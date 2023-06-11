三款GPT的腦洞應用：酸民鬼打牆模擬器、「庸見」推文機器人、迷因圖文轉換鍵
我們想讓你知道的是
AI發展日新月異，由OpenAI延伸的各種服務，除了能幫你想文案、整理資料，也充滿許多莫名其妙的應用。例如用一句話自動產生迷因圖、到指定Twitter推文留下看似有道理的廢話等等，本文將介紹三個腦洞大開的人工智慧應用，第一個就是號稱能「讓你不再依賴AI」的酸民模擬器：haterGPT。
自今年初ChatGPT爆紅讓AI應用走入一般庶民眼中至今，差不多也半年了，雖然偶爾還是會看到新聞出現嘲笑問了人名AI卻答錯這類不理解GPT運作模式的報導，但也有越來越多人將AI應用在日常工作中。
從創意發想到流程自動化，能善用工具的人，有如生活中多了一個超能助理。
但畢竟人類身為人類，就像有了火藥有人會做槍砲、有人拿去放煙火、有人做水鴛鴦（還放到玻璃瓶裡），這波GPT在生產力之外，也有很多主重娛樂性甚至是迷因化的應用，用戶也玩得樂此不疲。
這些「發明」除了把賈伯斯或林肯變成AI機器人，問他們世界局勢、商業脈動、或是午餐要吃什麼然後看他們怎麼回答的設計之外，還有些意想不到但越玩越陷入，甚至能從中找到些哲學啟發的功能。
以下就讓我來介紹三個有點莫名其妙，但十分好玩的奇異AI運用。
haterGPT：酸民鬼打牆模擬器
你應該聽過「Haters gonna hate」這句網路留言區縮影的名言，但把Hater加上機器人，又是另一番完全不同的風味。
在haterGPT的首頁就寫著「讓你不再依賴AI」，相信創作者是希望靠機器人把人類給罵跑，但實際使用時卻又深深著迷，一句接著一句鬥嘴，人類好像就是如此的M。
haterGPT的概念，基本上就像是ChatGPT，你可以跟他聊天問事，只是機器人回答的時候會充滿咒罵和酸言酸語——而且通常搞到最後也不會真的回答問題。
這是推薦haterGPT的朋友，與AI的一段對話：
說真的，最後還蠻有警世意味的，有些連hater機器人都知道的事情，反而人類都被矇了心眼。
筆者自己也玩得入迷，但似乎沒有得到和朋友一樣多的心靈收穫。
雖然娛樂性應該強不只十倍。
這類應用白話來說，就是先設定好GPT機器人的「個性」，讓他按照個性回答問題，就像可以讓AI模仿特定名人的口吻、使用名人說過的話當資料庫，設計者基本上就是幫機器人設定了一個Hater的性格，他就會按照這樣的「人設」回話。
只是目前好像只支援中文，至少都是繁體的，值得嘉獎。
LmaoGPT：Twitter專用的「庸見」機器人
Lmao是英文網路用語「Laughing My Ass Off（把我屁股笑掉）」的簡稱，而LmaoGPT就是個推特專用的機器人帳號，你可以在任何推文下面標記@LmaoGPT，等一會兒他就會來留下一段切合主題的留言，即使不見得能把你屁股笑掉。
例如有人在NBA總決賽的直播訊息下面呼叫LmaoGPT，他回答的是「太好了，又有個我一邊在沙發上吃起司條，一邊看百萬富翁帶球跑來跑去的機會了，我好期待喔！」
從LmaoGPT的回應紀錄來看，他真的可以跨語言進行留言互動，而且不分原來的貼文長短都能有堪稱建設性的回應，例如筆者就在朋友的板上試用：
不好笑，但確實有抓到重點。
所以我說，相較於真的讓人Lmao，LmaoGPT更像是法國作家福樓拜《庸見詞典》的多國語言廢話版：不管什麼主題，他都能說出切題，但基本上沒有什麼建設性的回答。有點像是很久以前的LINE機器人卡米狗，只是創造力更加無限。
這類自動回覆機器人將會是AI時代的主力商業應用之一，只要校調讓他不要說幹話或不雅字眼，並根據客服SOP來對消費者貼文進行回覆，就會是一個近乎完美而且不用輪班的第一線客服人員。
SUPERMEME.ai：你說一句話，我幫你做成迷因
相較前面兩個具有互動能力的機器人，SUPERMEME.ai則顯得簡單粗暴——你給他一段不限主題、或長或短的文章，他就生八張迷因圖出來給你。
實際測試，雖然各國語言都可以當成輸入的資料，但產生出來的迷因還是會以英語為主，偶爾也會出現奇怪斷句，但整體而言效果十分驚人，文字與迷因圖主題的搭配也很精確，甚至勝過部分人類做的失敗迷因。
為了挑戰AI極限，作者用了一段很嚴肅的文字當作來源：
林務局東勢林區管理處6月2日夜間接獲了研究捕捉繫放的一隻黑熊死亡訊號，隔日在台中市和平區橫流溪旁的山區找到黑熊遺體。經檢視，黑熊左前肢受困於俗稱「山豬吊」的套索陷阱，但沒有明顯的外傷，送解剖檢驗，推測是脫水而死。 有黑熊媽媽之稱的屏科大教授黃美秀表示，在台灣，套索陷阱（主要是俗稱的「山豬吊」）對於台灣黑熊造成的影響不容小覷，放置山上的陷阱大多未經申請；她想懇切呼籲，台灣黑熊分布的重點熱區，應該「零吊子」。
結果出乎意料的好。
像是左上角「當我意識到有些人類對無辜野生環境的行為有多殘酷」或是右下角「當你發現有人設了一個『山豬吊』陷阱，而你所愛的黑熊好朋友落入其中」等等，圖文都配得恰到好處。
不過個人覺得最幽默的，則是左下角「我嘗試了解我沒學過語言的新聞」，彷彿是AI發出的求救。
以上這些看似浪費算力的應用，玩笑歸玩笑，荒謬歸荒謬，但其實都是在訓練GPT、嘗試AI各種可能的過程。想想看，當你能夠精確的調教GPT的人格，確實的針對主題自動回覆，甚至可以讀懂情緒，找到合適的配圖，在商業應用上會有多少可能性。
直到今天，廣大無邊的AI領域還只是個開始，讓我們期待未來繼續出現更多——不論認真或鬧事的——人工智慧運用，繼續改變這個世界。
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延伸閱讀
- 90%的人當ChatGPT是玩具、9%的人當工具，你是剩下那1%的人嗎？
- 創作者會被AI取代嗎？會取代你工作的不是AI，而是比你會用AI的人
- 有人認為不需要再學習外語，以後用AI翻譯就可以了，我認為這完全錯誤
- 三個訣竅寫出有效的指令，四個步驟讓ChatGPT成為幫助你工作的專家
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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南投10大農遊體驗──上篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。