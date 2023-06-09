從美國債務危機看「做deal的藝術」
我們想讓你知道的是
現在塵埃落定，輿論開始分析這場世紀交易的具體內容，發現麥卡菲明贏實輸，拜登政府贏在細節。相對得把口的特朗普，拜登政府今次完美演繹甚麼才叫「做deal的藝術」。
文：梁啟智
美國再次在死線前過渡債務危機，全球金融系統不至於要無厘頭自我毁滅。先前寫過，美國周期性的債務危機是人為發明，本來不應存在，只為政黨（基本上就是共和黨）抽水而設。相對於反映美國的財政狀況，債務危機更大程度上反映的是美國的黨爭問題。而今次成功拆彈，也顯示了拜登政府駕賦黨爭的政治手腕。
很快的回一回帶：美國政府之所以有可能會超出債務上限，並不是為了要花額外的錢，相關的聯邦預算本來已經獲國會通過，發債只是為了滿足原有需求；也不是說美國沒能力借錢，美元作為世界貨幣霸主，誰都願意借錢給美國；雖然美國國債在上升，但美國經濟實力也在上升，比例上談不上已經失控。所謂的債務上限，簡而言之就是現屆國會聲稱不想為過去國會承諾的開支付鈔，很大程度是政客在向選民作政治表演，只不過同時全球金融系統被拿來當人質罷了。
明白這說到底只是一場騷，我們就可以談這次的政治對壘和兩黨得失了。
民主黨當然想通過提升債務上限，他們不想在執政時自製一場金融風暴。總統大位和參議院都是民主黨的，通過提升債務上限的困難在於共和黨把持的眾議院。眾議院當中的共和黨人又分溫和激進兩翼，溫和派知道萬一全球經濟崩盤的話他們也不會好過，激進派則只要是可以激嬲民主黨的他們就會做，不理後果。
理解基本格局後，我們可以開始分析拜登政府這邊的盤算。他們基本上有三個選擇。第一選擇，是在中期選舉前趁民主黨在參眾兩院都有多數，自行通過提升債務上限。但這選擇有兩個問題。首先民主黨當時在參議院一百席當中只有剛剛好五十票，沒有保證每票都支持走自行通過這條路；再者，選擇自行通過，一票共和黨支持都拿不到的話，那麼共和黨就可以說民主黨一意孤行，選舉時大造文章。如是者，雖然黨內有不少聲音認為拜登政府一早應該走這條路，最後他們卻沒有這樣選。
第二選擇，是在中期選舉後，共和黨在眾議院取得輕微多數的情況下，民主黨這邊完全團結，然後在共和黨那邊撬走幾票。從理念上，要在共和黨溫和派當中撬走幾票不難；但政治上如果真有共和黨議員願意變節，以後他們的日子將會很難過。帶著「叛徒」之名，他們會失去所有政治力量，然後在下屆選舉的初選時被激進派的挑戰者拉下馬，所以未必願意冒險。拜登政府有準備走這條路，不過權衡之下最後沒有推行。
剩下來，就是第三選擇：和共和黨的眾議院議長麥卡菲談判「做deal」，拜登政府答應表面上對共和黨的要求作出一些讓步，換取麥卡菲承諾取得共和黨溫和派的多數支持。當然，和共和黨談判，也會得罪民主黨這邊的激進派。但只要兩黨的溫和派都支持，那即使失掉兩邊的激進派還是會夠票通過的。拜登政府最後選了這條路。
現在塵埃落定，輿論開始分析這場世紀交易的具體內容，發現麥卡菲明贏實輸，拜登政府贏在細節。相對得把口的特朗普，拜登政府今次完美演繹甚麼才叫「做deal的藝術」。
這次為了提升債務上限，民主黨答應了共和黨甚麼？首先，民主黨答應凍結部份聯邦開支的增長。但這其實是掩眼法，未來的國會可以用各種方法繞過限制，而事實上在談判期間已有現屆議員預先安排各式後門；民主黨也答應取消300億沒有用完的抗疫救市預算的授權，不過這筆錢本來就是用剩的，沒有很大爭議；民主黨也答應了增加部分領取糧食券的要求，但同時又放寬了另一些的要求，最後合資格的人數反而是增加了。
