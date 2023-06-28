洪震宇《精準敘事》：演講如何說故事？賈伯斯畢業演說經典的15分鐘
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繼暢銷書《精準寫作》與《精準提問》之後，洪震宇歸納多年講授「故事力」的公開課精華，與企業培訓的實戰經驗，整理出一套結合科學理論、實用技巧與個案研討的敘事方法學。本書分為觀念、技巧、實戰三大部分，讓每個工作者都能以日常生活和專業知識為材料，透過具體步驟與架構，說出與寫出讓人有共鳴、有收穫的真實故事。
文：洪震宇
我有時會擔任政府部門的標案評審，需要聆聽各家公司的提案簡報。有一次是兩家公司來競標一個政府案子，開會前一天我仔細閱讀兩家的提案報告書，審查會前也詢問政府單位對標案的期待與需求，經過反覆討論與確認之後，我才能確定審查標準。
這個計畫主要有三個重點。第一是協助政府單位做好專案管理，第二是推廣行銷，最後是計畫結束後的成效研究，需要了解計畫執行過程中、活動參與者的狀況與需求，並提出未來的改進建議。
第一組報告的提案者可能稍微緊張，開場語速過快，自我介紹完就談到預計在哪裡開共識會議，我心想整體脈絡還不清楚，怎麼就談到這個細節？接著談到政府官網的缺點，希望的改善方向，再來是專案管理的方向，以及提到推廣策略。此時十分鐘的簡報時間鈴聲已經響起，最後的計畫成效研究就來不及講。
第二組提案人的態度沈穩，重點順序皆能清楚表達。他先提出對整體計畫的現況分析，以及遇到的挑戰，最後說明執行方向，包括專案管理、推廣行銷與計畫成效研究。
兩組報告都有很多不足與遺漏之處，需要進一步提問釐清。但第二組明顯比第一組有整體觀，也掌握到政府單位的期待與需求，至少在前兩分鐘就清楚說明計畫整體脈絡，以及明確的執行方向。
第二組後來得標。第一組簡報遇到兩個問題，首先是沒有釐清與掌握客戶期待。這個計畫的第一個重點是專案管理，兩組都不會有太大差異，但是第一組對於行銷推廣與成效研究沒有太多著墨，被評審們點出沒有仔細了解政府標案的內容與重點。第二個問題是沒有找到核心問題，簡報內容都不是評審最關切的問題，導致無法提出更具體的解決方案。
因此，第一組在十分鐘之內雖然講了很多內容，看起來洋洋灑灑、資料豐富，卻沒有扣緊核心問題，反而讓簡報失焦。
敘事思維與事實思維的差異
這也是許多簡報提案者經常遇到的挑戰。有時會遇到企業人資緊急跟我聯繫，請我來培訓主管說故事。原來是前幾天老闆參與部門報告時，認為報告者的內容沒有切中核心，太多聽不懂的專有名詞，到底要解決什麼問題，帶來什麼改變？都沒有說明清楚。
簡報者遇到兩個問題。第一個問題是一開場沒有扣緊計畫目標、沒有掌握案主顧客的需求，導致案主不了解提案者的動機、沒有建立信任感，也沒針對核心問題提出具體的執行與解決方案。
第二個問題則是提出很多專業數據、圖表與論述主張，看似凸顯簡報者的專業性，但往往跟受眾無關。我曾在建設公司開工作坊時，有位做設計的同仁一直不能理解，自己的專業內容還要被包裝成他人能理解的內容，內心覺得很掙扎，為什麼專業還要被包裝，這樣反而就不專業了。
「事實是客觀且正確的，但這不代表我們就會予以關注。如果它對我們不重要，或者沒有情境可以賦予它意義，它就只是一種雜訊而已。」《勾引大腦：沉浸式的故事力，讓任何人為你的說法買單》強調，「把事實直接丟給受眾，大家只會閃避。然而，在故事裡具體呈現相同的事實，大家反而會傾身聆聽。」
這就回到第一部第一章所提到，敘事思維與典範思維的差異。敘事思維是站在受眾角度思考他們的需求與期待，甚至考量情緒與感受，典範思維則是用數據、抽象圖表、理性專業的文字與表達，希望傳達客觀事實。
簡報開場如果都是以典範思維出發，受眾不易感受與理解。因為沒有說明具體情境脈絡，讓聽者可以連結到自己關心在意的問題；此外，聽者還得不斷去解讀、思考這些複雜的圖表、數字與投影片要傳達什麼意思？大腦就會湧現很多有待理解的問題。此時，如果投影片依然一張張飛快的變動，等於拉走受眾的思緒，讓他們無法聚焦，甚至產生質疑與抗拒。
簡報者需要回到第四章談的「最適新鮮感」的敘事思維，結合聽者期待、熟悉、又有新奇感的表達模式。「大多數PowerPoint令人感到無聊，因為那是在觀衆預料之中。我們知道接下來會是什麼，會出現另一張條列重點的投影片，然後再一張，又一張。然而，一個好故事有令人驚喜的元素。」簡報專家卡曼．蓋洛 （Carmine Gallo）在《哈佛商業評論》的文章〈打開PPT，然後呢？五關鍵讓簡報抓住人心〉指出。
簡報要有故事線
簡而言之，多數簡報的問題在於，沒有建立幫助我們理解這些訴求、數字與圖表代表什麼意義？這些內容如何串連成可被感受、想像又驚奇的故事線？
故事線對於好萊塢娛樂產業來說，是一個提綱挈領、迅速掌握故事特色、凸顯故事核心的綱要方向。這也是第二部技巧篇反覆強調、依據時序發展與因果相連的四P組合：Purpose（目標）、Problem（阻礙）、Promise（決心）與Practice（付出）。
故事線跟簡報提案有什麼關聯？就如同我們看劇本、看電影之前，會想知道這部戲主要說什麼故事，建立一個好奇又熟悉的期待感。同樣的，任何計畫、簡報、提案也需要故事線串聯整體內容，因為我們也不想看到一個枯燥無趣、沒有聚焦重點的報告。
我們都期待看到有故事元素的簡報，簡報者一開口就有戲，讓我們能不費力燒腦、迅速沈浸故事情境中。這個故事線包括這個計畫的目標是什麼？顧客遇到什麼問題、導致需要你的提案協助，提案者怎麼看待這個計畫、有什麼不同嶄新的想法？最後要如何提出可行的解決方案，可以讓業主買單？
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，幫助您預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃，預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
沒有子女後事怎麼辦？人生設計所保單健檢服務，協助你規劃未來每一步
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