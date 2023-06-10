中國高考作文首現「習近平語錄」，要求考生按命題「體現思考」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2023年6月7日，北京考生走出考場。

中國一年一度的大學招生考試「高考」周三（6月7日）拉開帷幕。在一份多個省份採用的語文考卷中，作文試題引述了中國領導人習近平的講話，要求考生據此寫出感想。

這是中國高考罕見地將現任領導人的語錄納入高考作文。此前，只有中共建政領袖毛澤東的詩詞登上過試卷。毛澤東生前撰寫了大量詩詞，在中共黨內被譽為「思想家」和「詩詞巨匠」。他的《沁園春 雪》等詩詞被收入中國中學語文課本。

據中國官方媒體報導，此次高考中，教育部命題的全國乙卷作文試題以「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明；阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠」、「一花獨放不是春，百花齊放春滿園。如果世界上只有一種花朵，就算這種花朵再美，那也是單調的」為提要，要求考生以此寫一篇文章，體現自身的思考。

題目中更強調，這兩句話是「習近平總書記的講話，以生動形象的語言說出了普遍的道理」。

公開資訊顯示，第一段文字出自今年3月，習近平在北京出席中國共產黨與世界政黨高層對話會時發表的談話內容。

第二段則是習近平2014年3月在聯合國教科文組織總部的演講內容。這句話被用於宣揚中國政府提出的「構建人類命運共同體」理念。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 這套語文試題使用的地區包括河南、山西、江西、內蒙古、新疆、陝西等12省區。

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今年中國高考語文科目共有七套試卷，其中由教育部考試中心命題的試卷四套，北京、天津、上海則自行命題，因此共有七個不同作文考題。

這套以「習語錄」為作文題的全國乙卷由教育部命題，使用的地區包括河南、山西、江西、內蒙古、新疆、陝西等12省區，覆蓋考生廣泛。

在中國受到審查的社群媒體上，該作文題引發網民熱議。有網友表示，「給我的第一感覺就是說中美關係，美國想盡方法阻礙中國的偉大復興，逆全球化進程損人不利己。」

一些海外社群媒體上的網民則批評該作文題是「政治入侵教育」。還有人指其是讓學生作「政治表態」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 有批評稱該作文題是讓學生作「政治表態」。

直接要求考生以領導人語錄撰寫高考作文並不常見。在2017年，全國二卷曾要求學生以包括毛澤東詩句「數風流人物，還看今朝」在內的名句為題，寫出感觸。

近年來，中國的宣傳部門不斷加強對於習近平的歌頌。早在2018年，一些電視台就推出了有關習近平思想的綜藝節目。例如以娛樂綜藝節目聞名的湖南衛視播出了學習習近平思想的電視問答節目《新時代學習大會》，央視緊隨其後推出《平「語」近人——習近平總書記用典》。

各地都開展了學習「習思想」的主題教育活動，多座大學成立了習近平思想研究中心。

習近平成功開始第三任期後，高級官員中也掀起了歌頌習近平的熱潮。在《習近平著作選讀》發行後，被視為習近平親信的中共中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇強調，要推動習思想「入腦入心入魂」。

除了全國乙卷，其他三份全國卷的作文題目分別是「時間」、「好的故事」、「自己的空間」。

地方卷中，上海卷的作文試題為：「一個人樂意去探索陌生世界，僅僅是因為好奇心嗎？」引導考生以「探索」為概念作文，再次得到不少好評。

北京卷要考生從「續航」或「亮相」中選一為題寫文章。天津卷則要求考生寫出對「一代人有一代人的使命與挑戰，一代人有一代人的責任和擔當」的想法。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九