過度相信自己吹噓的軍力，中國解放軍恐陷入萬劫不復的處境
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沒有人敢批評解放軍，就代表沒辦法監督或討論這些事。當然解放軍本身也有內部監察機制，但自己監督自己，往往都不是什麼成功的案例。而中國最糟的文化是共產黨充滿了吹噓式的政令宣傳，而且誇張到違反常識，依然無人敢站出來戳破謊言。
文：王臻明
日前有一位中國脫口秀藝人，因為用「作風優良，能打勝仗。」來形容野狗，而被舉報污辱解放軍，因為這句口號來自於習近平，他曾經要求解放軍要「聽黨指揮，作風優良，能打勝仗。」最後這位脫口秀藝人不止被封殺，演藝事業毀於一旦，包括公司在內，都被處以天價罰款。
這個事件說明了解放軍在中國的特殊地位。畢竟中國共產黨是靠槍桿子起家，許多政治運動都以解放軍為標竿，長年以來的媒體宣傳，更讓解放軍有不可動搖的地位。中國網路上甚至歌頌解放軍是不可戰勝的，而絕口不提對解放軍來說，最為不堪的一段歷史，也就是六四天安門大屠殺事件。
解放軍在中國的這種獨特性，其實有優點，也有缺點，對於中國的軍事發展有利有弊。畢竟解放軍處在這種獨裁體制下，最大的優點是要積極建軍時，可以獲得豐厚的資源，不會有任何的掣肘。不像一般的民主國家，有國會審查預算，不會同意過度膨脹的國防支出。
近年來解放軍能快速發展，大量造艦，發展昂貴的航空母艦，生產多款新型戰機，甚至投資太空探索，腳步從未停過，成為新興的軍事強權，這是極為關鍵的一點。再加上這十幾年來，中國的經濟發展迅速，政府財力雄厚，可以同時進行多項研發計畫，也讓解放軍在短短時間內，已擁有航空母艦、兩棲突擊艦、空中加油機、戰略運輸機等關鍵的武器系統。
但在這種優勢外，隨之而來的缺點也不少，首先是過度浪費的問題。仔細研究解放軍的發展，常會看到重複研發、華而不實、或虛擲在面子工程上的問題。畢竟在缺乏國會督監下，各方爭搶研發生產的大餅，就會出現這種亂象。這最好的例子，就是中國政府制定發展半導體的國家目標後，各地立刻湧現一大堆半導體公司，但多數只是想要詐騙政府補助，沒有實際競爭力。
同樣的情況一樣出現在中國的軍工產業上，特別是歐美國家出現某一種新型武器後，中國為了要展現自己也有一樣的能力，往往會在不久後推出類似的系統。但若仔細推敲，常能發現這些類似的系統，只為滿足媒體的宣傳，實際上並沒有量產服役。
這些華而不實或虛擲在面子工程的研發計畫，雖然也能解釋為百家爭鳴，儲備技術能力。但中國的情況與歐美國家不同，並沒有民間的軍工產業，有些表面上看起來是民間公司或學術單位，實際上都領取大筆國家補助。雖然這些經費可能隱藏在教育或產業發展的子項目內，而不算國防預算，卻仍是寶貴的國家資源。
而中國半導體公司詐騙的典型招數，是直接採購國外的晶片，改頭換面後，宣布是自己研發的產品，但這種騙局，在晶片開始對外販售，或從不同管道流出時，就很容易被拆穿。然而軍事武器不會流入民間，所以沒有人可以檢視這些系統是否有問題。
中國一直非常自豪採用軍民融合的方式，快速推進軍事發展，這無可諱言是個非常聰明的策略，只是使用民間技術也要非常小心。有些蛛絲馬跡暗示，不少號稱軍民融合的成功案例，可能也是從歐美國家，直接購入民用產品，再進行局部改裝，拼裝成號稱擁有自主知識產權的武器系統。
雖然在這個全球化分工極為發達的時代，很少有國家可以自己從頭到尾，研發生產高科技產品，但最關鍵的零件掌握在別國手裡，仍然是很大的弱點。這最好的一個例子，是號稱中國自己研發生產的C919客機，其實最關鍵的零件，如發動機、航電系統等，都是採用別國的技術，中國的自製率並不高。
其次是解放軍在這種不受監督的情況，也很容易出現錯誤的走向，建軍政策在缺乏討論辯論下，不易自我改正。比如中國從烏克蘭購入瓦良格號，改裝成遼寧號航空母艦，並仿製Su-33成為殲-15，是否是一個正確的方向，就有很大的討論空間。
畢竟未完工的瓦良格號問題很多，其姐妹艦庫茲涅佐夫號，在俄羅斯服役的記錄也不佳。中國不惜投入巨資，並以遼寧號為範本，自己仿製出山東號航空母艦，很可能延續了所有的問題。而Su-33是前一代的艦載機，目前連俄羅斯都慢慢在汰除，中國抄襲Su-33仿製出的殲-15，等於才剛剛服役就已經落伍。
中國傾全力打造航空母艦艦隊，的確在讓中國在短時間內擠身海權大國，但這兩艘航空母艦是真正能戰，還是面子工程？
當然，往好處來說，遼寧號與山東號也讓中國累積了設計、建造、操作航空母艦的經驗，並以此發展出噸位更大的福建號航空母艦。但福建號是中國第一次採用彈射系統，卻立即挑戰最複雜的電磁彈射，而且中國的技術來源，很有可能是德國人幫忙興建的磁浮列車，又是一個民用技術轉為軍用的例子。
只是擁有自行開發能力的科技強國，在研發電磁彈射時，都出現許多問題，中國以磁浮列車的技術用在電磁彈射，恐怕要克服許多技術上的關卡。能夠在展示時成功彈射，與真正能應付高強度的作戰需求，其實是兩回事，同樣是卡車，為什麼軍用卡車比一般民用卡車昂貴許多，當然是有原因的。
沒有人敢批評解放軍，就代表沒辦法監督或討論這些事。當然解放軍本身也有內部監察機制，但自己監督自己，往往都不是什麼成功的案例。而中國最糟的文化是共產黨執政以後，充滿了吹噓式的政令宣傳，而且誇張到違反常識，依然無人敢站出來戳破謊言。
這最好的例子是土法煉鋼與畝產萬斤的故事，如此荒謬的政策，竟然能夠全國推行，整個國家睜眼說瞎話，百姓對畝產萬斤的報導，竟然還信以為真，結果鑄下大錯，造成的飢荒讓上千萬人無端死亡。當時，若有一個人敢站出來說畝產萬斤是假的，或許就可以挽救數以萬計的生命。俄羅斯其實就是前車之鑑，過度相信自己吹噓的軍力，結果陷入萬劫不復的處境，中國應該要引以為戒。
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