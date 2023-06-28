《花與我的半生記》：把cherry直接翻譯成「櫻」的辭典，麻煩請訂正
我們想讓你知道的是
本書精選牧野富太郎極具代表性的植物隨筆，搭配可窺見其個性與生平的自傳性文章。牧野在25篇談論植物身世、也談論己身經歷的文章中，親身示範了如何用靈動的發掘之眼，看出周遭植物的獨特況味。
文：牧野富太郎
櫻花
雖然很常有人說櫻是我國的名花，在外國沒有，只有日本才有，但是當世間學識漸長，植物的研究引入本地，就知道櫻並不是我國的特有植物，在鄰國中國也有。此外，在新獲得的領土朝鮮半島和樺太也有類似的植物，我們便知道在日本的內地以外也有櫻（編注）。在說起櫻的分布狀態，還是以日本的內地為中心，就可得知我們本土有種植這種植物。但是正如前述，並不是在我國以外完全沒有，因此櫻就不再被認為是我國的特有植物了。
因此總括來說，櫻為亞洲東部的植物，亞洲東部為其產區，所以歐洲或美洲就完全沒有櫻，單只分布於亞洲東部。但是要說櫻和日本的國民性相關，這個問題就跟產地毫無關聯，是因為櫻花散落的情況如同武士輕身重義。「在朝日下美麗綻放的山櫻（朝日に匂う山桜）」則代表日本的國民性。這類話題涉及植物專業以外，所以我先按下不表。
「在朝日下美麗綻放的山櫻」所歌頌的山櫻是指日本山櫻，從日本的中央開始，往西南北方普遍分布，南方可達大隅國（鹿兒島東南部）屋久島，因此可以說櫻分布的界線最南為屋久島。
然而除了這種山櫻以外還有另一物種，那就是在我們這邊稱為大山櫻的植物，和日本山櫻一樣是野生的。
這種大山櫻的產地南從信州（長野）開始，經過日光地區而到奧羽地區（東北地方），然後再越過北海道抵達樺太。換言之，說我國的北半部被大山櫻占領也不為過；相對地，普通的日本山櫻則占領了我國的南半。
在東京沒有多少大山櫻。上野公園的帝室博物館的範圍內，種植著明治初期從北海道帶來的兩棵年年開滿花。我們東京居民要是想看大山櫻，只要到這個博物館去就看得到了。
大山櫻和普通的日本山櫻相比，大山櫻的花比較大，顏色也比較深濃。
樹枝比普通的日本山櫻更帶暗紫色。葉子邊緣呈細長的鋸齒形，看起來不像毛。只要摘一片葉子看看，馬上就能夠知道跟普通日本山櫻的區別。
普通的日本山櫻的葉片帶有紅色，當葉片和花一起長出來時，花色就是世間無人不知、無人不曉的櫻色，也就是非常淺的粉紅色。此外也有顏色淡到幾乎成為白色的。葉子就像方才所說，大多帶有紅色，不過偶爾也有不帶紅色的。
另外，在伊豆的大島還有一種大島櫻，只在伊豆的大島上繁茂生長，因此而得名。這種櫻的特色是樹木非常健壯，花色幾乎都是白色。雖然許多花長在枝頭上，但不知為何看起來不太吸引人。但是樹卻非常強壯，能夠淡然忍受煤煙等。這種櫻到近年為止都不太受人注意，可是樹木健壯的特性在這幾年總算受到注意，各處逐漸都種植了。
接下來，近年來廣受讚美的是吉野櫻。以東京來說，在上野公園、向島、九段招魂社、江戶川河邊、飛鳥山等都是這種吉野櫻，我們專家稱之為染井吉野櫻。雖然並不清楚這種櫻究竟是在哪個時代、由誰培養出來，不過主要公認為真的說法是在德川末期由染井的植栽店開始培育，以其為始祖往各方擴散，因此植物學者才會稱這種櫻花為染井吉野。
這種櫻會開出非常多花，感覺很熱鬧，所以從雅致的角度雖然也許比日本山櫻差一點，但是從濃豔的角度而言，這種櫻對都會景致是最好的。園藝家等把這個染井品種稱為吉野櫻，只是單純要為其安上一個美名而已，那跟現在於大和（奈良）的吉野可以看到的櫻花種類完全不同。也就是說一般人聽到吉野櫻之名會以為跟大和的櫻花是同種，但其實完全不同。
此外，這種染井吉野櫻的特性是樹枝往橫向擴展。雖然日本山櫻是往斜上方生長，但是染井吉野櫻則是樹枝不停地往橫向伸展，所以開花時就會非常熱鬧，而被認為是最適合都會的植物。櫻的樹齡從長到短來看，日本山櫻比較長壽，染井吉野櫻則頂多三、四十年。經過三十年以後上方就會開始枯萎，樹姿逐漸變醜，最好看的時期大概是在二十年左右的時候吧。因此這種櫻花就得時時重種新樹，有點麻煩。
此外，如果來區分染井吉野櫻和日本山櫻，前者的花顏色比山櫻稍微深一點。日本山櫻的花萼跟花梗上沒有毛，雖然偶爾還是會有長毛的，不過一般來說沒有；反觀染井吉野櫻的花不論是花萼或是花梗上都長了整面細毛。
其次是八重櫻。八重櫻包含很多種類，無法一一詳述，園藝家雖然為這許多不同種類取了各式各樣的名字，不過一般就稱作八重櫻，著名的荒川堤防上生長的櫻花大部分都屬於這種。這是櫻花最核心的種類，一向都單單稱作八重櫻，不過植物學者會稱為里櫻，以便跟其他的櫻區別。說到里櫻原本是出自哪裡，果然還是從日本山櫻變來的。從前某人培育了這種變種之後逐漸擴散。詳細的歷史並不清楚，不過大致如此。
屬於山櫻的櫻花種類大概如上述。此外還有彼岸櫻，種類和日本山櫻完全不同，所以算作山櫻的一份子並不妥當。
這種彼岸櫻可以大致分為兩類，一類在關東欣賞得到，另一類則是在關西地區欣賞得到。雖然大眾通常把這兩類統稱彼岸櫻，不過我們在關東地區欣賞的是東彼岸櫻，又稱江戶彼岸櫻；而在關西地區欣賞的則單純只稱為彼岸櫻。後者的花期比其他櫻要早，僅次於寒櫻。在東京的上野公園中，樹木體積較小但是最早開花的就是這種。從前在東京沒有此種類，近年來才種植的。
有趣的是，同樣在上野公園有種植的東彼岸櫻（江戶彼岸櫻），其原產地反而是在關西地區，四國和九州的山中都有自然生長。在關東受人欣賞的櫻花竟然反而是在關西野生的，而且在那些地方卻完全沒有被當成賞花的對象。
Tags：
沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，幫助您預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃，預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
沒有子女後事怎麼辦？人生設計所保單健檢服務，協助你規劃未來每一步
擔心另一半年老時沒有子女後事怎麼辦？或是沒有生育計畫，想透過提前保險和財富規劃，與另一半安心度過兩人退休生活嗎？LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，將有專人根據您提供的資料，提供客觀、專業的分析建議，協助您規劃未來的每一步，包含：夫妻財產保障與資產分配規劃、保單內容健診／需求釐清及商品諮詢等一系列貼心服務。
歡迎預約諮詢，我們提供實體門店及線上諮詢服務，親手掌握自己及另一半的幸福生活。
延伸閱讀：
本文章內容由「新光人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。