真正算是有牙力的妥協，其實得兩項。其一是加快某些能源計劃的審批，但那其實也會幫到民主黨在產煤州份的Joe Manchin（D-WV）助選，也不算是共和黨全勝。其二是早前撥出800億支援稅局追收富豪逃稅漏稅的經費，要削減到600億。美國富豪逃稅漏稅是嚴重問題，稅局加強執法嚴格來說不應視為開支，反而可以增加收入；但共和黨的金主堅持一定要開刀，於是也就削了200億。不過和上面提到一樣，以後民主黨讓是可以找到其他機會把這錢補回去的。
說來說去，民主黨的所謂「讓步」，很多都是給共和黨拿來作標題向選民交代，卻沒有太大實際影響的。但拜登卻贏到一個很重要的勝利：債務上限將延至總統大選之後再議，也就是任內不用再為此事和共和黨糾纏。面對共和黨在眾議院佔多數，白宮在債務上限或聯邦預算當中本來就要向共和黨作出一點妥協，現在「讓步」的程度在一個兩黨分治的國會當中並不算是什麼。
最後眾議院的票數，很大程度上也揭示了誰才是這次的得勝方。在民主黨這邊，165票贊成，46票反對；共和黨這邊，149票贊成，71票反對。無論是票數或比例，都可見到共和黨內對這次交易有更大的不滿。
共和黨這次內部矛盾加深，會有甚麼後果？議長麥卡菲的位置本來就懸於一線，道理上共和黨激進派可以動議把他轟下台。不過，輿論相信拜登政府應該已經和麥卡菲有秘密協議，如果麥卡菲的議長位置真的被動議撤換，民主黨這邊會派出部份議員協助「救駕」，讓他繼續有議長可當。至於背後的條件是什麼，麥卡菲以後是否要做少一點針對民主黨的無聊調查，則外人無從得知了。但如果民主共和兩黨以後可以有更多來自兩黨溫和派的跨黨合作，對近年嚴重被黨爭撕裂的美國政壇應是一件好事。
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南投農業──農業再生成果
我們想讓你知道的是
921後，南投許多農村進行觀光轉型，投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等，南投縣政府亦積極投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。經過數年經營，南投農業再生成果亮眼，其中部分社區的環境綠美化成果，更獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
南投縣為台灣「觀光首都」，擁有全國最豐富的山林旅遊資源。但如同其他非都會區，南投縣亦面臨人口老化、青年外流問題。近年南投縣政府戮力投入農村再生工作，協助社區，推動高齡友善農村，讓社區長者可以受到照顧，健康共老。在青年返鄉部分，鼓勵在地青年投入農村發展，培訓青年參與社區事務、農村產業、社區環境營造、社區行銷宣傳等，成效斐然。
921之後，南投居多農村進行觀光轉型，除保留原有農業生產外，亦投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等。20餘年過去了，部分農村已呈現老、破、舊狀況，有鑑於此，南投縣政府積極的投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。在環境方面，以生活聚落為核心，透過僱工購料等方式，居民共同參與打造具在地特色的生活環境；在產業方面，輔導農村產業從傳統、小規模之初級產業，逐漸朝向優質化之生產經營，並結合社區在地資源進行加值發展與行銷，推動精緻且多元的特色產業；在生態面，輔導發展綠色旅遊及農村體驗等遊程，推廣生態多樣化之價值。
經過數年經營，南投農業再生成果，成績亮眼，頗受好評。其中水里鄉頂崁社區、草屯鎮平林社區及埔里鎮南村社區的環境綠美化成果，獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
以下分享南投農業再生、產業活化標竿案例，以饗讀者：
1. 水里鄉頂崁社區──陶器商品化研習計畫
緣起：
