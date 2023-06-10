與其說公關是為人擦脂抹粉的化妝師，或許更像是「礦坑裡的金絲雀」
我們想讓你知道的是
與其說公關是為人擦脂抹粉的化妝師，或許更像是「礦坑裡的金絲雀」，總是能先在苗頭不對時先嗅到危機，幫助還在礦坑裡的人能夠提早預警，保留一線生機。有金絲雀的存在，能夠為礦工掌握住那可以多反應、逃生的寶貴時機。
文：公關人生相談室
隨著大家對於公關這個職業越來越認識，或是隨著社群媒體的興起，人人都可以成為社會評論家之後，每當碰到藝人或是公眾人物人設崩壞或是品牌被炎上，都難免看到有網友會在下面留言說公關危機如何如何；或是碰到幾個比較正面支持的言論，就會說公關公司又來洗評論了。左也公關、右也公關，把公關講得很神，神到彷彿可以操縱整個企業命脈與社群風向。
其實，在公關的訓練中，從最一開始的媒體關係，拓展到任何與公眾事務有關的傳播管道，看起來公關管的範圍好像更寬了？但事實上，是企業意識到需要溝通者眾，所以分工也越來越精細。以往看到的無論是航空公司飛機延誤、餐廳老闆失言、食安危機、颱風天菜價上漲等，可以運用到公關的議題看似無所不包，卻也讓人懷疑，公關是否真的有那麼神通廣大嗎？
以往，只要掌握重要的主流媒體，就可以操縱輿論風向的時代不再；取而代之的是任何一則網路評論，只要夠具體與夠真實，並能夠在網路上引起共鳴與流傳，都足以構成品牌（個人）的危機。然而，公關的存在，並非只是在危機時成為第一個出面的擋箭牌，反而是透過平常對於閱聽大眾與媒體生態的理解，規劃出在現實危機與危急程度下，合宜的溝通方式與選擇合適的管道，以避免負面言論持續延燒。
公關工作的底線就是不能說謊，可以不回應、不表態，但就是不能說謊。
品牌的建立，就好比養大一個小孩一樣，希望孩子要知書達禮、親切可愛，最好還人見人愛。品牌的擬人化展現在消費性品牌跟網友的互動、用迷因或是梗圖炒熱話題，甚至是發起活動讓網友參與。但難就難在，如何展示親切又不踩線，無論那是政治、法律、宗教、性別、少數族群、歷史創傷的線，就更考驗品牌的經營者是否具備多元文化的敏感度。
因此有人說，行銷公關的工作很國際，同時也很在地。國際的那面是永遠有最新、最快的資訊、趨勢和工具要追；很在地的部分是因應著市場與民情不同，同一品牌在不同國家和市場都彷彿具備了面貌相似但不同人格的孿生子。
當危機發生時，公關的角色在於評估危機在對外溝通上的影響程度深淺、影響的受眾多寡，以及視危機的性質而必須聯合企業內其他單位，一方面查明事實真相，另一方面也準備好要給予關心議題的閱聽大眾一個說法。
內部單位可能有產品、法務、行銷、通路、業務等各式各樣的單位，但最終大家要守好的底線就是，如何在不違法也不說謊又不傷害品牌信譽的情況下，適時對外溝通，讓受到危機影響的人、沒受到危機影響的人都能夠適時且即時得到需要的訊息與協助。
與其說公關是為人擦脂抹粉的化妝師，或許更像是「礦坑裡的金絲雀」，總是能先在苗頭不對時先嗅到危機，幫助還在礦坑裡的人能夠提早預警，保留一線生機。礦坑裡的礦工不會把自己的性命都繫於金絲雀身上，然而，金絲雀的存在，卻能夠為礦工掌握住那可以多反應、逃生的寶貴時機。
當品牌發生危機時，無論是與產品、安全、員工、客戶、消費者有關，其實都跟在品牌當中的每一個工作者有關，無論是產品經理、生產線員工、業務、客服還是行銷。公關的存在，不是成為一手挽救危機的超級英雄，而是在看似沒有盡頭的隧道中，跟其他利害關係人一起合作，找到可以維護品牌信譽的解決方案，以及足以讓品牌受人信賴而得以繼續前進的光亮。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：公關救得了的通常不是危機，那公關要救什麼？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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看見元宇宙前，先讓我們再次看見真正的台灣——《看見台灣》十週年影響力回顧
