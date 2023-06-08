全球經濟疲弱，首季手機產量年減19.5%歷年最慘，台灣5月出口年減14%連9黑
我們想讓你知道的是
財政部指出，受到全球通膨與升息效應抑制，市場消費動能仍舊低迷，加上供應鏈庫存調整時間延長，5月出口金額達361.3億美元，較上月增0.5%，較上年同月減14.1%，最終導致台灣出口連續9個月負成長。
全球經濟仍然疲弱，全球首季手機產量年減19.5%，是歷年衰退幅度最大，而台灣也受到消費性電子需求不振影響，5月出口跟著疲弱，出口額達361.3億美元，相較上年同月減14.1%，呈現出口連9黑的情況。
全球首季手機產量年減19.5%，幅度歷年最大
研究調查機構集邦科技（TrendForce）指出，今（2023）年第1季全球智慧型手機產量僅2.5億支，相較去（2022）年同期衰退19.5%，衰退幅度不僅為歷年最大，季度生產量也創下自2014年以來的歷史新低。
TrendForce進一步分析各家手機業者出貨狀況。首先，三星（Samsung）受惠旗艦機Galaxy S23系列上市，首季智慧型手機產量達6150萬支，季增5.5%，第2季由於新機上市的熱度減退，預估第2季產量季衰退近10%。
接著是，蘋果（Apple）第1季智慧型手機產量共計5330萬支，季減27.5%，其中iPhone 14系列新機生產比重約78%，優於去年同期，展望第2季，由於是新舊機種交接的過渡期，預估產量將季減約20%。
至於中國手機品牌Oppo（含Oppo, Realme, OnePlus）考量市況不佳以及調節通路庫存而計劃性減少產出，第1季產量為2,680萬支，季減17%，第2季可望受惠庫存調節得宜，以及東南亞等地需求略有回升，產量有機會季增逾30%。
值得注意的是，Oppo除了持續鞏固中國市場高階機種的市占率，在南亞、東南亞、拉美市場銷售有成，其海外市場占其整體銷售比重近6成。
還有，小米（含Xiaomi, Redmi, POCO）第1季產量達2,650萬支，季減27.4%，主要仍是全球消費信心低落，加上小米的成品庫存水位仍高所致，故生產規劃相當保守，由於第2季持續庫存調節，因此季產量成長幅度受限，預估季增約20%。
最後，Vivo （含Vivo, iQoo）第1季產量為2,000萬支，季減14.2%，目前銷售主力市場仍以中國為主，然第2季中國市場需求在邊境重開後然顯疲弱，預估產量季增約10%。
5月出口年減14%連9黑
總體而言，經濟持續低迷，使二手機市場及維修市場的交易相較以往活絡，恐阻礙第2季智慧型手機產量成長幅度。TrendForce指出，第2季智慧型手機產量在季節性需求的支撐下，預估將達2.6億支，季增約5%，然而受大環境景氣不佳影響，仍較去年同期衰退近10%。
受到包含手機在內的消費性電子需求低落。台灣財政部發布數據顯示，5月出口金額達361.3億美元，較上月增0.5%，較上年同月減14.1%；累計1至5月出口1698.1億美元，較上年同期減16.9%，從去年9月開始出口已經連9黑。
財政部強調，雖資通產品買氣持續回升，但是積體電路需求仍顯疲弱，加上傳產貨類外銷依然低迷等影響，導致5月出口較上年同月減59.1億美元（-14.1%）。
財政部指出，受到全球通膨與升息效應之抑制，市場消費動能仍舊低迷，加上供應鏈庫存調整時間延長，才導致連續9個月負成長。值得注意的是，5月出口商品的資通與視聽產品受電腦零附件出口創高帶動，年增11.9%，是唯一正成長。
此外，礦產品受油價下跌及比較基數偏高影響，年減49.1%，紡織品因服飾消費市場疲弱，年減 36.2%，塑化產品隨價、量齊挫，各年減31.1%、27.3%。累計1至5月出口以資通與視聽產品年減 3.7%最輕微，其餘貨品衰退1至3成。
延伸閱讀
- 《台美21世紀貿易倡議》首批協定6/1晚間正式簽署，貨運、航運等出口業者將受惠
- 《華爾街日報》：美國主導的「印太經濟框架」取得初步勝利
- 主計總處下修全年經濟成長率至2.04％創近8年新低，通膨上修至2.26％
- 相較CPI三大數據更能反映「體感通膨」，300調查員扮物價柯南，滷蛋衛生紙都是訪查對象
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
10大南投農會伴手禮【下篇】
我們想讓你知道的是
南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。