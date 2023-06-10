販賣性暴力：BBC揭露性侵影片「癡漢」網站的幕後主謀
我們想讓你知道的是
許多女性像孝子一樣，在公共場所遭遇猥褻。她們當中有的人還要面對另一種侵害：性侵的過程被拍下來，影片甚至在網上出售。我們發現三個中文網站出售和製作數以千計的性侵影片。
文：馮兆音、阿利奧梅・勒羅伊（Aliaume Leroy）、陳姍姍（BBC國際頻道調查小組「BBC之眼」 ）
在東亞各地的公共交通工具上遭遇性侵犯的女性，還面臨著另一種風險：性侵者偷偷拍攝下猥褻過程，並把影片放在網上出售。經過超過一年的調查，《BBC》國際頻道調查小組「BBC之眼」以臥底的方式，揭露通過性暴力牟利的幕後黑手。
在東京的早高峰時間，列車車廂擁擠不堪、搖搖晃晃。
15歲的孝子（化名）正在去學校的路上，她試著握緊車廂裡的扶手。
突然，她感覺有一隻手碰了碰她的裙子。她以為有人不小心撞到她了。
但那隻手接著抓了她一把。
「那時我才意識到，我遇到『癡漢』了，」孝子回想。
那隻手很快在人群中消失了。
「我什麼都做不了，」那天，孝子哭著到學校。
那是她第一次在大眾運輸系統上被猥褻，但在那之後，她一再在列車上遭遇性騷擾。在許多個夜晚，她以淚洗面。
「我覺得我的人生沒有希望了。」
許多女性像孝子一樣，在公共場所遭遇猥褻。她們當中有的人還要面對另一種侵害：性侵的過程被拍下來，影片甚至在網上出售。
我們發現三個中文網站出售和製作數以千計的性侵影片。
大部分的影片如出一轍：一名男子從背後拍攝並跟蹤一位女性，幾秒鐘後，他對這位女性進行猥褻。這些男人的行為都很隱蔽，而受害者們似乎沒有意識到自己正被性侵。
經過超過一年的調查，我們追查出在這個黑暗產業中通過性暴力牟利的幕後黑手：一名搖滾樂手、一個社會學畢業生和他們小心謹慎的「領袖」。
「癡漢」：日本嚴重的社會問題
孝子幾乎每天都在上下學的列車上遭遇猥褻。出於恐懼和羞恥，她沒在受害時發聲反抗。但每天晚上，她都會用毛巾蓋著自己的嘴巴，在鏡子前反覆練習如何喝退性侵者：「這個人是『癡漢』！」
「癡漢」是日文詞，指的是在公共場所發生的性侵犯，尤其是在公共交通工具上的「鹹豬手」行為。這個詞也用來形容做出這一猥褻行為的犯罪者。
「癡漢」犯罪者通常在人多擁擠的地方下手，利用受害者不想當眾大鬧一場的心理。在日本，說話太過直接坦率，可能會被看作是粗魯的表現。
每年有數千宗因「癡漢」行徑而被捕的案例，然而，還有更多此類犯罪沒有被發現和懲罰。精神健康專家齊藤章佳撰寫了一本關於「癡漢」的著作，他相信只有大約一成的受害者會向警方報告此類犯罪。
日本警察鼓勵受害者和目擊者發聲，但這一犯罪遠遠未被根除。英國與加拿大政府甚至向即將前往日本的本國公民發出提醒，讓他們提防「癡漢」。
以「癡漢」為主題的商品和服務在日本成人娛樂行業中無處不在，人們漸漸對它們習以為常。「癡漢」主題的成人影片是日本最受歡迎的色情片類別之一，這些片子也被傳播到亞洲的其他國家。
在中文世界，「癡漢」這個詞也越來越廣為人知。近年來，類似「癡漢」的「鹹豬手」犯罪也時有發生。
「癡漢」網站
一個叫做「頂不住」的中文網站引起了我們的注意。
這個網站販賣真實的「癡漢」猥褻短片，這些短片都是用手機偷偷拍攝的。地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。影片拍攝地遍布東亞，包括日本、韓國、台灣和香港，大部分的片子拍攝於中國。
在這個網站上，有的短片以一塊人民幣的價格出售。網站甚至還允許使用者訂製性侵犯短片。
我們在「頂不住」上找到兩個關聯網站：「街射」和「癡漢俱樂部」，它們都售賣同一類型的影片。
網站還設有電報（Telegram）群組，有4000名會員在裡面分享性侵女性的技巧。
有一個名字在這些「癡漢」網站上屢屢出現：「齊叔」。
他被這個社群裡的人稱為「大神」。他署名的性侵影片不下數十部。在推特上，他公開發表網站影片的預告，還有超過八萬名粉絲。但「齊叔」到底是誰？
我們在那個電報群組裡默默觀察，發現了一條線索。某日，一名管理員發出幾則訊息，聲稱他和「齊叔」一起性侵了一位女性。
他還發了幾張照片，裡面有一位女性站在一個看起來像是地鐵站台的地方。
幾小時內，我們找到了這個地方：東京的池袋站。
另外還有更多的線索把我們帶到日本。
「頂不住」上列有一個PayPal帳號，收取日元付款。我們找到這個帳號的註冊電郵，當我們在Google聯絡人中輸入這個電子信箱，顯示的使用者頭像是一個妝髮精緻、造型誇張的年輕男人。
通過反向搜圖，我們找到了照片中的男人。他叫Noctis Zang（臧新宇），是一個30歲的中國音樂人。他在東京生活，曾是一個名為「The Versus」的重金屬樂隊的主唱。
Noctis的公眾形象光鮮亮麗，但我們很快發現，那是金玉其外。
在2022年初，「The Versus」的攝影師在微博上發文指控稱，Noctis與樂隊另一名成員Lupus Fu（傅垚）一起創建了「黃色網站」。
攝影師還發表了一些筆記本的照片，其中有一些會計帳目，以及跟網站影片類別相似的筆記。他稱，這些筆記是Noctis寫的。他還發佈了一段影片，拍下的似乎是Noctis的網頁瀏覽記錄，其中有「癡漢俱樂部」和「街射」的頁面，還有「頂不住」的管理中心。
這個搖滾樂手有可能是「齊叔」嗎？
起底網站管理員
我們的臥底記者「Ian」以音樂經紀人的身份聯繫了Noctis，約他在東京一家高檔的天台酒吧見面。
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南投10大農遊體驗──下篇
我們想讓你知道的是
近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。