我們想讓你知道的是
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、為這個社會、為這個時代，做出更積極的貢獻。
因三年疫情的影響，世界變得更加依賴網路服務與虛擬世界。有不少論述表示，疫情推動了元宇宙產業起飛，種種效應下，即便在解封後的今日，我們似乎只關注著「元宇宙」何時到來，卻忘記抬頭看看真實世界與真實的台灣。
才知道，困住我們的不只是城市生活，更是這個只有螢幕大小的世界。
2023年，是《看見台灣》上映十週年，齊柏林導演當年所傳遞的精神，正是呼喚我們思考身為台灣人的意義，透過「看見」，為這片土地、這個社會、這個時代，做出更積極的貢獻。
讓我們一起藉由這篇文章，再次回憶那年的感動。透過政治、經濟與教育等不同面向，回顧這十年來齊柏林導演對台灣的影響。從看見開始，再次踏上保護土地的旅程。
電影形成輿論，民意推動政府解決問題
2013年《看見台灣》上映，電影中赤裸裸呈現台灣國土的16道傷痕，包括日月光工廠在後勁溪排放含有鎳、銅等有害物質的赭紅色廢水；清境農場的山坡地濫墾、違建問題；水泥業者的過度開採，更使花蓮太魯閣國家公園裡的山頭一片光禿；以及花蓮市環保公園的邊坡，因遭海浪沖蝕而垃圾崩落，污染海洋。
以往不發聲的民眾們，在「看見」後紛紛展開抗議與對政府的要求，在政治上帶來壓力，因此內政部旋即在同年年底成立了「國土保育專案小組」，邀請十多位跨部會專家和官員，針對《看見台灣》片中所呈現的各種問題進行檢討與開罰；後續更影響多項法條增修，例如《水污染防治法》、《礦業法》等，甚至間接推動早在2004年即已送審，卻遲未通過的《國土計畫法》（簡稱《國土法》），在2015年正式三讀通過。
現任國立師範大學永續管理與環境教育研究所教授的葉欣誠，曾在2012年至2014年期間，以及2014年至2016年間，先後擔任環保署副署長和政務委員，在「國土保育專案小組」中扮演著極為重要的角色。葉教授認為，《看見台灣》中呈現的問題，雖然在環保人士眼中可能已見怪不怪，卻很少被社會大眾關注；直到齊導將現場事實以影像藝術的方式呈現，把一般人覺得遙遠的問題轉化成「與自己有關」的現實問題，才成功喚起注意，也養成台灣民眾關注環境議題的習慣。
葉欣誠認為，藉由電影藝術在民間形成輿論，就能對政府及企業產生影響力，一如高爾的紀錄片《不願面對的真相》，也對全世界造成影響。「《看見台灣》上映後，跨部會針對每個議題都要提出因應措施，包括何時會改善完畢，每個單位都很積極地在面對這件事。當時政府的態度是認真的，因為社會面於這些事情的期待很高，我認為這對台灣是正面的影響。」
從永續角度重塑企業經營思維
除了推動政策的迭代，在《看見台灣》之後的十年間，台灣企業也更加具備永續意識，可以說是迎來企業關注「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的高峰。也讓我們對於商業、經濟產生了更多的提問：「商業發展與環境保護有機會共存嗎？」
過去，企業講求「企業社會責任（CSR）」，以「回饋社會」為主軸，追求利益的同時，也為社會做出正面貢獻；但時至今日，這套觀念已不再適用，因為永續發展已不再只是一種做善事的回饋，更成為企業是否能保持競爭力、持續生存的新決策點。
葉欣誠教授分享，許多人對於永續發展的理解往往只是表面的，有超過一半的人認為所謂「永續」意味「永遠繼續」，但事實上，永續真正的含義更接近「世代正義」。世代正義的意涵更廣泛，這代表我們若要從永續的角度看待一個事情，必須從經濟、社會、環境等面向共同評估，而不僅關注於環境層面。
例如，在《看見台灣》上映後，台灣兩大水泥企業——亞泥和台泥被要求更重視在地居民的聲音，尤其在取得礦權延長的過程中，他們需要花費比以往更多的心力進行社會溝通。當社會對於這些企業有更多的要求時，他們自然得要將永續納入決策過程，讓這些先天高污染的行業能在經濟效益之外，也將社會、環境影響考慮進去，否則就會引發社會的反彈。
從正面的角度來看，未來的企業需要更全面地考慮問題；從負面的角度來看，也增加了企業的風險。尤其台灣是以製造業為主的出口國家，當世界大廠對於供應鏈廠商的SDGs表現有更高的要求時，意味著企業永續等同於企業競爭力，唯有同時考慮經濟、社會和環境，以及所有利害關係人的意見，透過平等溝通達成共識，才是未來提升企業競爭力的積極方法。
