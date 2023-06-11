三款GPT的腦洞應用：酸民鬼打牆模擬器、「庸見」推文機器人、迷因圖文轉換鍵

自今年初ChatGPT爆紅讓AI應用走入一般庶民眼中至今，差不多也半年了，雖然偶爾還是會看到新聞出現嘲笑問了人名AI卻答錯這類不理解GPT運作模式的報導，但也有越來越多人將AI應用在日常工作中。

從創意發想到流程自動化，能善用工具的人，有如生活中多了一個超能助理。

但畢竟人類身為人類，就像有了火藥有人會做槍砲、有人拿去放煙火、有人做水鴛鴦（還放到玻璃瓶裡），這波GPT在生產力之外，也有很多主重娛樂性甚至是迷因化的應用，用戶也玩得樂此不疲。

這些「發明」除了把賈伯斯或林肯變成AI機器人，問他們世界局勢、商業脈動、或是午餐要吃什麼然後看他們怎麼回答的設計之外，還有些意想不到但越玩越陷入，甚至能從中找到些哲學啟發的功能。

以下就讓我來介紹三個有點莫名其妙，但十分好玩的奇異AI運用。

haterGPT：酸民鬼打牆模擬器

你應該聽過「Haters gonna hate」這句網路留言區縮影的名言，但把Hater加上機器人，又是另一番完全不同的風味。

在haterGPT的首頁就寫著「讓你不再依賴AI」，相信創作者是希望靠機器人把人類給罵跑，但實際使用時卻又深深著迷，一句接著一句鬥嘴，人類好像就是如此的M。

haterGPT的概念，基本上就像是ChatGPT，你可以跟他聊天問事，只是機器人回答的時候會充滿咒罵和酸言酸語——而且通常搞到最後也不會真的回答問題。

這是推薦haterGPT的朋友，與AI的一段對話：

作者提供

說真的，最後還蠻有警世意味的，有些連hater機器人都知道的事情，反而人類都被矇了心眼。

筆者自己也玩得入迷，但似乎沒有得到和朋友一樣多的心靈收穫。

作者提供

雖然娛樂性應該強不只十倍。

這類應用白話來說，就是先設定好GPT機器人的「個性」，讓他按照個性回答問題，就像可以讓AI模仿特定名人的口吻、使用名人說過的話當資料庫，設計者基本上就是幫機器人設定了一個Hater的性格，他就會按照這樣的「人設」回話。

作者提供

只是目前好像只支援中文，至少都是繁體的，值得嘉獎。

LmaoGPT：Twitter專用的「庸見」機器人

Lmao是英文網路用語「Laughing My Ass Off（把我屁股笑掉）」的簡稱，而LmaoGPT就是個推特專用的機器人帳號，你可以在任何推文下面標記@LmaoGPT，等一會兒他就會來留下一段切合主題的留言，即使不見得能把你屁股笑掉。

例如有人在NBA總決賽的直播訊息下面呼叫LmaoGPT，他回答的是「太好了，又有個我一邊在沙發上吃起司條，一邊看百萬富翁帶球跑來跑去的機會了，我好期待喔！」

截圖自Twitter

從LmaoGPT的回應紀錄來看，他真的可以跨語言進行留言互動，而且不分原來的貼文長短都能有堪稱建設性的回應，例如筆者就在朋友的板上試用：

截圖自Twitter

不好笑，但確實有抓到重點。

所以我說，相較於真的讓人Lmao，LmaoGPT更像是法國作家福樓拜《庸見詞典》的多國語言廢話版：不管什麼主題，他都能說出切題，但基本上沒有什麼建設性的回答。有點像是很久以前的LINE機器人卡米狗，只是創造力更加無限。

這類自動回覆機器人將會是AI時代的主力商業應用之一，只要校調讓他不要說幹話或不雅字眼，並根據客服SOP來對消費者貼文進行回覆，就會是一個近乎完美而且不用輪班的第一線客服人員。

SUPERMEME.ai：你說一句話，我幫你做成迷因

相較前面兩個具有互動能力的機器人，SUPERMEME.ai則顯得簡單粗暴——你給他一段不限主題、或長或短的文章，他就生八張迷因圖出來給你。

實際測試，雖然各國語言都可以當成輸入的資料，但產生出來的迷因還是會以英語為主，偶爾也會出現奇怪斷句，但整體而言效果十分驚人，文字與迷因圖主題的搭配也很精確，甚至勝過部分人類做的失敗迷因。

為了挑戰AI極限，作者用了一段很嚴肅的文字當作來源：

林務局東勢林區管理處6月2日夜間接獲了研究捕捉繫放的一隻黑熊死亡訊號，隔日在台中市和平區橫流溪旁的山區找到黑熊遺體。經檢視，黑熊左前肢受困於俗稱「山豬吊」的套索陷阱，但沒有明顯的外傷，送解剖檢驗，推測是脫水而死。 有黑熊媽媽之稱的屏科大教授黃美秀表示，在台灣，套索陷阱（主要是俗稱的「山豬吊」）對於台灣黑熊造成的影響不容小覷，放置山上的陷阱大多未經申請；她想懇切呼籲，台灣黑熊分布的重點熱區，應該「零吊子」。

作者提供

結果出乎意料的好。

像是左上角「當我意識到有些人類對無辜野生環境的行為有多殘酷」或是右下角「當你發現有人設了一個『山豬吊』陷阱，而你所愛的黑熊好朋友落入其中」等等，圖文都配得恰到好處。

不過個人覺得最幽默的，則是左下角「我嘗試了解我沒學過語言的新聞」，彷彿是AI發出的求救。

以上這些看似浪費算力的應用，玩笑歸玩笑，荒謬歸荒謬，但其實都是在訓練GPT、嘗試AI各種可能的過程。想想看，當你能夠精確的調教GPT的人格，確實的針對主題自動回覆，甚至可以讀懂情緒，找到合適的配圖，在商業應用上會有多少可能性。

直到今天，廣大無邊的AI領域還只是個開始，讓我們期待未來繼續出現更多——不論認真或鬧事的——人工智慧運用，繼續改變這個世界。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航