柯文哲稱台灣「不想要釣魚台只要能捕魚」，藍綠齊轟缺乏國際常識、輕蔑主權
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柯文哲接受日本放送協會（NHK）的專訪談到釣魚台主權問題提到，一般來說，台灣民眾並非是想要那塊土地，只要能在那裡捕魚就可。國民黨、民進黨立委昨（8）日抨擊柯文哲國際常識嚴重不足、不做功課、輕蔑主權。
藍綠齊轟柯文哲釣魚台論述，柯辦：會捍衛國家主權
（中央社）台灣民眾黨主席柯文哲稱台灣人民不是想要釣魚台那塊土地，只要能捕魚就可以，引發討論；國民黨、民進黨立委昨（8）日抨擊柯文哲國際常識嚴重不足、不做功課、輕蔑主權。
柯文哲辦公室發言人陳智菡透過臉書（Facebook）表示，柯文哲身為總統參選人會堅持捍衛國家主權，只是也必須從現實出發且兼顧台灣漁民的民生需求，並把握機會在日本主流媒體上，為台灣漁民發聲。
柯文哲接受日本放送協會（NHK）的專訪談到釣魚台主權問題提到，一般來說，台灣民眾並非是想要那塊土地，只要能在那裡捕魚就可。
立法院外交及國防委員會成員林靜儀，昨天在民進黨立法院黨團記者會上，說明柯文哲這幾年的外交失言情況，例如柯文哲2015年嘲笑英國鐵道貿易團的懷錶是破銅爛鐵等，及柯文哲說台灣漁民不要釣魚台主權，只是要捕魚；此外，柯文哲也酸華府兩岸專家葛來儀「妳覺得妳有多重要啊」等。
在釣魚台議題上，林靜儀說，柯文哲自己不在乎主權、輕蔑主權議題，把漁民拖進去幹嘛，不要把台灣所有漁民講成只在乎經濟而已；此外，如果真的要捕魚，國家沒有主權的話，不僅沒辦法跟別人談，「海巡都沒辦法保護你」。
林靜儀說，如果一個要選總統的人，國際禮儀、國際關係或政治角色都不懂，這樣怎麼當總統，其他國家會怎麼看。
國民黨立法院黨團總召曾銘宗等人也在立法院召開記者會。曾銘宗表示，柯文哲在訪日前，沒有好好做功課。台日漁業協議在2013年簽署，台日在重疊海域擱置爭議，雙方漁民都可以捕魚，柯文哲國際常識嚴重不足。全民都想要確保中華民國的領土主權，想問問柯文哲為什麼不想要，不曉得柯文哲怎麼會講出這種莫名其妙的話。
國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯表示，釣魚台的地址是宜蘭縣頭城鎮大溪里，郵遞區號290。國家領土變更案，需要由立法院通過，然後由公民複決後才能決定，是由所有人民決定。即便柯文哲成為中華民國總統，也沒有辦法一人決定要不要釣魚台的主權。
陳智菡指出，柯文哲接受NHK專訪內容，從日文翻譯成中文，是指一般台灣漁民希望可以在那裡捕魚，應該先解決沒有爭議的部分，有爭議的部分之後再處理；柯文哲也在專訪中明確提到希望日本政府予以回應，讓台灣漁船便於在周圍海域捕魚，但部分報導標題掐頭去尾，竟變成台灣不要釣魚台這塊土地。
柯文哲釣魚台論述，國民黨：寸土片石在所必爭
（中央社）台灣民眾黨主席柯文哲稱台灣人民不是想要釣魚台那塊土地，只要能捕魚就可以，引發討論，國民黨今天表示，「寸土片石，在所必爭」，釣魚台列嶼是中華民國的固有領土，中華民國擁有主權的事實不容置疑，盼各政黨都能一致對外。
柯文哲接受日本NHK的專訪談到釣魚台主權問題提到，一般來說，台灣民眾並非是想要那塊土地，只要能在那裡捕魚就可。
國民黨副發言人呂謦煒昨天透過新聞稿指出，「寸土片石，在所必爭」，只有捍衛主權才能守護漁權，釣魚台列嶼是中華民國的固有領土，中華民國擁有主權的事實不容置疑，盼各政黨都能一致對外，不樂見中華民國人士甚至政治人物未能捍衛主權立場、傷害民眾權益。
呂謦煒指出，中華民國維護釣魚台列嶼主權的原則一向是「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」，雖然國家領土、主權與尊嚴不能退讓，但是天然資源可以分享，以務實做法擱置爭議並對話溝通，共同維護區域和平，這也是前總統馬英九曾提出之「東海和平倡議」的要旨，台日也由此簽訂了「台日漁業協議」，守護漁民權益。
呂謦煒強調，過去數年間，民進黨政府未能守護中華民國對釣魚台的主權，駐日代表更被譏諷為「助日代表」，讓台灣漁民在釣魚台列嶼捕魚時受日方干擾甚至驅趕，頗受委屈。
