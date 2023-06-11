陳列《殘骸書》：若不能把悲傷與怨恨留在身後，那麼我其實仍在獄中

我們想讓你知道的是
在讀〈無怨〉前，從未想過陽光可以寫到這麼動人，人與陽光的依存關係可以抽象到這麼親近。而今於《殘骸書》再次讀到，失去自由的人，注視著陽光安靜而緩慢在地板上移動而心生歸屬感，覺得這樣的陽光既熟悉又親切，而這些描述底下又何其悲愴，既不浪漫也不平和。
文：果子離
「若不能把悲傷與怨恨留在身後，那麼我其實仍在獄中。」
陳列的《殘骸書》是很特別的書。閱讀以白色恐怖為題材的文學作品，往往令人激憤、傷感、痛苦和沮喪，閱讀時心情浮動甚至於動盪，起伏如浪，久久難平，然而奇特的是，閱讀《殘骸書》，心沉重，但沉靜，且沉浸其中，閱讀速度會慢下來，不想一下子讀完，卻又有一股吸引力，吸引心、眼與靈魂，而能定下心來逐頁閱讀。
這分神奇力量是怎麼出現的？其實這是陳列的寫作風格，不止於《殘骸書》，只不過《殘骸書》由於主題，讓此種特質更加凸顯出來。
筆調平淡、語感從容、筆力渾重的陳列，在這部以政治受難者經歷與心境為本體的作品中，以淡化的手法，或長或短的劄記形式，處理曾經的風暴——個人的風暴，時代的風暴，以及看似風暴遠離止息但內化的風聲雨聲依然無盡搖撼心靈的暴風圈，筆觸冷淡，態度冷靜，情感節制不氾濫，但情感之深，力道之猛，卻不減半分。就像無聲電影的暴力畫面，少了音效的喧囂渲染，但影像的恐怖仍然帶來震撼感。
真是為難了陳列，過去他一直把政治受難傷痕的記憶阻絕於意識之外，不願意回想，不願意訴說，以免陷入痛苦的深淵，直到2010年去了綠島，發現「集中營遺址」物非人非，令他訝異而內疚於對此段歷史所知甚少，此後閱讀各種相關資料，當有機緣受邀擔任國家人權博物館駐館藝術家，他便決心一搏。駐館期間他時時穿行於景美與綠島兩處白色恐怖紀念園區，觀察，研究，思索，寫作，而成此書。
回憶太傷人，只好選擇遺忘。陳列以親身經歷告訴我們，那段期間理當記得歷歷分明的事物，卻有意或無意的被阻隔在記憶之外，因此當時日日不變的行止坐臥，諸多細節竟然想不起來，日日所見的建築物也毫無印象，彷彿不曾發生或不存在。義大利作家普利摩．李維於《滅頂與生還》說道：「創傷記憶本身就是種創傷，因為重溫記憶使人痛苦，或難免讓人覺得不適。」創傷者為了保護自己，會扭曲記憶、消除記憶，假裝傷害不存在，或傷痛早已遠離。同樣的，加害者為了逃避責任，也會避談史實、變造資料、編造謊言，企圖改變或清除歷史的記憶。
記憶是如此的微妙。然而對政治受難者而言，與其說是遺忘，不如說是封存。
封存有三個意思，一是記憶封存，二是封口，三是封存時間 。
把受難期間的記憶封存，不讓它湧上心頭，更不會向家人與他者吐露，即使家人知道，彼此也不提起。言語有忌，封口不談，以免遲來的幸福感，因為多話而盡毀。
時間感最好也封存起來。書中舉例，有些囚犯在牆上畫短線，做記號，計算日子。陳列不這麼做。計算時間、有時間感，反而讓自己難過。照說囚鳥生活日復一日，日逝一日，重獲自由指日可待，然而陳列說，不是的，最好忘記時間，不讓刑期還多久擱在心頭，只在一定的空間裡做自己的事，任心靈自由來去。如此雖然日子無邊無際，覺得茫然無依，但相對的因此感到自由自在。現實是束縛的，而心靈是自由的。
陳列以時報文學獎奪冠作品〈無怨〉出道，所謂無怨，在《殘骸書》有進一步闡釋。無怨是心境，可說看開了，也可能是有意的企圖，必須無怨才活得下去。書中陳列引用南非曼德拉的話：「當我走出囚室，經過通往自由的監獄大門時，我已經清楚，自己若不能把悲傷與怨恨留在身後，那麼我其實仍在獄中。」
曼德拉前前後後被關了二三十年，尚且把悲傷與怨恨留在身後，坐牢四年餘出獄還不滿三十歲的陳列，又怎能帶著怨怒度過應該還很長久的餘生？理論如此，願望如此。「但要完全遺忘，何其困難啊。」陳列坦言。
可以無怨，可以不恨，但大是大非不可和稀泥。陳列此書雖然口語平靜，筆下批判力道卻絲毫不減，時而以嘲諷口吻批評質疑掌權者與執法者。
他提到，看守所門外水池平台的獬豸，乃明辨是非曲直善惡的象徵，而軍法人員每日進出看到牠，「是不是曾經至少有過一次，覺得難為情的時候？」見到牆上「公正廉明」四個字，可曾有所羞愧？
他想到，看守所以「仁愛樓」為名，好像慈善機構，十分諷刺，他呼籲參訪者勿以此偽善字眼之名稱呼。
當他駐館寫作，入夜待在昔日看守所這集冤氣煞氣於其中的地方，被問到不怕嗎？他認為冤魂是自己人，不用害怕，更何況若說有鬼，「那些使用權力製造他人之不幸、傷痕和冤屈的人，才是真正的惡鬼。」這些「惡鬼」，面對所謂叛亂案，定人生死命運之時，可曾有過掙扎、遲疑？他們真的夠格當維護正義的法律人？甚至於陳列更不客氣反問：夠格當一個人嗎？
對奉旨執行的軍法官尚且不假辭色，就更不用說幕後主控的獨裁者了。儘管如此，我們閱讀的時候尚能心平氣和，因為全書不見火氣，沒有激昂口吻與響亮口號，行文因拉開觀看距離而有較寬的視野。這是一本值得細嚼慢嚥，再三回味的散文著作。
那樣看陽光挪移，是讓日子繼續下去的因應方法
在陳列的《殘骸書》讀到這麼一則，禁不住又讀了一回〈無怨〉，因為陽光，因為安靜而緩慢在地板上移動的陽光。
這則殘骸說：「在無依無靠的處境裡，我也開始逐漸篤定地經常會有一種只有我自己知道的彷彿很私密而迷人的歸屬感。那常發生在我閱讀，或是注視著陽光極其安靜而緩慢地在地板上移動的過程，或是在放封場上聞到什麼草木的味道時。」
無依無靠需要歸屬感。歸屬感來自閱讀，以及無目的之訴諸感官，看陽光挪移，聞草木味道。
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南投10大農遊體驗──下篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。