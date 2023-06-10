販賣性暴力：BBC揭露性侵影片「癡漢」網站的幕後主謀

文：馮兆音、阿利奧梅・勒羅伊（Aliaume Leroy）、陳姍姍（BBC國際頻道調查小組「BBC之眼」 ）

Photo Credit: Noriko Hayashi / BBC News 孝子在十幾歲時曾多次遭到性侵犯。她後來開展反「癡漢」運動，其中包括了製作五彩斑斕的徽章。徽章上面寫著：「『癡漢』是犯罪！」人們可以通過佩戴徽章來表達對「癡漢」零容忍的態度。

在東亞各地的公共交通工具上遭遇性侵犯的女性，還面臨著另一種風險：性侵者偷偷拍攝下猥褻過程，並把影片放在網上出售。經過超過一年的調查，《BBC》國際頻道調查小組「BBC之眼」以臥底的方式，揭露通過性暴力牟利的幕後黑手。

在東京的早高峰時間，列車車廂擁擠不堪、搖搖晃晃。

15歲的孝子（化名）正在去學校的路上，她試著握緊車廂裡的扶手。

突然，她感覺有一隻手碰了碰她的裙子。她以為有人不小心撞到她了。

但那隻手接著抓了她一把。

「那時我才意識到，我遇到『癡漢』了，」孝子回想。

那隻手很快在人群中消失了。

「我什麼都做不了，」那天，孝子哭著到學校。

那是她第一次在大眾運輸系統上被猥褻，但在那之後，她一再在列車上遭遇性騷擾。在許多個夜晚，她以淚洗面。

「我覺得我的人生沒有希望了。」

許多女性像孝子一樣，在公共場所遭遇猥褻。她們當中有的人還要面對另一種侵害：性侵的過程被拍下來，影片甚至在網上出售。

我們發現三個中文網站出售和製作數以千計的性侵影片。

大部分的影片如出一轍：一名男子從背後拍攝並跟蹤一位女性，幾秒鐘後，他對這位女性進行猥褻。這些男人的行為都很隱蔽，而受害者們似乎沒有意識到自己正被性侵。

經過超過一年的調查，我們追查出在這個黑暗產業中通過性暴力牟利的幕後黑手：一名搖滾樂手、一個社會學畢業生和他們小心謹慎的「領袖」。

「癡漢」：日本嚴重的社會問題

Photo Credit: Getty Images / BBC News 東京的地鐵列車有時會變得異常擁擠。

孝子幾乎每天都在上下學的列車上遭遇猥褻。出於恐懼和羞恥，她沒在受害時發聲反抗。但每天晚上，她都會用毛巾蓋著自己的嘴巴，在鏡子前反覆練習如何喝退性侵者：「這個人是『癡漢』！」

「癡漢」是日文詞，指的是在公共場所發生的性侵犯，尤其是在公共交通工具上的「鹹豬手」行為。這個詞也用來形容做出這一猥褻行為的犯罪者。

「癡漢」犯罪者通常在人多擁擠的地方下手，利用受害者不想當眾大鬧一場的心理。在日本，說話太過直接坦率，可能會被看作是粗魯的表現。

每年有數千宗因「癡漢」行徑而被捕的案例，然而，還有更多此類犯罪沒有被發現和懲罰。精神健康專家齊藤章佳撰寫了一本關於「癡漢」的著作，他相信只有大約一成的受害者會向警方報告此類犯罪。

日本警察鼓勵受害者和目擊者發聲，但這一犯罪遠遠未被根除。英國與加拿大政府甚至向即將前往日本的本國公民發出提醒，讓他們提防「癡漢」。

以「癡漢」為主題的商品和服務在日本成人娛樂行業中無處不在，人們漸漸對它們習以為常。「癡漢」主題的成人影片是日本最受歡迎的色情片類別之一，這些片子也被傳播到亞洲的其他國家。

在中文世界，「癡漢」這個詞也越來越廣為人知。近年來，類似「癡漢」的「鹹豬手」犯罪也時有發生。

「癡漢」網站

一個叫做「頂不住」的中文網站引起了我們的注意。

這個網站販賣真實的「癡漢」猥褻短片，這些短片都是用手機偷偷拍攝的。地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。影片拍攝地遍布東亞，包括日本、韓國、台灣和香港，大部分的片子拍攝於中國。

在這個網站上，有的短片以一塊人民幣的價格出售。網站甚至還允許使用者訂製性侵犯短片。

我們在「頂不住」上找到兩個關聯網站：「街射」和「癡漢俱樂部」，它們都售賣同一類型的影片。

網站還設有電報（Telegram）群組，有4000名會員在裡面分享性侵女性的技巧。

有一個名字在這些「癡漢」網站上屢屢出現：「齊叔」。

他被這個社群裡的人稱為「大神」。他署名的性侵影片不下數十部。在推特上，他公開發表網站影片的預告，還有超過八萬名粉絲。但「齊叔」到底是誰？

我們在那個電報群組裡默默觀察，發現了一條線索。某日，一名管理員發出幾則訊息，聲稱他和「齊叔」一起性侵了一位女性。

他還發了幾張照片，裡面有一位女性站在一個看起來像是地鐵站台的地方。

幾小時內，我們找到了這個地方：東京的池袋站。

另外還有更多的線索把我們帶到日本。

「頂不住」上列有一個PayPal帳號，收取日元付款。我們找到這個帳號的註冊電郵，當我們在Google聯絡人中輸入這個電子信箱，顯示的使用者頭像是一個妝髮精緻、造型誇張的年輕男人。

通過反向搜圖，我們找到了照片中的男人。他叫Noctis Zang（臧新宇），是一個30歲的中國音樂人。他在東京生活，曾是一個名為「The Versus」的重金屬樂隊的主唱。

Noctis的公眾形象光鮮亮麗，但我們很快發現，那是金玉其外。

在2022年初，「The Versus」的攝影師在微博上發文指控稱，Noctis與樂隊另一名成員Lupus Fu（傅垚）一起創建了「黃色網站」。

攝影師還發表了一些筆記本的照片，其中有一些會計帳目，以及跟網站影片類別相似的筆記。他稱，這些筆記是Noctis寫的。他還發佈了一段影片，拍下的似乎是Noctis的網頁瀏覽記錄，其中有「癡漢俱樂部」和「街射」的頁面，還有「頂不住」的管理中心。

這個搖滾樂手有可能是「齊叔」嗎？

起底網站管理員

我們的臥底記者「Ian」以音樂經紀人的身份聯繫了Noctis，約他在東京一家高檔的天台酒吧見面。