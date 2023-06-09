2023/06/09,
商業

泰山變天後首次董事會，龍邦劉偉龍當選新任董事長，詹景超：不承認

泰山變天後首次董事會，龍邦劉偉龍當選新任董事長，詹景超：不承認
龍邦董事長劉偉龍（右）。Photo Credit: 中央社

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龍邦公司昨天以泰山大股東名義，召開「第一次董事會」，推舉龍邦董事長劉偉龍為泰山新任董事長；泰山公司派發出聲明稿表示，對龍邦自行召開董事會相關決議與選舉結果，泰山不予承認。

泰山變天後首次董事會，劉偉龍當選新任董事長

（中央社）泰山經營權變天後，第23屆董事昨（8）日在總管理處召開首次董事會，推選龍邦董事長劉偉龍為新任董事長；劉偉龍發布聲明指出，前董事長詹景超以泰山名義的作為皆與公司無關，對其違法行徑，公司將嚴究法律責任。

劉偉龍昨天透過聲明表示，第23屆董事上午在位於台北市的泰山總管理處召集第1次董事會，推選新任董事長，但詹景超明知已不具董事長身分，事前仍宣布泰山全體員工在6月8日集體在家上班，聲明拒絕開放公司給泰山第23屆董事召開董事會，顯然是為阻撓泰山第23屆董事依法行使職權。

劉偉龍指出，泰山第23屆董事陸續抵達開會地點後，發現公司總管理處大門深鎖，門外聚集自稱泰山員工的不明人士，阻擋董事會進行，過程中發生不明人士掀翻議事桌椅、對工作人員咆哮等情事，但董事會仍順利召開，出席董事按公司法第208條第1項規定，推選劉偉龍擔任董事長。

劉偉龍表示，泰山5月31日選出第23屆董事及獨立董事後，詹景超的董事及董事長資格「隨之消滅」，但詹景超不積極交接，並以董事長名義發布「不實公告」，宣稱總經理蔡政達職務已遭暫停，並阻礙第23屆董事召集第1次董事會。

劉偉龍指出，泰山公司已在昨天董事會選出新任董事長劉偉龍，詹景超以泰山名義的所作所為，皆跟泰山無涉，泰山也否認其效力，對詹景超的「種種違法行徑」，泰山必將嚴究其法律責任。

龍邦董事長劉偉龍受訪
Photo Credit: 中央社
劉偉龍（圖）指出，泰山公司已在昨天董事會選出新任董事長劉偉龍，詹景超以泰山名義的所作所為，皆跟泰山無涉。

龍邦自行召開泰山董事會選董事長，詹景超：不承認

（中央社）龍邦公司昨天以泰山大股東名義，召開「第一次董事會」，推舉龍邦董事長劉偉龍為泰山新任董事長；泰山公司派發出聲明稿表示，對龍邦自行召開董事會相關決議與選舉結果，泰山不予承認。

泰山公司派在新聞稿中表示，由於5月31日選舉過程中，爆出多5300萬權數，泰山大股東景勛公司對選舉過程涉及舞弊作票，已提出選舉無效之訴，智慧財產及商業法院訂6月19日開庭審理，泰山經營權歸屬，需等法院判決後才有定論；因此對今天早上龍邦自行召開董事會相關決議與選舉結果，泰山公司不予承認。

泰山堅持必須透過法院判決，以還原真相，釐清是否涉及作票；另外，泰山也提出龍邦涉及違反企業併購法，如其持有股數遭法院認定縮減，影響5月31日股東臨時會選舉結果，因此泰山經營權歸屬，必須等到法院判決後才能有定論。

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Photo Credit: 中央社
泰山市場派5月底召集112年第2次股東臨時會，股東臨時會出席率為85.78％，董事改選應選董事9人（含獨立董事3人）。圖為開會現場。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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