培養未來的齊柏林，讓關注延續
一部紀錄片，在台灣不僅刮起一陣又快又急的炫風，更匯集出一道對社會影響深沉而長久的洋流。《看見台灣》影響了政策、改變了企業思維，《看見台灣》更是種下種子，在世代間傳遞看見台灣的價值。
齊柏林導演曾說：「這塊士地發生過美好的、不美好的事跡，都應該被記錄下來；唯有被記錄，我們才有能力去理解人類對環境究竟產生了怎樣的影響。」2018年6月8日，為了繼承齊導遺願，「看見・齊柏林基金會」正式成立，除了典藏齊導演留下的珍貴影像，透過策展倡議與環境教育讓更多人看見，也舉辦「齊柏林環境紀錄獎」，希望挖掘更多引發社會強烈關注的紀錄片，繼續針砭政策，看見那些不為人知的環境問題。
2019年，空拍影像環境教育基地「齊柏林空間」在淡水成立，《見山》、《逐岸》、《映河》與《覓城》共四場影像展覽，吸引超過六萬人次參觀；2020年，基金會也透過超商零錢捐募集款項，預計在2025年前舉辦368場《看見台灣》校園公播，並邀請一萬名學生到齊柏林空間體驗環境教育課程，至今已有超過四萬名師生參與。
2022年，「齊柏林環境紀錄獎」正式開始徵件，第一屆得主張弘榤導演的《鯨之聲》，一舉獲得 2022年新北市紀錄片獎首獎，更在2023年勇奪第45屆金穗獎最佳紀錄片；而今年度第二屆得主廖敬堯導演的《除蛙記》，也同樣令人期待。
此外，基金會更在2022年將「iTaiwan8空中影像資料庫」重新改版上線，集結齊柏林導演未曾曝光的珍貴影像，讓所有人都能在網路上檢索利用，讓這六十萬張照片與近千小時的影片，能持續發揮影響力，讓台灣土地的姿態被更多人記住。
十年之後再次看見台灣，看見彼此
回望這十年，《看見台灣》的影響力不僅僅是一部電影所能承載，更是一股力量，推動著台灣往更好的方向前進。在未來的十年中，我們還需要更多的「看見」，更多的關注、行動、改變，才能保護這片美麗的土地。
那麼，在這十年的影響力高峰後，我們如何可以再創下一個環保輿論的高峰？這座島嶼，還需要更多《看見台灣》系列紀錄片，讓這份力量代代接棒下去。於是，基金會將《看見台灣2》永遠留給齊柏林，並邀請同樣愛護自然不遺餘力的紀錄片導演麥覺明，勇敢踏上續拍《看見台灣3》的艱難之路。麥覺明的《MIT台灣誌》是帶起台灣戶外行腳節目風潮的鼻祖，之後更跨足電影界，耗時11年拍攝紀錄片《黑熊來了》、歷時17年拍攝《山椒魚來了》。此次由他拾起接力棒，透過《看見台灣3》繼續訴說這塊土地的故事
此外，基金會也將在十週年時刻舉辦各式活動，邀請所有民眾參與。包含「看見台灣‧改變10 X 10」永續論壇，將在7月29日於台北市中油大樓舉辦，邀請跨領域重量級講者及年輕世代關鍵意見領袖，共商台灣的永續未來；《看見台灣》十週年攝影巡迴展也將走出「齊柏林空間」，自8月15日起在台北、台中、高雄三地舉辦展覽，邀請全台民眾透過影像，與土地河山對話。
尤其在年末12月3日，更將在台北市市民廣場及大佳河濱公園會盛大舉辦「看見Taiwan路跑」，以最環保健康的方式，號召人們一起用雙腳親近土地。同時，本賽事也將以低碳減廢方式執行，落實友善環境的理念。
在這值得紀念的十週年時刻，希望透過多元的形式接觸更多民眾，再度透過影像的力量，邀請讀者走出手機螢幕的虛擬世界，一起關心真實的生活、真正的台灣。
《看見台灣》十週年系列活動
「看見台灣‧改變10X10」論壇
時間：2023/7/29 (日) 9:00-16:00
地點：中油大樓 國光會議廳（臺北市信義區松仁路3號）
《看見台灣》十週年攝影巡迴展
【台北場】
時間：2023/08/15-09/10
地點：松山文創園區1號倉庫
【高雄場】
時間：2023/09/16-10/03
地點：駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫
【台中場】
時間：2023/11/28-12/17
地點：文化部文化資產局藝文展覽館BCD
看見Taiwan 3K｜10K｜21K路跑
時間：2023/12/3 (日)
地點：台北市市民廣場（10K、21K起跑點）、大佳河濱公園（3K起跑點、主會場）