2023/06/09,
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新加坡總統選舉開跑，國務資政尚達曼搶先表態參選

新加坡總統選舉開跑，國務資政尚達曼搶先表態參選
尚達曼與李顯龍檔案照。Photo Credit: GettyImages

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新加坡政壇老將尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）在臉書發文表示，他已寫信告知新加坡總理李顯龍，自己有意辭去所有政府職務，以參加接下來的總統選舉。星媒報導，李顯龍已接受尚達曼的辭呈。

（中央社）新加坡將舉行總統選舉，現任總統哈莉瑪決定不爭取連任後，國務資政兼社會政策統籌部長尚達曼今天（7日）宣布將辭去所有政府職務，以參加總統選舉，成為首位公開表態有意參選者。

新加坡政壇老將尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）在臉書發文表示，他已寫信告知新加坡總理李顯龍，自己有意辭去所有政府職務，以參加接下來的總統選舉。星媒報導，李顯龍已接受尚達曼的辭呈。

尚達曼指出，自己將在一個月後，也就是7月7日，卸下國務資政兼社會政策統籌部長、金融管理局主席、新加坡政府投資公司副主席，以及其他政府職務。他也將退出執政黨人民行動黨，並卸下國會議員身分。

現年66歲的尚達曼自2001年踏入政壇，至今已連續5屆當選國會議員；多年來也曾任教育部長、財政部長、副總理等重要內閣職務。

《聯合早報》報導，尚達曼從政前的公務員生涯幾乎都在金融管理局服務；作為一名金融專家，他也曾受邀參與金融財政相關的國際組織。

從政之後，尚達曼多次代表人民行動黨到裕廊集選區角逐國會大選，除了2006年因沒有對手直接當選，他所處的裕廊集選區團隊都至少獲得2/3的選票，甚至還有2次得票率接近8成，堪稱「票王」。

（受到新加坡民眾歡迎的尚達曼）

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎接受《中央社》記者訪問指出，尚達曼有濃厚的人民行動黨背景，是執政黨可以信任的總統人選。同時，尚達曼也擁有一定的民眾支持度。

現任星國總統哈莉瑪（Halimah Yacob）任期至今年9月13日，她日前表達不尋求連任後，尚達曼是首位公開表態有意參選總統的人。外界估計，總統選舉可能會在8月9日新加坡國慶日及李顯龍國慶群眾大會演說後舉行。

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Photo Credit：Halimah Yacob
新加坡現任總統哈莉瑪

依新加坡憲法規定，參選總統的條件包括在提名日當天不是任何政黨成員，獲總統選舉委員會認可為「正直，有品格、聲望的人」。

《海峽時報》（The Straits Times）曾報導，儘管有意參選新加坡總統者不得為任何政黨成員，但過去許多候選人都曾是執政黨人民行動黨黨員或擁有人民行動黨的支持。

新加坡是內閣制國家，由國會多數黨領袖擔任總理，掌握實權。總統由民選產生，任期為6年，肩負憲政、儀式及社區相關職責，並掌管國家儲備金的「第2把鑰匙」。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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