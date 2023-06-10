TNL+ 2023/06/10,
歐洲

居德的港人，應該認識另一端的同鄉

居德的港人，應該認識另一端的同鄉
呂納堡石楠草原（Lüneburger Heide）｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

有機會去指南針的另一極，旅遊路過也好，公幹短留亦好，能夠認識德意志土地另一方的同鄉，都是美好的體驗。因為德國南北的相異不少，聽聽那裡的同鄉分享經歷，有如親身到了那處生活。

住在德國南部與北部的港人，應有更多相聚聯誼的機會。

德國不像香港，北區往返南區，只要坐港鐵就很快到達。居於德南的人，要是去一趟北德，總要五六小時車程。因此港人聚會總是分開地區，住在慕尼黑的，極少會千里迢迢北上漢堡參加聚會，反之亦然。

然而有機會去指南針的另一極，旅遊路過也好，公幹短留亦好，能夠認識德意志土地另一方的同鄉，都是美好的體驗。因為德國南北的相異不少，聽聽那裡的同鄉分享經歷，有如親身到了那處生活。

居南的人參與北方同鄉聚會，大家會學到許多地理名詞。因為大家都會談起週末和假期去的地方。居於北德者，或都有去過漢堡與呂納堡，也親視呂納堡石楠草原（Lüneburger Heide）的一片廣大姹紫的草楠花。此外，居於北方者都會談及看海之華美，不論是從不來梅哈芬的港口凝望，還是從基爾近觀的波羅的海，都教南部人羨慕。而南部人提起的地方名字：慕尼黑、新天鵝堡、鷹巢、博登湖，都在北部人的長期旅遊清單上，卻一直沒機會前往。北部人或有自駕或坐火車去荷蘭和丹麥的經歷，而南部人則去過奧地利和瑞士。

雖然大家同住一個國家，但原來去過的地方如此不同，向對方展示一幀幀的照片，嘆一句如此美艷。

再者就是吃的不同。要是大家都煮中菜，當然沒甚分別。但要是與德國人同住，或是平時都愛入鄉隨俗弄點德國餐，那就有不同體驗了。

南部巴符州愛吃名為Maultauschen的餃子，亦愛以名為「小麻雀」（Spätzle）的短小蛋麵來伴碟；北部因為臨海，當地人因而對魚類甚有心得。來自北海和波羅的海之褐鱒（Forelle）和鮟鱇（Seeteufel），甚為北德人鍾愛。看見那年在香港德文班上相識的友好，移到德國的另一方，練就烹魚的技術，使居於南方的你驚嘆和希冀學習。

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