演一行像一行 雙金男神劉冠廷挑戰再跨行！ 演活多職角色艱苦心聲，奪下白蘭氏雙認證鷄精2.0升級版年度代言

根據最新出爐的網友線上投票結果顯示，在「全台高疲勞工作排行榜」中，醫護生技業、科技資訊業、交通/運輸業高居前三名，多半具備工時長、需輪班、亟需長期專注等屬性，更以輪班日夜顛倒、長途開車、工作家庭兩頭燒，入選前三大疲勞時機點，長期積累的疲憊，成為壓垮健康的最後一根稻草，大批民眾直喊「累上加累！」。

身為保健品牌先驅，白蘭氏將以實際行動，為各行各業進行體力補給！不僅重磅攜手雙金男神劉冠廷一同獻上「地表最強應援」，白蘭氏三得利行銷總監龔真慈也同步宣告企業試飲活動即日起跑：「我們即將前往各企業的工作場域，舉辦白蘭氏鷄精2.0升級版的試飲活動，讓身陷疲勞的勞工與職人族群，能一起體驗口感更清爽順口的升級版鷄精，也歡迎各企業踴躍響應，加入『工作前，健康來一Shot！』的行列。」

雙金男神接下白蘭氏代言棒！出道7年「打工無數」最懂全民疲勞心

實力派演員劉冠廷至今已出道7年，演譯過多部膾炙人口的作品，是各大影視獎項的常勝軍，演藝生涯飾演過無數經典職業角色，包含：公車司機、警察、消防員…等，與角色一起經歷過高工時、耗體力、日夜輪班、長期開機的工作日常，最令劉冠廷印象深刻的，非消防員莫屬，「平時就有許多耗神又耗力的事務待處理，還得隨時保持精神飽滿以應付突發事件，也很考驗演員的體力與精神。」

Photo Credit : 白蘭氏 被譽為「演藝圈最強打工人」的雙金男神劉冠廷，這回又出新任務！因其詮釋多重職業角色的精準演技，被白蘭氏延攬擔綱雙認證鷄精2.0升級版年度代言人，為百工百業獻上地表最強應援！

而身為演員，必須配合劇情需要而日夜顛倒，最讓劉冠廷感受到體力負荷：「拍夜戲最累！從下午開始準備，天一黑就開拍，一直拍到太陽升起不能拍為止，連續好幾天。當又轉回拍日戲時，生理時鐘往往會因此大亂。」

此時，有白蘭氏鷄精作為體力補給，是協助演員保持絕佳狀態的關鍵，劉冠廷表示：「很開心能接下白蘭氏的年度代言！學生時期，白蘭氏鷄精一直都是陪伴學習的好夥伴，國中基測時，爸爸就拿了一罐白蘭氏鷄精來替我打氣，那種被愛與支持的感覺，就是品牌帶給我最深刻的記憶。」

作為忠實愛用者，喝下白蘭氏鷄精2.0升級版，也讓劉冠廷忍不住連聲喊讚：「可以感受到熟悉的鷄精香味，口感卻更清爽順口，開工前，都會和工作人員一起來一Shot。」。也很期待和白蘭氏一起關注全民健康，共同百工百業打氣應援，提神補體力，迅速甩開疲憊！

全民抗疲勞 就靠白蘭氏雙認證鷄精2.0升級版！

白蘭氏「企業應援團」現正起跑中！台灣大車隊率先響應 為員工打造健康企業

根據實際網友意見調查發現，絕大部分網友認為造成疲憊感的原因都是「工時超長」，進而生理時鐘被打亂外，工作內容又需要超高集中力以及體力，讓人疲憊感與健康指數大亮紅燈，網友們大嘆：「長時間累積的疲勞無法緩解，簡直累上加累！」，足見當今民眾多數都被長期疲勞纏身，全民疲憊指數已悄悄上升。

暖心應援可不是紙上談兵！白蘭氏即日起展開「企業試飲計畫」，首波活動鎖定體力需求的駕駛族群，包括：國光客運、台灣大車隊、大台北公車等單位的運將們，提供企業試飲活動。其中，台灣大車隊致力打造健康企業，首先響應企業試飲，為司機提供正向能量加給，甩開疲憊才能為乘客打造最安全的旅程。

值此同時，白蘭氏更深入各大據點，諸如：台北捷運轉運站、內科與竹科園區、果菜批發市場、國道休息站等場域，讓各行各業的工作者，都能即時享用口感溫和清爽、富含小分子蛋白質精華、營養好吸收的白蘭氏雙認證鷄精2.0升級版。