隨著時代變遷，古早陶器器皿以逐漸被塑膠製品所取代，水里陶瓷產業如今已不復早期鼎盛時期的榮景，目前本社區只剩「水里蛇窯」、「沐陶窯」及「力陶莊」等三家從事陶器有關的產業。為了發揚社區傳統產業精神，特辦理「陶瓷商品化研習」，精選對陶藝有技術的民眾參與，聘請專業講師來指導。一方面學習更進階的製陶技術，一方面可以設計開發社區商品，增加社區產值。
執行與效益：
為了產出社區陶藝產品，安排48小時的陶器模具相關課程，從陶器模具基本概念、實務操作、製作模具分片、母模以及後續的注漿成型技巧。最後完成了多款的夢風鈴及陶杯，配合上包裝盒後，即是專屬於頂崁社區的陶器商品。
2. 草屯鎮平林社區──社區植物染商品化計畫
緣起：
平林社區因參加南投縣「社區發展工作評鑑」，連3年獲獎，有很多社區或其他團體前來參訪，平林社區需要有更豐富的參訪行程，以及研發出能讓訪客DIY體驗的產品，以增加社區收入。故社區自106年開始利用社區內的花草資源，培訓植物染培力課程，希望藉由此次建立藍染模組商品化計畫，創造營收之餘，還能將平林之美，傳遞予更多遊客。
執行與效益：
本次計畫的研習課程，除了可以將植物染、敲拓染及花葉印染技術運用在DIY體驗上，而植物染商品化則產出了茶席桌布、門簾、絲巾及包裝提袋等商品。平林社區LOGO網版印刷則共產出了8個樣式的LOGO，2款的葡萄、荔枝娃娃，使用在帆布袋的圖騰印刷成效良好。
3. 鹿谷鄉竹林社區──來小半天玩大半天農情體驗活動
緣起：
竹林社區具備得天獨厚的自然資源，除了是台灣孟宗竹及杉林溪烏龍茶的發源地，還擁有全台最大的銀杏造林，與合法特色民宿20家。社區欲推廣二日深度體驗遊程，除了可刺激地方觀光產業，亦可提高住房率，推廣綠色旅遊。竹林社區近年致力於開發竹產業精緻化，開發DIY模具及各種體驗型商品，冀望透過辦理體驗活動，推廣在地竹產業，並促進農村循環經濟。
執行與效益：
竹林社區自108年度開始辦理「來小半天玩大半天」活動，成功吸引許多遊客來此賞秋櫻、品茗茶，110年度活動更加廣大辦理為二日的活動，除了搭配夜櫻燈光秀、辦理茶席音樂會之外，還規劃生態及產業導覽路線之行程活動，讓來參與的遊客能夠有更多不同的體驗。
4. 國姓鄉石門社區──在地特色餐研習計畫
緣起：
石門社區目前有提供午餐及晚餐供長者用餐。為了顧及長輩吃的健康，社區志工絞盡腦汁做出營養美味的餐食，但因志工並非專業人員，故需要專業老師教導如何烹煮少油少鹽、健康美味的餐食。另外，因常有其他社區來石門參訪並用餐，「參訪用餐」是石門社區的收入來源之一，故希望老師可以教導利用在地食材研發專屬石門社區的特色料理。
執行與效益：
本計畫課程聘請二位專業老師，共計安排45小時課程，餐點的研發以石門社區小農在地生產食材為主，因此間接增加小農收益。菜色部分，大多利用社區小農所栽植的蔬果，如南瓜、香菇、咖啡、生薑、洛神花、竹筍、鮮菇、番茄、橄欖、梅子、苦茶油等等在地生產的蔬果，研發出一桌3,500元、4,500元、5,500元不等的風味餐，讓遊客可以來體驗「食在石門」的美食饗宴。
5. 中寮鄉和興社區──原生種植物調查解說訓練計畫
緣起：
和興村位處中寮鄉東側，全村地形丘陵連綿，地形變化多元，有數十個大小山巒和小谷地羅布其間，因此有許多天然生態資源。921之後，社區居民希望發展有機觀光文化農場，因此結合河川整治及綠化工程，闢建「原生種植物公園」，希望把園區變成一個具教育特色公園，故冀望透過此計畫，訓練社區居民認識植物及多樣的生態，未來遊客來參訪時，可以導覽解說，推動農村再生，增加農民經濟收入。
執行與效益：
本計畫原安排36小時生態相關課程，因受新冠肺炎三級警戒影響而延後上課日期，並將時數縮短為16小時，課程內容精簡為龍興原生種植物公園的原生植物辨識解說、社區蝴蝶辨識及解說（鳳蝶、粉蝶科、蛺蝶、灰蝶及弄蝶科）、原生植物園區及社區景點綜合解說演練。課程雖然精簡，內容卻十分充實，透過課程學員對於基本的植物辨識及公園內的原生種植物都有更深入的瞭解，透過講解練習與考試，居多學員已獲得講解員的資格，成效良好！
以上廣告由南投縣政府農業處提供。