄭心媚合作，以陳文成命案發想，創作《查無犯罪事實》。2022年底，森森受邀加入《報導者事件簿002：神木下的罪行》，將報導文字轉為圖像，和《報導者》合作以報導漫畫（graphic journalism）形式，探討盜伐山林背後錯綜複雜的結構問題。

「這好像是我第一次爬山耶。」不常在山林間走跳，森森笑稱曾猶豫是否該進入全然陌生的創作領域，而後選擇跨出舒適圈，與《報導者》團隊由巡山員領隊上山時，體力與腳程老是吊車尾，但每每見到盜伐山林現場，疲憊根本算不上什麼，「得十個人手拉手才能圍起的千年神木，被盜伐者砍倒，只為取下高價珍稀的樹瘤。」森森上山前光看照片就已覺得怵目驚心，目睹現場的震懾，讓她選擇以更耗時費工的手繪，展現山林特有的有機質感。

得十個人手拉手才能圍起的千年神木，被盜伐者砍倒，只為取下高價珍稀的樹瘤。（攝影／森森）

森森選擇以更耗時費工的手繪，展現山林特有的有機質感。 Photo Credit：蓋亞文化提供

Photo Credit：蓋亞文化提供

如實呈現盜伐者的世界觀與生命故事

「一般民眾對盜伐山林事件的印象，只有在檢警偵辦後，新聞裡片面破碎的報導。」《報導者》主編張子午與團隊想做的不僅止於此，他們渴望讓讀者看到是什麼驅使山老鼠們知法犯法？又是什麼讓貴重木市場與盜伐產業鏈對外人而言如一幢迷宮，只有熟門熟路者能自由來去？

為了挖掘故事與真相，張子午從勤勤懇懇地讀資料開始，2011年鬧得沸沸揚揚的司馬庫斯「南山神木群盜伐案」，成為切入點。張子午仔細研讀相關判決書，理清來龍去脈，更從中聯繫上當時的辯護律師，並經律師牽線，得以登門拜訪當年的其中一位涉案者北互伊。

「我們不是要替山老鼠開脫，只是我們應該要用報導，刻劃出這群人的立體樣貌與人生故事。」張子午坦言，這類採訪不可能期待第一次上門就獲取資訊，但在一次次見面、說服、建立信任關係後，他得以從北互伊口中，聽聞藏在盜伐山林案背後的生命故事。

北互伊的父親於他年幼時逝世，叔叔李旺對他與兄弟姊妹而言，便成為如父親般的存在。北互伊國中輟學後和叔叔在山下工地打工，經友人介紹認識妻子，婚後兩人於紡織廠擔任作業員。幾年後，李旺起心動念歸根返鄉，一大家子便重返部落。

但因長期在山下生活，山上聚落的觀光資源已被由另一家族主導的共營制度所掌握。北互伊與妻子育有四個孩子，山上謀生不易，他僅能靠替果園砍草、工地打石等零工，加上低收入戶補助與民間學費資助才能勉強打平，而其三女兒患有癲癇需固定回診，且若碰上其他意外、生病，他便只有借錢一途可走。

北互依（右）小女兒高燒不退住院，即使掛號與醫藥費都有減免，但夫妻倆陪病期間沒有工作，經濟相當吃緊。（攝影／余志偉）

經濟壓力下，北互伊選擇跟著叔叔、哥哥的腳步盜伐山林，切下樹瘤、樹木換取金錢。事實上，從山林採集產物貼補家用的記憶，最早從北互伊讀小學時開始——上學途中，一群孩子一路採集金線蓮，到學校賣與老師，一次換取約五百元平分。

北互伊在「南山神木群盜伐案」因是初犯被判緩刑，但2018年，他與哥哥再次涉入盜伐山林案成了累犯，合併前案刑期，北互伊得在監獄裡待近四年。

「我們上門拜訪北互伊時，正是他在等候發監執行的空檔，」越是往下深挖盜伐山林背後的結構問題，張子午越顯無奈，若缺乏正常管道的足夠收入，盜伐者恐怕代代都無法真正脫離這場泥淖。

2021年起，張子午與《報導者》團隊前後花費七、八個月的時間採訪、搜集素材，除了盜伐者，為維護山林疲於奔命的巡山員、加工貴重木的木工師傅、一手掌握貴重木市場的木工廠老闆等人，所有相關人員都在《報導者事件簿002：神木下的罪行》中理出頭緒，人物與產業輪廓不再模糊，而是立體鮮明了起來。

2021年起，張子午與《報導者》團隊前後花費七、八個月的時間採訪、搜集素材。 Photo Credit：《報導者》提供

在各方說法間，張子午與《報導者》團隊如實呈現受訪者的生活與世界觀，不加諸道德評判，「站在受訪者的立場來看，他們的說法都是可信、合理的。」盜伐者認為樹瘤好比樹的痛風石，切下樹瘤則像替樹治病；加工貴重木的師傅被檢方列為盜伐集團首腦，但他自認不過是太愛木頭，以致走火入魔。遠離山林的大眾，視盜伐山林為傷天害理，涉案者的說法也許會被認為僅是自我說服、合理化罪行的藉口，但身為記者，張子午抱持如人類學家田野調查般的態度，不過度介入，而是忠實報導、盡力搜集務實證據作為補充，供社會評斷。

另一方面，記者永遠是帶著懷疑目光的，「我一直都不會全然相信既定事實，而是會質疑所有。」張子午指出，帶著質疑才能客觀審視，才能讓從未被聽聞的故事見光。

「全面禁止！」的扭曲關係，產業鏈生態的權力翻轉

盜伐山林固然犯法，但法律規範是否合宜仍值得被探討。「我們的國土60%都是山林，但我們有99%木材都只能用進口的，長年以來將森林資源鎖在森林遊樂區，」張子午以家長全面禁止孩童喝含糖飲料為例，一味禁止終有一日會迎來反撲，「這樣的關係是扭曲的，森林是需要經營的，缺乏妥善經營與規範，只會讓整體產業變得既不永續也不透明。」全面禁止而非永續經營的森林業，導致山林聚落的凋零，更使貴重木逐漸成為少數人才能掌握的地下市場。