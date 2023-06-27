《這樣跑步才對！》：破解11個常見迷思——跑步會磨損膝蓋軟骨、造成退化性關節炎嗎？
我們想讓你知道的是
跑步的好處多，可以提升心血管功能、改善身體代謝、強化骨骼和肌肉系統、降低失能風險，但要怎麼跑才對呢？讓專家告訴你！讓國手教授教你正確跑步，復健科醫師替你防護身體，運動教練帶你訓練肌力，正確跑姿╳熱身伸展╳運動防護╳營養補充，各領域專家帶你無痛完跑！
文：李祈德、周適偉、陳智光、劉德智、魏振展
迷思1：跑步的第一步是準備護膝嗎？
很多人在準備運動前，都會物色相關裝備，而跑步大家會想到的裝備大概就是護膝了。透過戴上護膝來保護膝關節，甚至讓微微痠痛的膝蓋比較不疼痛，使我們在運動的過程更順暢。其實這個想法是大大的錯誤。
很多人都會覺得護膝是一種保護的工具，因此運動的時候就要戴起來，但其實這樣會無法讓我們知道自己在運動時的膝蓋狀況。舉例來說，假如我們走路時膝蓋不痛，但一跑起來卻疼痛無比，這時我們就可以知道是因為跑步的動作，讓膝蓋不舒服，這時趕緊停止去求助醫生，才能達到有效的治療，對症下藥。
可能會有人說：「我原本膝蓋不舒服，反而戴上護膝後跑步就不痛了。」跑步過程不痛，常常跑完脫掉護膝後還是痛，甚至更痛，卻還是認為護膝是跑步中必要的裝備，其實不然。人在運動的過程中，會分泌腦啡，體內分泌腎上腺素，血清素也會上升，這會讓我們暫時性的感覺到愉悅和舒適，但在運動結束後，原有的疼痛便會伴隨而來，甚至會感覺到更劇烈地疼痛。
因此使用護膝雖然能暫時的緩解疼痛或保護膝關節，卻會讓我們忽略掉身體的疼痛，錯過了治療的好時機，人們因為痛而穿上護膝，讓自己相對不那麼疼痛，久了反而會使附近部位肌群退化，到時要再來治療，反而會更困難。自然的跑步，不依賴護膝、護腰等護具，才能看到自己身體的問題，繼而準確、迅速地去解決它。
迷思2：跑步會痛就不要跑，能解決問題嗎？
有些人走路沒問題，一跑起來就劇痛無比，毅然決然地放棄跑步這項運動；有些人擔心跑步會造成運動傷害，甚至會磨損關節，因此決定以走路取代跑步。我們以為保護肌肉、關節或骨骼的行為，其實對身體的防護來說幫助不大，能做到的是延緩惡化，但沒有辦法強化或是治療，甚至是回復到受傷前的狀態，因此最好的方式還是透過正常活動來檢視自己不舒服的地方，再經由醫師專業的判斷和治療，來解決疼痛的問題，釐清做什麼動作特別不舒服、平常哪裡會痛、怎麼樣能夠不痛……，才能真正的解決身體問題。等到所有問題都處理完畢，跑步就不會是一項會傷害身體的運動了，甚至解決在日常生活中的不適。
迷思3：上半身沒有核心肌群嗎？
提到核心肌群，大家總會想起腰骨盆之間，但你知道其實脖子也是廣義的核心嗎？頸部是上肢的核心，它的力量無所不在，我們日常生活中的所有活動，脖子的力量都是不容小覷的，在跑步運動中，頸部的力量也扮演重要角色，它可以穩定我們在跑步時的重心，並且頸肩的肌肉會帶動手臂的擺動，頸部有穩定的力量，肢體的擺動才會更穩定，因此頸部在上肢運動中，是很重要的核心肌群。下次聽到核心肌群不要只看向肚子，肩頸也是很重要的核心！
迷思4：上樓走樓梯，下樓坐電梯，就能鍛鍊身體嗎？
上班族總是久坐，運動的機會不多，因此很多人會提倡透過走樓梯來達到每日的運動量，尤其以走上樓梯搭配下樓坐電梯為主，以為這樣可以鍛鍊身體，慢慢養出好體魄，其實這觀念也不完全正確。雖然有運動到，看似對鍛鍊身體有幫助，但是卻不是全方位的肌肉運動，並且身體訓練不到位。
在上下樓的動作中，運用到的肌群不同，能夠鍛鍊的部位也不盡相同。下樓梯時對肌肉、腳踝的負擔與上樓梯相比的確較大，但不能因為負擔會比較大而不下樓梯，平常沒有透過下樓梯的動作知道自己的弱點，在電梯壞掉時、必要時候要走樓梯，才發現自己身體負荷不了，這時再去治療就錯過最佳的時間點了，因此時時刻刻注意著身體的狀態，從日常生活的運動中看到自己的不舒服，才是對身體有幫助的。
若是在上下樓梯時發現困難或感覺到不適，這時我們要做的第一步不是去搭電梯，而是先仔細感覺是哪裡不舒服，記下並告訴醫生，要解決的重點是怎麼樣讓下樓梯這個活動是不會痛的，而不是因為會累、會疼痛就放棄這個活動。活動過程中，解決疼痛不適的問題，也是一種身體強化的過程。
迷思5：原來身體不舒服，跑了10分鐘等身體熱開就會好了？
這是錯誤的訊息，如果有任何不舒服在運動中發生，代表的是這項運動會影響到身體的某些部份，若是透過一段時間的活動，來熱開身體緩解不適，效果只會是一時的，反而還會影響到未來，可能會慢慢地越花越多時間在熱身上，以緩解不適，甚至「再也熱不開」。有不舒服就應該適時的停下，觀察自己哪裡痛，什麼動作會感覺到痛。
迷思6：山地太陡跑起來會傷膝蓋，為了保護身體還是在平地跑步比較好？
每種坡度、地形都對身體肌肉有不同程度的幫助，偶爾換場地跑步，可以訓練到跟以往練習時不同的肌群。由於山地的坡度較大，是一種阻抗訓練，能夠使我們鍛鍊到小腿、四肢、臀部的肌肉，會讓我們跑步時有更大的肌力，在平地上的爆發力會更強，有助於短跑爆發力的培養。另外，在山坡跑步可以鍛練到腿部肌肉，在不同的傾斜程度中，能鍛鍊到的肌肉效果都不同，長期來看，對於培養腿部肌力是很有幫助的。
不過凡是運動都要記得適時的關注自己的身體狀況，有任何不適就應該停下尋求醫師的協助，有健康的身體才能持續的運動保健體態。
迷思7：穿適應的舊鞋，跑步才不傷腳？
穿新鞋總是需要一段時間讓腳適應，因此進行長跑時穿新鞋可能會讓腳磨傷，目前對於鞋子要穿著跑多久才是最適合的，沒有一個定論，但是任何鞋子在一段時間的使用後，或多或少都會有所磨損。因此穿著過舊的鞋子，是更不適合進行長跑的。過度舊的鞋子，在吸震能力、彈性或摩擦力的效果會隨著跑鞋的磨損，有一定程度的損壞，在跑步時的反作用力，就很有可能直接衝擊，傷害到身體。
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。