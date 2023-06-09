欲領導AI安全，蘇納克稱英國將主辦全球首場AI峰會，中國是否獲邀受矚
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無論中國是否將獲邀出席秋季AI峰會，各國對管控AI科技衍生的風險漸有共識，而英國試圖在歐盟的「嚴管」與美國相對「順其自然」的政策方向之間尋求平衡、善用自身國際號召力，在AI安全議題扮演領導角色，是值得注意的趨勢。
駁劍指中俄，蘇納克：英將主辦全球首場AI峰會
（中央社）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）昨（8）日指出，英國今（2023）年稍後將主辦全球首次針對人工智慧的高峰會，目的在促成各國採取共同方法，在開發應用其潛力之際，限制這種科技可能帶來世界末日的風險。
《法新社》報導，蘇納克在華府表示：「人工智慧具有令人難以置信的潛力，能夠改善我們的生活。但我們必須確保它是在安全可靠的方式下被發展應用。」蘇納克今天將前往白宮與美國總統拜登（Joe Biden）會談。
他說：「歷史上一再出現，我們發明典範轉移（paradigm-shifting）的新科技，並運用它們造福人類。這是我們必須再次去做的事情。」
繼七大工業國集團（G7）5月在廣島峰會呼籲對人工智慧採取行動，蘇納克的發言人表示，這次峰會預料將在今年秋季舉行，將聚集「理念相近的國家」形塑規範。
這名發言人否認，這次峰會是為了制衡中國和俄羅斯等國家利用人工智慧以達專制目的。
儘管脫離歐洲聯盟的英國想成為未來世界監管人工智慧的主事者，但針對這種快速發展的科技，美國和歐盟也準備藉由本身直接對話奮力超前。
蘇納克否認英國面臨遭排擠的風險。
43歲的蘇納克比80歲的拜登年輕了幾輪，儘管如此，他不認為這位美國總統並不瞭解這種新科技。一名英國顧問此前警告，人工智慧恐在短短兩年內消滅人類。
蘇納克在與拜登會談前告訴《TalkTV》：「實際上，我們在日本（G7峰會）曾討論過人工智慧，我知道他也明白人工智慧帶來的挑戰和機會。」
蘇納克說，「我也知道拜登總統正在思考我們國家未來面臨的挑戰，並確保我們攜手合作以保護我們國家對抗這些挑戰」，暗示美國支持即將召開的英國峰會。
英國欲領導AI安全，首屆全球峰會中國是否獲邀受矚
（中央社）英國致力發展人工智慧（AI）以及在標準和規範制定扮演全球領導角色。今年秋季，英國將召集全球第一個AI安全峰會，屆時同樣極力發展AI的中國是否受邀，頗受關注。
英國首相府倫敦時間7日晚間表示，正在華府訪問的首相蘇納克8日與美國總統拜登在白宮舉行雙邊會談時，將強調「理念相近」盟友與企業協力打造國際共同框架的重要性，以確保AI的發展與使用安全可靠。首相府指出，AI安全峰會將致力促進各國採取協調一致的策略和行動，以降低AI風險。
中國或許不在「理念相近」盟友之列，但包括蘇納克、外交大臣柯維立（James Cleverly）等高階官員多次提到，要解決全球重大議題，幾乎不可能避開中國，而AI顯然是全球重大議題之一。
此外，首相府在強調英國AI實力之際，也提及在全球排名，英國目前位居第3，在美國和中國之後。
無論中國是否將獲邀出席秋季AI峰會，各國對管控AI科技衍生的風險漸有共識，而英國試圖在歐盟的「嚴管」與美國相對「順其自然」的政策方向之間尋求平衡、善用自身國際號召力，在AI安全議題扮演領導角色，是值得注意的趨勢。
首相府預告，柯維立7月將在聯合國安全理事會召集以AI為主題的討論，聚焦AI科技給全球和平與安全帶來的風險與機會，創安理會首例。
上月在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會宣告啟動「廣島AI進程」（Hiroshima AI process），擬以G7為核心建立跨國研商平台，尋求為AI的發展與應用制定共同管理規則，智慧財產權保護、假訊息等，都將是受關注的議題。
美國與歐盟透過2021年建立的貿易與技術委員會（Trade and Technology Council）等雙邊機制，就新興科技的發展與規範進行溝通，2020年1月脫離歐盟的英國屢遭質疑恐因此失去話語權、難以發揮影響力。正式宣告將率先召開全球AI安全峰會、讓美國總統為英國倡議的峰會「背書」，因此是蘇納克此次華府行的重要目標。
熱衷科技議題的蘇納克數次提到，英國的AI管理政策將致力追求在鼓勵創新和確保社會安全之間取得平衡，且應隨科技的迅速發展靈活調整。他認為，英國一向善於維持這樣的平衡。
他5月下旬與OpenAI、Google DeepMind、Anthropic等知名AI科技公司執行長會談，聚焦AI相關安全議題。在此之前，首相府與科技部4月宣布，參考COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間成果豐碩的疫苗任務小組，將打造AI基礎模型任務小組（Foundation Model Taskforce），初期投入1億英鎊（約新台幣38億元），以加速英國發展先進但安全的AI。
3月，英國率先發布AI安全政策藍圖，是最早採取相關舉措的國家之一。不過，部分專家指出，科技發展的速度已讓這份約兩個月前公布的藍圖顯得「過時」。
與OpenAI等企業執行長會談後，蘇納克告訴媒體，「我們尚未完全掌握AI的能耐」，甚至開發者也會認為，就對人類社會的衝擊程度而言，AI科技衍生的風險恐大於核戰和全球疫情。
他說，AI科技「極度強大」，將重新塑造人類生活每一個層面，足以構成生存威脅，且隱含巨大誤用風險。
本月稍早，蘇納克的AI顧問柯立福（Matt Clifford）接受媒體採訪時語出驚人表示，依AI發展趨勢和速度研判，兩年之內，AI將有能力「殺死非常多人」；AI足以造成的威脅橫跨資通訊、生物（生化武器）等多元領域。
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。