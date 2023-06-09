「科莫多多國海軍演習」閉幕： 印尼正試圖成為中立調停者，但美中分歧仍難調解
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這次「科莫多多國海軍演習」是美中海軍在兩國因一連串事件加劇對抗後罕見同台，外界也特別關注華府和北京的關係是否將因這場聯演而稍有趨緩。台灣國防部智庫國防安全研究院資深學者蘇紫雲分析，美中兩國參與演習的軍官有可能藉由這場活動進行溝通，化解部分歧異，不過由於中國對美國採取的戰狼外交姿態並沒有多大的改變，雙方未來仍有可能在海上發生衝突。
文：林柏宏
包含美、中等36國海軍參與的「2023科莫多多國海軍演習」於6月8日於印尼落幕。專家分析，這次聯合演習進一步提升雅加達的國際話語權，但無法有效調解美中分歧，且由於演習不具針對性，東協各國也難藉此在南中國海議題上，對應對北京擴張行徑達成一致立場。
綜合印尼媒體報導，在印尼舉辦一連4天的「2023科莫多多國海軍演習」（2023 Multilateral Naval Exercise Komodo，MNEK）之際，印尼海軍司令阿里（Laksamana Muhammad Ali）於6月6日（星期二），在望加錫市（Makassar）與當地市長一同為「2023科莫多多國海軍演習」紀念碑揭幕，象徵演習任務圓滿成功，也期盼印尼藉此活動作為世界的海上軸心，與周邊各國建立海上夥伴關係。
「2023科莫多多國海軍演習」6月5日至8日在印尼的望加錫海峽舉行，除了美國、英國、澳洲、日本等國獲邀之外，中國、俄羅斯、韓國、朝鮮、印度、巴基斯坦，以及絕大多數的東協國家也參與這場活動，一共36國海軍集結於此。印尼官員表示，本屆科莫多演習重點為區域海上合作、救災和人道主義行動。
（參與「2023科莫多多國海軍演習」的各國將領）
對此，觀察人士表示，印尼去年成功舉辦二十國集團（G20）峰會、今年又順利廣邀多國參與聯合演習，顯示雅加達在美中關係緊張、烏克蘭戰爭仍未歇止同時，努力扮演首席斡旋者的角色，試圖在國際舞台上發揮更重要的作用。
科莫多多國海軍演習為例行性的非戰爭訓練活動，首屆於2014年舉辦，今年則是第四次舉行聯演，也因部分參與國處於競爭狀態而備受國際關注。
印尼重要性與日俱增
印尼獨立智庫「經濟和法律研究中心」（CELIOS）中國和印尼研究中心主任赫馬特（Muhammad Zulfikar Rakhmat） 告訴《美國之音》：「我認為這場演習是印尼正試圖成為區域或中立調停者的最新跡象。在過去幾年裡，我們看到印尼一直在努力應對一些衝突和緊張局勢，尤其在（去年）擔任二十國集團（G20）峰會主席國、及（今年）擔任東協輪值主席國時。我認為印尼似乎有意發揮更大、更重要的區域和全球作用，以與它是東南亞最大經濟體、以及身為全球人口最多的國家之一的地位相匹配。」
新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際問題研究院國防與戰略研究所研究員許瑞麟（Collin Koh Swee Lean）也提出與赫馬特類似的看法，認為印尼正試圖藉由這場聯合演習，持續維護「東協中心性」（ASEAN Centrality），也就是強調東協必須成為克服共同挑戰和與外部大國接觸的主要區域平台，以更有效發揮東協主導作用、促進東協團結，而這能讓身為今年東協輪值主席國的印尼，藉此進一步與全球多國擴大國防外交合作。
許瑞麟對《美國之音》說：「該演習並非針對任何特定情勢，它主要源於印尼致力在東南亞的國防外交方面發揮更大作用，並試圖囊括許多國家一同參與。鑑於最近沒有發生任何有關‘東協中心性’受到質疑的事件，我認為印尼目前正與東協努力的方向一致，就是利用此次演習維護東協中心地位。」
種種跡象顯示，西方國家似乎正爭相提升與印尼的國防聯繫。《美聯社》稍早報導，德國國防部長鮑里斯·皮斯托利斯（Boris Pistorius）與印尼國防部長蘇比安托（Prabowo Subianto）於6月5日同意加強國防合作，併計畫與區域中其他國家進行聯合軍事演習。無獨有偶，蘇比安託也於同日與澳洲副總理兼國防部長理查德·馬爾斯（Richard Marles）會晤，達成強化兩國軍事合作的共識。
專家：美中關係稍有趨緩 但仍不樂觀
此外，由於這次聯合演習是美中海軍在兩國因一連串事件加劇對抗後罕見同台，外界也特別關注華府和北京的關係是否將因這場聯演而稍有趨緩。
美中近期緊張昇級。美國稍早邀請中國防長李尚福與美國國防部長勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin）在新加坡的年度香格里拉對話期間舉行面對面會談，不過這項要求遭到中國拒絕，原因是美國政府尚未解除對李尚福的個人制裁。
此外，美軍印太司令部6月3日發表聲明，譴責一艘中國軍艦當天以不安全方式，在美國海軍「鍾雲號」驅逐艦與加拿大皇家海軍「蒙特利爾」號護衛艦聯合穿越台灣海峽期間攔截美艦，兩艘船艦最近距離僅約137公尺，差點造成相撞事故。
台灣國防部智庫國防安全研究院資深學者蘇紫雲分析，美中兩國參與演習的軍官有可能藉由這場活動進行溝通，化解部分歧異，不過由於中國對美國採取的戰狼外交姿態並沒有多大的改變，雙方未來仍有可能在海上發生衝突。
蘇紫雲告訴《美國之音》：「（美中）他們可以（在這次演習）有限度地進行一些溝通，慢慢地建立一些對話的渠道。不過，我想這個也不要太樂觀，雖然有機會，可是由於中國它是這種戰狼性的外交、還有擴張性的軍事主義，相對地我們都看到，中國在南海（南中國海）、台灣海峽，對美國的船艦跟飛機展開非常侵略性的攔截行動。所以，這都取決於北京自己如何去掌控情勢。這一次在印尼的海上聯合軍演，算是北京重新修正它軍力行動的最後機會了。」
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。