洪震宇《精準敘事》：演講如何說故事？賈伯斯畢業演說經典的15分鐘

文：洪震宇

我有時會擔任政府部門的標案評審，需要聆聽各家公司的提案簡報。有一次是兩家公司來競標一個政府案子，開會前一天我仔細閱讀兩家的提案報告書，審查會前也詢問政府單位對標案的期待與需求，經過反覆討論與確認之後，我才能確定審查標準。

這個計畫主要有三個重點。第一是協助政府單位做好專案管理，第二是推廣行銷，最後是計畫結束後的成效研究，需要了解計畫執行過程中、活動參與者的狀況與需求，並提出未來的改進建議。

第一組報告的提案者可能稍微緊張，開場語速過快，自我介紹完就談到預計在哪裡開共識會議，我心想整體脈絡還不清楚，怎麼就談到這個細節？接著談到政府官網的缺點，希望的改善方向，再來是專案管理的方向，以及提到推廣策略。此時十分鐘的簡報時間鈴聲已經響起，最後的計畫成效研究就來不及講。

第二組提案人的態度沈穩，重點順序皆能清楚表達。他先提出對整體計畫的現況分析，以及遇到的挑戰，最後說明執行方向，包括專案管理、推廣行銷與計畫成效研究。

兩組報告都有很多不足與遺漏之處，需要進一步提問釐清。但第二組明顯比第一組有整體觀，也掌握到政府單位的期待與需求，至少在前兩分鐘就清楚說明計畫整體脈絡，以及明確的執行方向。

第二組後來得標。第一組簡報遇到兩個問題，首先是沒有釐清與掌握客戶期待。這個計畫的第一個重點是專案管理，兩組都不會有太大差異，但是第一組對於行銷推廣與成效研究沒有太多著墨，被評審們點出沒有仔細了解政府標案的內容與重點。第二個問題是沒有找到核心問題，簡報內容都不是評審最關切的問題，導致無法提出更具體的解決方案。

因此，第一組在十分鐘之內雖然講了很多內容，看起來洋洋灑灑、資料豐富，卻沒有扣緊核心問題，反而讓簡報失焦。

敘事思維與事實思維的差異

這也是許多簡報提案者經常遇到的挑戰。有時會遇到企業人資緊急跟我聯繫，請我來培訓主管說故事。原來是前幾天老闆參與部門報告時，認為報告者的內容沒有切中核心，太多聽不懂的專有名詞，到底要解決什麼問題，帶來什麼改變？都沒有說明清楚。

簡報者遇到兩個問題。第一個問題是一開場沒有扣緊計畫目標、沒有掌握案主顧客的需求，導致案主不了解提案者的動機、沒有建立信任感，也沒針對核心問題提出具體的執行與解決方案。

第二個問題則是提出很多專業數據、圖表與論述主張，看似凸顯簡報者的專業性，但往往跟受眾無關。我曾在建設公司開工作坊時，有位做設計的同仁一直不能理解，自己的專業內容還要被包裝成他人能理解的內容，內心覺得很掙扎，為什麼專業還要被包裝，這樣反而就不專業了。

「事實是客觀且正確的，但這不代表我們就會予以關注。如果它對我們不重要，或者沒有情境可以賦予它意義，它就只是一種雜訊而已。」《勾引大腦：沉浸式的故事力，讓任何人為你的說法買單》強調，「把事實直接丟給受眾，大家只會閃避。然而，在故事裡具體呈現相同的事實，大家反而會傾身聆聽。」

這就回到第一部第一章所提到，敘事思維與典範思維的差異。敘事思維是站在受眾角度思考他們的需求與期待，甚至考量情緒與感受，典範思維則是用數據、抽象圖表、理性專業的文字與表達，希望傳達客觀事實。

簡報開場如果都是以典範思維出發，受眾不易感受與理解。因為沒有說明具體情境脈絡，讓聽者可以連結到自己關心在意的問題；此外，聽者還得不斷去解讀、思考這些複雜的圖表、數字與投影片要傳達什麼意思？大腦就會湧現很多有待理解的問題。此時，如果投影片依然一張張飛快的變動，等於拉走受眾的思緒，讓他們無法聚焦，甚至產生質疑與抗拒。

簡報者需要回到第四章談的「最適新鮮感」的敘事思維，結合聽者期待、熟悉、又有新奇感的表達模式。「大多數PowerPoint令人感到無聊，因為那是在觀衆預料之中。我們知道接下來會是什麼，會出現另一張條列重點的投影片，然後再一張，又一張。然而，一個好故事有令人驚喜的元素。」簡報專家卡曼．蓋洛 （Carmine Gallo）在《哈佛商業評論》的文章〈打開PPT，然後呢？五關鍵讓簡報抓住人心〉指出。

簡報要有故事線

簡而言之，多數簡報的問題在於，沒有建立幫助我們理解這些訴求、數字與圖表代表什麼意義？這些內容如何串連成可被感受、想像又驚奇的故事線？

故事線對於好萊塢娛樂產業來說，是一個提綱挈領、迅速掌握故事特色、凸顯故事核心的綱要方向。這也是第二部技巧篇反覆強調、依據時序發展與因果相連的四P組合：Purpose（目標）、Problem（阻礙）、Promise（決心）與Practice（付出）。

故事線跟簡報提案有什麼關聯？就如同我們看劇本、看電影之前，會想知道這部戲主要說什麼故事，建立一個好奇又熟悉的期待感。同樣的，任何計畫、簡報、提案也需要故事線串聯整體內容，因為我們也不想看到一個枯燥無趣、沒有聚焦重點的報告。

我們都期待看到有故事元素的簡報，簡報者一開口就有戲，讓我們能不費力燒腦、迅速沈浸故事情境中。這個故事線包括這個計畫的目標是什麼？顧客遇到什麼問題、導致需要你的提案協助，提案者怎麼看待這個計畫、有什麼不同嶄新的想法？最後要如何提出可行的解決方案，可以讓業主買單？