【專訪】《報導者事件簿002：神木下的罪行》張子午、森森：刻劃山老鼠的人生故事，不是要替他們開脫
我們想讓你知道的是
遠離山林的大眾，視盜伐山林為傷天害理，涉案者的說法也許會被認為僅是自我說服、合理化罪行的藉口，但身為記者，張子午抱持如人類學家田野調查般的態度，不過度介入，而是忠實報導、盡力搜集務實證據作為補充，供社會評斷。
文：愛麗絲
「後來發現，其實我更想講的是那些愛情故事之外的議題。」漫畫家森森高中讀美術班，曾參加漫畫家林珉萱（小威老師）開設的漫畫班，結業時交出八頁篇幅的少女漫畫，之後獲《甜芯月刊》鼓勵投稿、出版少女漫畫合集，求學時期便已出道。從前畫少女漫畫，森森習慣在愛情故事裡，加入自己想探討的議題，而故事說著說著，她發現生活中的現實議題，並不遜色於天馬行空的浪漫愛情。
大學時，森森主修舞台設計，漫畫創作暫且停滯，倒也讓她有段沉澱期，畢業後重拾畫筆，近年除曾以外婆白色恐怖時期經歷為素材的《那日清晨，我的青春歲月》，近期也和金鐘編劇鄭心媚合作，以陳文成命案發想，創作《查無犯罪事實》。2022年底，森森受邀加入《報導者事件簿002：神木下的罪行》，將報導文字轉為圖像，和《報導者》合作以報導漫畫（graphic journalism）形式，探討盜伐山林背後錯綜複雜的結構問題。
「這好像是我第一次爬山耶。」不常在山林間走跳，森森笑稱曾猶豫是否該進入全然陌生的創作領域，而後選擇跨出舒適圈，與《報導者》團隊由巡山員領隊上山時，體力與腳程老是吊車尾，但每每見到盜伐山林現場，疲憊根本算不上什麼，「得十個人手拉手才能圍起的千年神木，被盜伐者砍倒，只為取下高價珍稀的樹瘤。」森森上山前光看照片就已覺得怵目驚心，目睹現場的震懾，讓她選擇以更耗時費工的手繪，展現山林特有的有機質感。
如實呈現盜伐者的世界觀與生命故事
「一般民眾對盜伐山林事件的印象，只有在檢警偵辦後，新聞裡片面破碎的報導。」《報導者》主編張子午與團隊想做的不僅止於此，他們渴望讓讀者看到是什麼驅使山老鼠們知法犯法？又是什麼讓貴重木市場與盜伐產業鏈對外人而言如一幢迷宮，只有熟門熟路者能自由來去？
為了挖掘故事與真相，張子午從勤勤懇懇地讀資料開始，2011年鬧得沸沸揚揚的司馬庫斯「南山神木群盜伐案」，成為切入點。張子午仔細研讀相關判決書，理清來龍去脈，更從中聯繫上當時的辯護律師，並經律師牽線，得以登門拜訪當年的其中一位涉案者北互伊。
「我們不是要替山老鼠開脫，只是我們應該要用報導，刻劃出這群人的立體樣貌與人生故事。」張子午坦言，這類採訪不可能期待第一次上門就獲取資訊，但在一次次見面、說服、建立信任關係後，他得以從北互伊口中，聽聞藏在盜伐山林案背後的生命故事。
北互伊的父親於他年幼時逝世，叔叔李旺對他與兄弟姊妹而言，便成為如父親般的存在。北互伊國中輟學後和叔叔在山下工地打工，經友人介紹認識妻子，婚後兩人於紡織廠擔任作業員。幾年後，李旺起心動念歸根返鄉，一大家子便重返部落。
但因長期在山下生活，山上聚落的觀光資源已被由另一家族主導的共營制度所掌握。北互伊與妻子育有四個孩子，山上謀生不易，他僅能靠替果園砍草、工地打石等零工，加上低收入戶補助與民間學費資助才能勉強打平，而其三女兒患有癲癇需固定回診，且若碰上其他意外、生病，他便只有借錢一途可走。
經濟壓力下，北互伊選擇跟著叔叔、哥哥的腳步盜伐山林，切下樹瘤、樹木換取金錢。事實上，從山林採集產物貼補家用的記憶，最早從北互伊讀小學時開始——上學途中，一群孩子一路採集金線蓮，到學校賣與老師，一次換取約五百元平分。
北互伊在「南山神木群盜伐案」因是初犯被判緩刑，但2018年，他與哥哥再次涉入盜伐山林案成了累犯，合併前案刑期，北互伊得在監獄裡待近四年。
「我們上門拜訪北互伊時，正是他在等候發監執行的空檔，」越是往下深挖盜伐山林背後的結構問題，張子午越顯無奈，若缺乏正常管道的足夠收入，盜伐者恐怕代代都無法真正脫離這場泥淖。
2021年起，張子午與《報導者》團隊前後花費七、八個月的時間採訪、搜集素材，除了盜伐者，為維護山林疲於奔命的巡山員、加工貴重木的木工師傅、一手掌握貴重木市場的木工廠老闆等人，所有相關人員都在《報導者事件簿002：神木下的罪行》中理出頭緒，人物與產業輪廓不再模糊，而是立體鮮明了起來。
在各方說法間，張子午與《報導者》團隊如實呈現受訪者的生活與世界觀，不加諸道德評判，「站在受訪者的立場來看，他們的說法都是可信、合理的。」盜伐者認為樹瘤好比樹的痛風石，切下樹瘤則像替樹治病；加工貴重木的師傅被檢方列為盜伐集團首腦，但他自認不過是太愛木頭，以致走火入魔。遠離山林的大眾，視盜伐山林為傷天害理，涉案者的說法也許會被認為僅是自我說服、合理化罪行的藉口，但身為記者，張子午抱持如人類學家田野調查般的態度，不過度介入，而是忠實報導、盡力搜集務實證據作為補充，供社會評斷。
另一方面，記者永遠是帶著懷疑目光的，「我一直都不會全然相信既定事實，而是會質疑所有。」張子午指出，帶著質疑才能客觀審視，才能讓從未被聽聞的故事見光。
「全面禁止！」的扭曲關係，產業鏈生態的權力翻轉
盜伐山林固然犯法，但法律規範是否合宜仍值得被探討。「我們的國土60%都是山林，但我們有99%木材都只能用進口的，長年以來將森林資源鎖在森林遊樂區，」張子午以家長全面禁止孩童喝含糖飲料為例，一味禁止終有一日會迎來反撲，「這樣的關係是扭曲的，森林是需要經營的，缺乏妥善經營與規範，只會讓整體產業變得既不永續也不透明。」全面禁止而非永續經營的森林業，導致山林聚落的凋零，更使貴重木逐漸成為少數人才能掌握的地下市場。
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。