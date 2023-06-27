《這樣跑步才對！》：破解11個常見迷思——跑步會磨損膝蓋軟骨、造成退化性關節炎嗎？

文：李祈德、周適偉、陳智光、劉德智、魏振展

迷思1：跑步的第一步是準備護膝嗎？

很多人在準備運動前，都會物色相關裝備，而跑步大家會想到的裝備大概就是護膝了。透過戴上護膝來保護膝關節，甚至讓微微痠痛的膝蓋比較不疼痛，使我們在運動的過程更順暢。其實這個想法是大大的錯誤。

很多人都會覺得護膝是一種保護的工具，因此運動的時候就要戴起來，但其實這樣會無法讓我們知道自己在運動時的膝蓋狀況。舉例來說，假如我們走路時膝蓋不痛，但一跑起來卻疼痛無比，這時我們就可以知道是因為跑步的動作，讓膝蓋不舒服，這時趕緊停止去求助醫生，才能達到有效的治療，對症下藥。

可能會有人說：「我原本膝蓋不舒服，反而戴上護膝後跑步就不痛了。」跑步過程不痛，常常跑完脫掉護膝後還是痛，甚至更痛，卻還是認為護膝是跑步中必要的裝備，其實不然。人在運動的過程中，會分泌腦啡，體內分泌腎上腺素，血清素也會上升，這會讓我們暫時性的感覺到愉悅和舒適，但在運動結束後，原有的疼痛便會伴隨而來，甚至會感覺到更劇烈地疼痛。

因此使用護膝雖然能暫時的緩解疼痛或保護膝關節，卻會讓我們忽略掉身體的疼痛，錯過了治療的好時機，人們因為痛而穿上護膝，讓自己相對不那麼疼痛，久了反而會使附近部位肌群退化，到時要再來治療，反而會更困難。自然的跑步，不依賴護膝、護腰等護具，才能看到自己身體的問題，繼而準確、迅速地去解決它。

迷思2：跑步會痛就不要跑，能解決問題嗎？

有些人走路沒問題，一跑起來就劇痛無比，毅然決然地放棄跑步這項運動；有些人擔心跑步會造成運動傷害，甚至會磨損關節，因此決定以走路取代跑步。我們以為保護肌肉、關節或骨骼的行為，其實對身體的防護來說幫助不大，能做到的是延緩惡化，但沒有辦法強化或是治療，甚至是回復到受傷前的狀態，因此最好的方式還是透過正常活動來檢視自己不舒服的地方，再經由醫師專業的判斷和治療，來解決疼痛的問題，釐清做什麼動作特別不舒服、平常哪裡會痛、怎麼樣能夠不痛……，才能真正的解決身體問題。等到所有問題都處理完畢，跑步就不會是一項會傷害身體的運動了，甚至解決在日常生活中的不適。

迷思3：上半身沒有核心肌群嗎？

提到核心肌群，大家總會想起腰骨盆之間，但你知道其實脖子也是廣義的核心嗎？頸部是上肢的核心，它的力量無所不在，我們日常生活中的所有活動，脖子的力量都是不容小覷的，在跑步運動中，頸部的力量也扮演重要角色，它可以穩定我們在跑步時的重心，並且頸肩的肌肉會帶動手臂的擺動，頸部有穩定的力量，肢體的擺動才會更穩定，因此頸部在上肢運動中，是很重要的核心肌群。下次聽到核心肌群不要只看向肚子，肩頸也是很重要的核心！

迷思4：上樓走樓梯，下樓坐電梯，就能鍛鍊身體嗎？

上班族總是久坐，運動的機會不多，因此很多人會提倡透過走樓梯來達到每日的運動量，尤其以走上樓梯搭配下樓坐電梯為主，以為這樣可以鍛鍊身體，慢慢養出好體魄，其實這觀念也不完全正確。雖然有運動到，看似對鍛鍊身體有幫助，但是卻不是全方位的肌肉運動，並且身體訓練不到位。

在上下樓的動作中，運用到的肌群不同，能夠鍛鍊的部位也不盡相同。下樓梯時對肌肉、腳踝的負擔與上樓梯相比的確較大，但不能因為負擔會比較大而不下樓梯，平常沒有透過下樓梯的動作知道自己的弱點，在電梯壞掉時、必要時候要走樓梯，才發現自己身體負荷不了，這時再去治療就錯過最佳的時間點了，因此時時刻刻注意著身體的狀態，從日常生活的運動中看到自己的不舒服，才是對身體有幫助的。

若是在上下樓梯時發現困難或感覺到不適，這時我們要做的第一步不是去搭電梯，而是先仔細感覺是哪裡不舒服，記下並告訴醫生，要解決的重點是怎麼樣讓下樓梯這個活動是不會痛的，而不是因為會累、會疼痛就放棄這個活動。活動過程中，解決疼痛不適的問題，也是一種身體強化的過程。

迷思5：原來身體不舒服，跑了10分鐘等身體熱開就會好了？

這是錯誤的訊息，如果有任何不舒服在運動中發生，代表的是這項運動會影響到身體的某些部份，若是透過一段時間的活動，來熱開身體緩解不適，效果只會是一時的，反而還會影響到未來，可能會慢慢地越花越多時間在熱身上，以緩解不適，甚至「再也熱不開」。有不舒服就應該適時的停下，觀察自己哪裡痛，什麼動作會感覺到痛。

迷思6：山地太陡跑起來會傷膝蓋，為了保護身體還是在平地跑步比較好？

每種坡度、地形都對身體肌肉有不同程度的幫助，偶爾換場地跑步，可以訓練到跟以往練習時不同的肌群。由於山地的坡度較大，是一種阻抗訓練，能夠使我們鍛鍊到小腿、四肢、臀部的肌肉，會讓我們跑步時有更大的肌力，在平地上的爆發力會更強，有助於短跑爆發力的培養。另外，在山坡跑步可以鍛練到腿部肌肉，在不同的傾斜程度中，能鍛鍊到的肌肉效果都不同，長期來看，對於培養腿部肌力是很有幫助的。

不過凡是運動都要記得適時的關注自己的身體狀況，有任何不適就應該停下尋求醫師的協助，有健康的身體才能持續的運動保健體態。

迷思7：穿適應的舊鞋，跑步才不傷腳？

穿新鞋總是需要一段時間讓腳適應，因此進行長跑時穿新鞋可能會讓腳磨傷，目前對於鞋子要穿著跑多久才是最適合的，沒有一個定論，但是任何鞋子在一段時間的使用後，或多或少都會有所磨損。因此穿著過舊的鞋子，是更不適合進行長跑的。過度舊的鞋子，在吸震能力、彈性或摩擦力的效果會隨著跑鞋的磨損，有一定程度的損壞，在跑步時的反作用力，就很有可能直接衝擊，傷害到身體。