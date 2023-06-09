波蘭女性控告政府墮胎法侵犯人權，歐洲人權法院以「證據不足」駁回

文：Taylor Mei

波蘭於2020年10月宣布，國內女性只有在經歷強暴、亂倫及胎兒危及母親生命的情況下，才允許進行墮胎。即便此裁決一出，在當時引起不小反彈聲浪，但波蘭當局並未因此調整相關規定，甚至於今（2023）年3月時，判決提供受暴懷孕婦女墮胎藥物的墮胎倡議組織成員韋德任斯卡（Justyna Wydrzyńska）刑責，要求她須完成為期八個月、一個月30小時的社區服務。

雖後續波蘭的墮胎法被端上歐洲人權法院（ECHR）討論，但後續歐洲人權法院則表示，申訴者提出申訴證據不足，難以直接與波蘭墮胎法有直接關聯而駁回。

首名因違反波蘭墮胎法遭審的女性

2020年2月，一名名為安尼亞（化名）的女子眼看自己已經走投無路，於是撥了通電話給墮胎權倡議團體Abortion Without Borders。據英國《衛報》（The Guardian）報導，安尼亞說她困在一段暴力有毒的關係中、已經懷孕12週，且罹患妊娠劇吐症，後續因多次嘔吐而難以進食。

安尼亞希望能藉由墮胎來終止懷孕，但在波蘭境內墮胎法嚴格的限制下，她完全束手無策，並表示她寧願死掉也不想要繼續完成整個懷孕的過程。當時聽完安尼亞的處境後，波蘭墮胎倡議組織Abortion Dream Team（ADT）成員韋德任斯卡，便果斷決定以郵寄的方式，提供墮胎藥給安尼亞。

然而，此舉卻觸犯了波蘭墮胎法案中，有關協助墮胎相關內容，導致韋德任斯卡成為波蘭史上首名遭判刑的女權倡議人士。對韋德任斯卡來說，她自己並不感到後悔，「如果遇到同樣的事情，我還是會做出同樣的決定，我1000％需要這樣做。」韋德任斯卡說。

遇到這三種情況，波蘭女性才可能合法墮胎

根據《政客》（Politico）日前報導，2020年10月22日，波蘭憲法法庭裁決宣布，波蘭女性若想要墮胎，只有在經歷強暴、亂倫或母親生命受到威脅的情況下才能進行外，其他的原因一概不予接受。這樣的裁決結果，也讓波蘭成為擁有最嚴格墮胎法的歐盟國家。雖然當時歐洲議會對此表示強烈譴責，但波蘭對相關法律並未有意鬆綁，這也使得華沙（Warsaw）當局與歐盟的關係惡化。