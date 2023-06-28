《花與我的半生記》：把cherry直接翻譯成「櫻」的辭典，麻煩請訂正

文：牧野富太郎

櫻花

雖然很常有人說櫻是我國的名花，在外國沒有，只有日本才有，但是當世間學識漸長，植物的研究引入本地，就知道櫻並不是我國的特有植物，在鄰國中國也有。此外，在新獲得的領土朝鮮半島和樺太也有類似的植物，我們便知道在日本的內地以外也有櫻（編注）。在說起櫻的分布狀態，還是以日本的內地為中心，就可得知我們本土有種植這種植物。但是正如前述，並不是在我國以外完全沒有，因此櫻就不再被認為是我國的特有植物了。

因此總括來說，櫻為亞洲東部的植物，亞洲東部為其產區，所以歐洲或美洲就完全沒有櫻，單只分布於亞洲東部。但是要說櫻和日本的國民性相關，這個問題就跟產地毫無關聯，是因為櫻花散落的情況如同武士輕身重義。「在朝日下美麗綻放的山櫻（朝日に匂う山桜）」則代表日本的國民性。這類話題涉及植物專業以外，所以我先按下不表。

「在朝日下美麗綻放的山櫻」所歌頌的山櫻是指日本山櫻，從日本的中央開始，往西南北方普遍分布，南方可達大隅國（鹿兒島東南部）屋久島，因此可以說櫻分布的界線最南為屋久島。

然而除了這種山櫻以外還有另一物種，那就是在我們這邊稱為大山櫻的植物，和日本山櫻一樣是野生的。

這種大山櫻的產地南從信州（長野）開始，經過日光地區而到奧羽地區（東北地方），然後再越過北海道抵達樺太。換言之，說我國的北半部被大山櫻占領也不為過；相對地，普通的日本山櫻則占領了我國的南半。

在東京沒有多少大山櫻。上野公園的帝室博物館的範圍內，種植著明治初期從北海道帶來的兩棵年年開滿花。我們東京居民要是想看大山櫻，只要到這個博物館去就看得到了。

大山櫻和普通的日本山櫻相比，大山櫻的花比較大，顏色也比較深濃。

樹枝比普通的日本山櫻更帶暗紫色。葉子邊緣呈細長的鋸齒形，看起來不像毛。只要摘一片葉子看看，馬上就能夠知道跟普通日本山櫻的區別。

普通的日本山櫻的葉片帶有紅色，當葉片和花一起長出來時，花色就是世間無人不知、無人不曉的櫻色，也就是非常淺的粉紅色。此外也有顏色淡到幾乎成為白色的。葉子就像方才所說，大多帶有紅色，不過偶爾也有不帶紅色的。

另外，在伊豆的大島還有一種大島櫻，只在伊豆的大島上繁茂生長，因此而得名。這種櫻的特色是樹木非常健壯，花色幾乎都是白色。雖然許多花長在枝頭上，但不知為何看起來不太吸引人。但是樹卻非常強壯，能夠淡然忍受煤煙等。這種櫻到近年為止都不太受人注意，可是樹木健壯的特性在這幾年總算受到注意，各處逐漸都種植了。

接下來，近年來廣受讚美的是吉野櫻。以東京來說，在上野公園、向島、九段招魂社、江戶川河邊、飛鳥山等都是這種吉野櫻，我們專家稱之為染井吉野櫻。雖然並不清楚這種櫻究竟是在哪個時代、由誰培養出來，不過主要公認為真的說法是在德川末期由染井的植栽店開始培育，以其為始祖往各方擴散，因此植物學者才會稱這種櫻花為染井吉野。

這種櫻會開出非常多花，感覺很熱鬧，所以從雅致的角度雖然也許比日本山櫻差一點，但是從濃豔的角度而言，這種櫻對都會景致是最好的。園藝家等把這個染井品種稱為吉野櫻，只是單純要為其安上一個美名而已，那跟現在於大和（奈良）的吉野可以看到的櫻花種類完全不同。也就是說一般人聽到吉野櫻之名會以為跟大和的櫻花是同種，但其實完全不同。

此外，這種染井吉野櫻的特性是樹枝往橫向擴展。雖然日本山櫻是往斜上方生長，但是染井吉野櫻則是樹枝不停地往橫向伸展，所以開花時就會非常熱鬧，而被認為是最適合都會的植物。櫻的樹齡從長到短來看，日本山櫻比較長壽，染井吉野櫻則頂多三、四十年。經過三十年以後上方就會開始枯萎，樹姿逐漸變醜，最好看的時期大概是在二十年左右的時候吧。因此這種櫻花就得時時重種新樹，有點麻煩。

此外，如果來區分染井吉野櫻和日本山櫻，前者的花顏色比山櫻稍微深一點。日本山櫻的花萼跟花梗上沒有毛，雖然偶爾還是會有長毛的，不過一般來說沒有；反觀染井吉野櫻的花不論是花萼或是花梗上都長了整面細毛。

其次是八重櫻。八重櫻包含很多種類，無法一一詳述，園藝家雖然為這許多不同種類取了各式各樣的名字，不過一般就稱作八重櫻，著名的荒川堤防上生長的櫻花大部分都屬於這種。這是櫻花最核心的種類，一向都單單稱作八重櫻，不過植物學者會稱為里櫻，以便跟其他的櫻區別。說到里櫻原本是出自哪裡，果然還是從日本山櫻變來的。從前某人培育了這種變種之後逐漸擴散。詳細的歷史並不清楚，不過大致如此。

屬於山櫻的櫻花種類大概如上述。此外還有彼岸櫻，種類和日本山櫻完全不同，所以算作山櫻的一份子並不妥當。

這種彼岸櫻可以大致分為兩類，一類在關東欣賞得到，另一類則是在關西地區欣賞得到。雖然大眾通常把這兩類統稱彼岸櫻，不過我們在關東地區欣賞的是東彼岸櫻，又稱江戶彼岸櫻；而在關西地區欣賞的則單純只稱為彼岸櫻。後者的花期比其他櫻要早，僅次於寒櫻。在東京的上野公園中，樹木體積較小但是最早開花的就是這種。從前在東京沒有此種類，近年來才種植的。

有趣的是，同樣在上野公園有種植的東彼岸櫻（江戶彼岸櫻），其原產地反而是在關西地區，四國和九州的山中都有自然生長。在關東受人欣賞的櫻花竟然反而是在關西野生的，而且在那些地方卻完全沒有被當成賞花的對象。