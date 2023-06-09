欲領導AI安全，蘇納克稱英國將主辦全球首場AI峰會，中國是否獲邀受矚

駁劍指中俄，蘇納克：英將主辦全球首場AI峰會

（中央社）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）昨（8）日指出，英國今（2023）年稍後將主辦全球首次針對人工智慧的高峰會，目的在促成各國採取共同方法，在開發應用其潛力之際，限制這種科技可能帶來世界末日的風險。

《法新社》報導，蘇納克在華府表示：「人工智慧具有令人難以置信的潛力，能夠改善我們的生活。但我們必須確保它是在安全可靠的方式下被發展應用。」蘇納克今天將前往白宮與美國總統拜登（Joe Biden）會談。

他說：「歷史上一再出現，我們發明典範轉移（paradigm-shifting）的新科技，並運用它們造福人類。這是我們必須再次去做的事情。」

繼七大工業國集團（G7）5月在廣島峰會呼籲對人工智慧採取行動，蘇納克的發言人表示，這次峰會預料將在今年秋季舉行，將聚集「理念相近的國家」形塑規範。

這名發言人否認，這次峰會是為了制衡中國和俄羅斯等國家利用人工智慧以達專制目的。

儘管脫離歐洲聯盟的英國想成為未來世界監管人工智慧的主事者，但針對這種快速發展的科技，美國和歐盟也準備藉由本身直接對話奮力超前。

蘇納克否認英國面臨遭排擠的風險。

43歲的蘇納克比80歲的拜登年輕了幾輪，儘管如此，他不認為這位美國總統並不瞭解這種新科技。一名英國顧問此前警告，人工智慧恐在短短兩年內消滅人類。

蘇納克在與拜登會談前告訴《TalkTV》：「實際上，我們在日本（G7峰會）曾討論過人工智慧，我知道他也明白人工智慧帶來的挑戰和機會。」

蘇納克說，「我也知道拜登總統正在思考我們國家未來面臨的挑戰，並確保我們攜手合作以保護我們國家對抗這些挑戰」，暗示美國支持即將召開的英國峰會。

英國欲領導AI安全，首屆全球峰會中國是否獲邀受矚

（中央社）英國致力發展人工智慧（AI）以及在標準和規範制定扮演全球領導角色。今年秋季，英國將召集全球第一個AI安全峰會，屆時同樣極力發展AI的中國是否受邀，頗受關注。

英國首相府倫敦時間7日晚間表示，正在華府訪問的首相蘇納克8日與美國總統拜登在白宮舉行雙邊會談時，將強調「理念相近」盟友與企業協力打造國際共同框架的重要性，以確保AI的發展與使用安全可靠。首相府指出，AI安全峰會將致力促進各國採取協調一致的策略和行動，以降低AI風險。

中國或許不在「理念相近」盟友之列，但包括蘇納克、外交大臣柯維立（James Cleverly）等高階官員多次提到，要解決全球重大議題，幾乎不可能避開中國，而AI顯然是全球重大議題之一。

此外，首相府在強調英國AI實力之際，也提及在全球排名，英國目前位居第3，在美國和中國之後。

無論中國是否將獲邀出席秋季AI峰會，各國對管控AI科技衍生的風險漸有共識，而英國試圖在歐盟的「嚴管」與美國相對「順其自然」的政策方向之間尋求平衡、善用自身國際號召力，在AI安全議題扮演領導角色，是值得注意的趨勢。

首相府預告，柯維立7月將在聯合國安全理事會召集以AI為主題的討論，聚焦AI科技給全球和平與安全帶來的風險與機會，創安理會首例。

上月在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會宣告啟動「廣島AI進程」（Hiroshima AI process），擬以G7為核心建立跨國研商平台，尋求為AI的發展與應用制定共同管理規則，智慧財產權保護、假訊息等，都將是受關注的議題。

美國與歐盟透過2021年建立的貿易與技術委員會（Trade and Technology Council）等雙邊機制，就新興科技的發展與規範進行溝通，2020年1月脫離歐盟的英國屢遭質疑恐因此失去話語權、難以發揮影響力。正式宣告將率先召開全球AI安全峰會、讓美國總統為英國倡議的峰會「背書」，因此是蘇納克此次華府行的重要目標。

熱衷科技議題的蘇納克數次提到，英國的AI管理政策將致力追求在鼓勵創新和確保社會安全之間取得平衡，且應隨科技的迅速發展靈活調整。他認為，英國一向善於維持這樣的平衡。

他5月下旬與OpenAI、Google DeepMind、Anthropic等知名AI科技公司執行長會談，聚焦AI相關安全議題。在此之前，首相府與科技部4月宣布，參考COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間成果豐碩的疫苗任務小組，將打造AI基礎模型任務小組（Foundation Model Taskforce），初期投入1億英鎊（約新台幣38億元），以加速英國發展先進但安全的AI。

3月，英國率先發布AI安全政策藍圖，是最早採取相關舉措的國家之一。不過，部分專家指出，科技發展的速度已讓這份約兩個月前公布的藍圖顯得「過時」。

與OpenAI等企業執行長會談後，蘇納克告訴媒體，「我們尚未完全掌握AI的能耐」，甚至開發者也會認為，就對人類社會的衝擊程度而言，AI科技衍生的風險恐大於核戰和全球疫情。

他說，AI科技「極度強大」，將重新塑造人類生活每一個層面，足以構成生存威脅，且隱含巨大誤用風險。

本月稍早，蘇納克的AI顧問柯立福（Matt Clifford）接受媒體採訪時語出驚人表示，依AI發展趨勢和速度研判，兩年之內，AI將有能力「殺死非常多人」；AI足以造成的威脅橫跨資通訊、生物（生化武器）等多元領域。