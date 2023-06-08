全球經濟疲弱，首季手機產量年減19.5%歷年最慘，台灣5月出口年減14%連9黑

全球經濟仍然疲弱，全球首季手機產量年減19.5%，是歷年衰退幅度最大，而台灣也受到消費性電子需求不振影響，5月出口跟著疲弱，出口額達361.3億美元，相較上年同月減14.1%，呈現出口連9黑的情況。

全球首季手機產量年減19.5%，幅度歷年最大

研究調查機構集邦科技（TrendForce）指出，今（2023）年第1季全球智慧型手機產量僅2.5億支，相較去（2022）年同期衰退19.5%，衰退幅度不僅為歷年最大，季度生產量也創下自2014年以來的歷史新低。

TrendForce進一步分析各家手機業者出貨狀況。首先，三星（Samsung）受惠旗艦機Galaxy S23系列上市，首季智慧型手機產量達6150萬支，季增5.5%，第2季由於新機上市的熱度減退，預估第2季產量季衰退近10%。

接著是，蘋果（Apple）第1季智慧型手機產量共計5330萬支，季減27.5%，其中iPhone 14系列新機生產比重約78%，優於去年同期，展望第2季，由於是新舊機種交接的過渡期，預估產量將季減約20%。

至於中國手機品牌Oppo（含Oppo, Realme, OnePlus）考量市況不佳以及調節通路庫存而計劃性減少產出，第1季產量為2,680萬支，季減17%，第2季可望受惠庫存調節得宜，以及東南亞等地需求略有回升，產量有機會季增逾30%。

值得注意的是，Oppo除了持續鞏固中國市場高階機種的市占率，在南亞、東南亞、拉美市場銷售有成，其海外市場占其整體銷售比重近6成。

還有，小米（含Xiaomi, Redmi, POCO）第1季產量達2,650萬支，季減27.4%，主要仍是全球消費信心低落，加上小米的成品庫存水位仍高所致，故生產規劃相當保守，由於第2季持續庫存調節，因此季產量成長幅度受限，預估季增約20%。

最後，Vivo （含Vivo, iQoo）第1季產量為2,000萬支，季減14.2%，目前銷售主力市場仍以中國為主，然第2季中國市場需求在邊境重開後然顯疲弱，預估產量季增約10%。

集邦科技提供

5月出口年減14%連9黑

總體而言，經濟持續低迷，使二手機市場及維修市場的交易相較以往活絡，恐阻礙第2季智慧型手機產量成長幅度。TrendForce指出，第2季智慧型手機產量在季節性需求的支撐下，預估將達2.6億支，季增約5%，然而受大環境景氣不佳影響，仍較去年同期衰退近10%。

受到包含手機在內的消費性電子需求低落。台灣財政部發布數據顯示，5月出口金額達361.3億美元，較上月增0.5%，較上年同月減14.1%；累計1至5月出口1698.1億美元，較上年同期減16.9%，從去年9月開始出口已經連9黑。

財政部強調，雖資通產品買氣持續回升，但是積體電路需求仍顯疲弱，加上傳產貨類外銷依然低迷等影響，導致5月出口較上年同月減59.1億美元（-14.1%）。

財政部指出，受到全球通膨與升息效應之抑制，市場消費動能仍舊低迷，加上供應鏈庫存調整時間延長，才導致連續9個月負成長。值得注意的是，5月出口商品的資通與視聽產品受電腦零附件出口創高帶動，年增11.9%，是唯一正成長。

此外，礦產品受油價下跌及比較基數偏高影響，年減49.1%，紡織品因服飾消費市場疲弱，年減 36.2%，塑化產品隨價、量齊挫，各年減31.1%、27.3%。累計1至5月出口以資通與視聽產品年減 3.7%最輕微，其餘貨品衰退1至3成。

財政部提供

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核稿編輯：翁世航