俄羅斯逐漸從「特別軍事行動」改稱「戰爭」，北約東翼允提升與烏克蘭政治關係

從特別軍事行動到戰爭，俄國改變對烏克蘭衝突用詞

（中央社）過去超過15個月的時間，俄羅斯一直在烏克蘭打一場克里姆林宮拒絕稱為戰爭的戰爭，但現在情況改變了，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）開始更頻繁地使用「戰爭」這個詞彙。

《路透社》報導，當普亭在去年2月24日將軍隊派至烏克蘭時，他稱為「特別軍事行動」（special military operation），克里姆林宮、俄國各部會首長和國營媒體都採用這種委婉的用詞。

入侵烏克蘭後不久，一系列廣泛的法律實際禁止俄羅斯媒體將這場衝突稱為戰爭。俄國媒體被勒令不能使用「戰爭」這個詞，不遵守就會面臨關閉的命運。

但根據克里姆林宮提供的文字紀錄，為回應俄羅斯所稱烏克蘭對莫斯科發動的大規模無人機攻擊，普亭於上週談到烏克蘭時，使用了4次「戰爭」這個詞。

普亭表示：「不論我們說什麼，他們總是想怪罪在俄羅斯頭上，但這是不對的，我們並沒有挑起這場戰爭，我再說一遍，基輔政權於2014年在頓巴斯（Donbas）地區開啟了這場戰爭。」

這段談話由俄羅斯國家電視台（Rossiya）在最重要的週日時段播送。克里姆林宮記者札魯賓（Pavel Zarubin）告訴觀眾，普亭在幕後對這場衝突投入了大量時間。

烏克蘭東部衝突始於2014年，當時親俄烏克蘭總統的政權在「廣場革命」（Maidan Revolution）中被推翻，之後俄羅斯併吞克里米亞（Crimea），俄國支持的分離主義勢力與烏克蘭武裝部隊發生戰鬥。

為紀念蘇聯在第二次世界大戰擊敗納粹德國，俄國人於5月9日歡慶勝利日，普亭在紅場（Red Square）向二戰退伍老兵說：「一場針對祖國的真正戰爭再次發動了。」

近幾個月，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）、克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）及傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）都曾在公開場合使用戰爭一詞。

俄國貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示：「我們基本上就是在戰爭狀態下生活。」貝爾哥羅德州於最近幾週頻頻受到攻擊。

俄國菁英階層人士在私下稱這場衝突為戰爭，公開場合也逐漸接受戰爭用詞的情況，讓人感受到克宮態度的變化。

一位駐莫斯科的西方外交官表示：「令人震驚的是，普亭和俄國菁英似乎在打破自己的規則。」

他還說：「更重要的是，這些轉變預示著什麼樣的未來，是否代表戰爭將以更堅決的方式進行？而戰爭中的俄羅斯又會是什麼樣子？」

俄烏戰爭若告終，北約東翼允提升與烏克蘭政治關係

北約東翼成員國6日在峰會上表示，一旦俄烏戰爭結束，他們預期這個軍事聯盟7月在立陶宛首都維爾紐斯舉行的峰會上，會讓烏克蘭成為成員國一事更加明確。

《路透社》報導，北大西洋公約組織（NATO）盟國對烏克蘭最終加入北約的速度爭論不休，基輔當局承認在俄烏戰爭結束前，烏克蘭無法進入北約。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）上週在摩爾多瓦會見歐洲領袖，說烏克蘭若暫時無法加入北約，那麼北約應該提供安全保障。

北約東翼各成員國總統6日在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）與北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）召開會議，象徵進一步支持烏克蘭更靠近北約。北約東翼各國多與烏克蘭或俄羅斯接壤。

主持這場會議的斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）在電視轉播記者會上表示：「我們支持在具體實際援助方面加強與烏克蘭的關係，同時也致力拉近與烏克蘭的關係。」

她另外表示，「我們不認為這是北約對俄羅斯的擴張或侵犯」，還說這反而能為北約成員國提供保障，即俄羅斯不會併吞其毗鄰國家。

北約東翼的保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、羅馬尼亞和斯洛伐克，即所謂的布加勒斯特9國（Bucharest Nine），一直是烏克蘭最堅定的支持者。

不過，若干北約成員國擔心倉促行動可能會讓北約更接近直接對抗俄羅斯，匈牙利總統諾瓦克（Katalin Novak）警告不要做出「不切實際的承諾」。

布加勒斯特9國發布聯合聲明說：「我們預期，我們與烏克蘭的政治關係將在維爾紐斯（Vilnius）提升到全新層級，也會開啟新的政治途徑，一旦情況允許，將引導烏克蘭加入北約。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航