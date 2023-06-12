上半年壓軸重磅：2023 AI TAIWAN未來商務展AI FOR ALL全面剖析商務場景，首度攜手LINE與眼動儀打造個人化觀展新體驗

匯聚海內外一流講師，六大舞台百場議程絕無冷場

2023 AI TAIWAN未來商務展的六大舞台議程火力全開，邀請區塊鏈、Martech、AI及雲端等不同解決方案的產業講師，三天展期預計有超過百場議程，內容知識含金量超高，保證收穫滿載不虛此行。為延續「AI FOR ALL」的大會主軸，今年規劃了四大趨勢觀點，以Keynote Speech、高峰論壇等不同形式，讓講者觀點能為新商業模式激盪出火花。

Photo Credit：2023 AI TAIWAN未來商務展

Web3產業創新：Web3在今年重整腳步再出發，將為各行各業帶來哪些變化？同時，破壞式創新與技術又將如何改變你我的日常生活？企業該如何為品牌賦能，創造出效益最大化的表現？ AI產業趨勢：邀集台美產業菁英，匯集超越產業定義的創新者，以全新視野重新定義產業定位，一同探索新興產業未來應用的各種可能。 新零售 X 永續轉型：「永續」可說是未來零售服務產業的標配，在追求產業永續經營的前提下，如何靠數位及綠色替轉型發揮雙軸核心的優勢，打造全新零售戰局。 Martech X 行銷進化：「以人為本」是行銷領域不變的價值，數據為核心的Martech如何活用並快速回應市場變化，將成為未來品牌站穩市場與擴大經營的決勝關鍵。

論壇邀請到Mysten Labs共同創辦人暨執行長Evan Cheng、幣安全球合作夥伴團隊代表何軒榕、Youtube大中華區策略合作夥伴總監余承儒、全盈支付金融科技股份有限公司總經理劉美玲、台灣微軟合作夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒及LINE台灣企業解決方案事業部總經理王俞蓉等具國際影響力的講者們，全面分析企業如何善用新科技數位工具，同時與消費者、合作夥伴等跨域聯手共創價值，以嶄新商業模式迎戰市場挑戰、突破瓶頸再創新猷。

Photo Credit：2023 AI TAIWAN未來商務展

主題式策展更有感，攜手LINE導入眼動儀強化觀展體驗

此外，2023 AI TAIWAN未來商務展以AI、Web3、ESG、未來行銷、未來學習為場景設計，打造出六大新商業應用主題區，不只讓所有人能一次掌握現階段最關鍵的新商業發展脈絡與趨勢，更將從「數據影響力」、「商業賦能」與「永續供應」三面向為企業提供永續解方的最佳示範。至於AI的未來篇章，現場也會透過《數位時代》的內容結合互動體驗、共創參與，秒懂2030年前生成式AI的影響與創造，並將提供「生成式AI虛擬人」體驗，為觀展民眾創造身歷其境的想像，全面提升有感觀展經驗。

現場也規劃了新商業解決方案Solution Guide100，協助企業在轉型歷程中快速找到適合的解方，因應快速變化的市場挑戰，加速產業接軌新趨勢、新科技；而人才無疑是產業發展中的關鍵要素，2023 AI TAIWAN未來商務展特別打造了「台美人才媒合專區」，以媒合活動為國內求職者提供最新的國際職場趨勢與求職機會，更同時舉辦台美人才招募論壇，不只是給你魚肉、更教你如何釣魚，成功拿下國際企業的Offer、躍上國際舞台。

不只是策展內容精彩可期，2023 AI TAIWAN未來商務展為強化觀展體驗，特別與LINE Biz-Solutions 、演鏡互動及漸強實驗室合作，首次導入眼動儀＋Beacon技術，以LINE官方帳號作為平台，提供每個觀展者最個人化的觀展體驗。讓您不再需要到處問路，也不用像無頭蒼蠅隨處逛攤位，更不怕逛不到自己想逛的內容， AI TAIWAN未來商務展要讓您用一個眼神就能說明一切，透視現場所有關鍵資訊絕不錯過。

Photo Credit：2023 AI TAIWAN未來商務展

這項全新的觀展體驗更結合了展場內活動，讓您在觀展同時還可以到每個展區抽獎，有機會獲得限定的「未來商務解方撲克牌」、全家Let's Café冰單品拿鐵中杯，更有大獎星級飯店住宿卷，快加入未來商務LINE官方帳號立即體驗，我們6月15日不見不散！

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活動時間：2023.06.15（四）- 2023.06.17（六）

活動地點：臺北圓山花博爭艷館（臺北市中山區玉門街1號）

免費觀展報名：https://fcexhibition.pse.is/4ztw6t

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官網了解更多：https://www.futurecommerce.tw/

責任編輯：Anita

核稿編輯：Joanna