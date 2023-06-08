IC設計大廠瑞昱在美國控告聯發科：利用訴訟獎金發動騷擾戰，企圖壟斷智慧電視市場

IC設計大廠瑞昱（Realtek）近日狀告競爭對手聯發科（Mediatek）。根據美國加州北部聯邦法院文件內容，瑞昱指控聯發科和專門打官司的公司IPValue達成協議，以「訴訟獎金」的方式，企圖騷擾瑞昱，並壟斷智慧電視、機上盒的晶片市場。

瑞昱告聯發科，以專利戰騷擾

聯發科和瑞昱分別是台灣IC設計第一、第三大廠，在許多領域中是競爭關係。

本次瑞昱於美國聯邦法院文件中指稱，聯發科於2019年和與IPValue Management Inc旗下子公司Future Link Systems LLC達成協議，利用訴訟獎金發動騷擾戰。

IPValue專注於購買、授權和執行專利權，而非直接生產產品。他們在專利訴訟中起訴侵權或達成授權協議，以獲取專利權使用費，法律上又稱為專利主張實體（PAE）。

PAE也引起了一些爭議，一方面他們可能有助於保護和維護專利權，促進創新和技術進步，另一方面，他們也可能被批評為「專利流氓」，以非生產性方式從其它公司中獲取經濟利益。

對此，聯發科於今（8）日發布重大訊息通知反駁。它們強調，「聯發科與專利主張實體（PAE）聯手利用瑣碎且成本高昂的訴訟，騷擾瑞昱」等情事與事實不符。

聯發科回應：訴訟騷擾等指謫均屬曲解

聯發科強調，所謂與專利主張實體聯手利用訴訟騷擾等指謫均屬曲解，若因該等不實指謫或報導造成本公司任何損害，將依循法律途徑保護本公司之權利，絕不寬貸。

聯發科指出，該案已進入美國司法程序，本公司將依法提出事證，進行答辯。該訴訟案件對本公司無重大影響。

不過，瑞昱遞交的法院文件提到，聯發科擁有近6成的全球電視晶片市占率，本次利用IPValue發動專利戰，主要目的是向客戶暗示瑞昱為不可靠的業者，企圖將瑞昱趕出市場。

值得注意的是，文件中指出，瑞昱提起訴訟是為了保護該行業的自由及公平，防止對大眾造成傷害；至於針對壟斷的「反托拉斯法」是為了增加市場選擇性，廠商也能在競爭中推動產業進步。目前瑞昱賠償金額不詳，不過提到若獲賠償金也將捐作公益。

今年電視產業出貨估年減1.2%

瑞昱是一家台灣半導體晶片設計公司，成立於1987年。他們晶片產品專注於高性能多媒體和通訊解決方案，產品廣泛應用於個人電腦、手機、智能家居等領域。近日受到消費性電子需求不振影響，股價自高點600元左右回落至395元（截稿前）。

而聯發科則專注於行動通訊、智慧裝置和無線通信技術。他們的產品包括行動處理器、無線通信晶片、顯示驅動晶片等，被廣泛應用於手機、平板電腦和物聯網設備中。

最後，據研究調查機構集邦科技（TrendForce）報告指出，針對電視產業，今年第1季全球電視出貨量約4337萬台，然即便如此，市場仍受季節性因素影響，季減21.8%。而第2季出貨量有望恢復至疫情前水準，約4726萬台，季增9.0%。

TrendForce表示，今年1至2季的出貨量較原預估值平均增加4%，主要來自面板價格大漲所推升，部分中國品牌為了壓低整機成本選擇提前鋪貨。

2023年而言，國際貨幣基金組織（IMF）認為今年經濟成長率低於3%，而通膨將持續衝擊電視市場需求，因此TrendForce預估，今年全年電視出貨量預估約1.98億台，年減1.2%。

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核稿編輯：翁世航