呂謦煒說，然而，問題點在於民進黨政府對中華民國主權的軟弱，這不是放棄國家主權的藉口，呼籲各方人士應更謹言慎行，民進黨政府也更應勇於捍衛漁民漁權，展現國家尊嚴，如果民進黨政府做不到，那就讓國民黨來捍衛中華民國，讓人民過好日子。
談釣魚台惹議，柯文哲：從沒說過要犧牲主權
（中央社）台灣民眾黨主席柯文哲前天接受日媒專訪時談到釣魚台，被認為沒堅持釣魚台主權。他昨天強調，從沒說過要犧牲主權，而是一貫主張要先解決老百姓的民生問題。
柯文哲前天接受日本NHK專訪談到釣魚台時表示，「一般來說，台灣民眾並非是想要那塊土地，只要能在那裡捕魚就可以」。此話一出，遭批放棄釣魚台主權。
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜在臉書（Facebook）發文表示，有釣魚台領土，才有經濟海域，並強調「釣魚台就是中華民國固有領土，沒有任何退讓空間」。保家衛國是他一生的信念，他認為，不僅中華民國任何領土、領海都不容許被侵犯，這更是一國元首捍衛國家主權的天職。
柯文哲昨天在東京出席「日本台灣選哲之友會籌備處」揭牌儀式後被媒體問及此問題。他說，知道選舉到了，一定會被穿鑿附會、斷章取義，但他強調從沒說要犧牲主權，而是先解決漁民民生問題，有爭議的再慢慢處理。
對於侯友宜強調國家主權沒退讓空間一事，柯文哲反問：「你們這麼多人有去解決那個蘇澳漁民的問題嗎？也沒有嘛，這時候突然變成國家主權講一大堆，那你平常在幹什麼？」
柯文哲表示，自己是很務實處理問題。主要是先前他曾到宜蘭蘇澳跟漁民座談，當地漁民抱怨到釣魚台海域捕魚，不是被驅趕就是被罰款，所以希望他如果遇到日本政府高層，要跟高層拜託一下，而他在與日本台灣交流協會會長大橋光夫、理事長谷崎泰明晚宴時，已傳達這個訊息。
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南投10大農遊體驗──下篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
6. 埔里鎮──果寶歡酵觀光工廠
「果寶歡酵觀光工廠」位於埔里鎮，為全亞洲第一大的網室有機嘉寶果農場，面積達12公頃，主要是以埔里絕佳氣候與水質培育出的果中黑鑽石──嘉寶果，由農場親自栽培，堅持全面以生態平衡的共生方式進行培育。藉由觀光工廠、觀光農場的開放，酵素等健康知識的展示，好物選購、休憩角落的提供，給民眾一個身心靈舒展放鬆的好去處。
◎ 建議行程：參觀觀光工廠→農場採樹葡萄→製作果醬→野餐→製作果醋
◎ 體驗活動：採果體驗、果醬DIY、一日農夫體驗、果醋DIY、酵素DIY
◎ 嚐鮮特選：樹葡萄（12－5月）
◎ 伴手好禮：樹葡萄酵素果乾、有機康普茶、樹葡萄酵素、鳳梨果醋、牛樟酵素
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
7. 埔里鎮──宏基蜜蜂生態農場
「宏基蜜蜂生態農場」位為埔里鎮，為傳承超過一世紀的養蜂百年品牌。經營者賴朝賢先生投身養蜂50餘年，生產蜂蜜連年得獎，受台灣養蜂協會譽為「評蜜博士」，並榮獲「神農獎」殊榮。多年來帶領台灣蜂農實施自然農法，輔導協助合作蜂農產銷管理，推廣自然農法與蜜蜂生態教育，研究改良蜂蜜、蜂王乳生產技術，頑固的追求各單品風味蜂蜜所醞釀之極緻品質與香氣，研發出多樣蜂產品引領台灣市場。近年更為台灣首家「產銷履歷蜂蜜」業者，致使出產的每滴蜂蜜安心有保障，且風味極緻！
◎ 建議行程：蜜蜂生態解說館 生態導覽→百萬蜜蜂隧道 穿越體驗→香氛蠟燭DIY→天然古湧泉泡腳
◎ 體驗活動：純天然蜂蠟香氛蠟燭DIY、純天然蜂蠟護唇膏 DIY、天然蜂蠟紫草膏 DIY、天然甜蜜蜂巢蛋糕 DIY、古錐蜜蜂公仔彩繪 DIY
◎ 嚐鮮特選：蜂蜜（3－5月）
◎ 伴手好禮：荔枝蜜、龍眼蜂蜜、貴妃蜜 、蜂蜜果凍條、蜂蜜醋、蜂蜜果醬
地址：南投縣埔里鎮枇杷路52之1號
8. 國姓鄉──台灣國姓咖啡館
「國姓咖啡館」位於國姓鄉，為大型全木造建築，館內主要展售國姓咖啡與在地小農產品，亦提供簡單台式熱食與手作甜點。不定期與辦理在地小學作品展覽及藝文活動，咖啡館提供遊客農遊體驗及季節性DIY活動，需提前來電預約。
◎ 建議行程：參觀咖啡館區→咖啡採果→手沖咖啡DIY→咖啡館用餐→養生檸檬醋DIY
◎ 體驗活動：手沖咖啡DIY、紅豆大福DIY、養生檸檬醋DIY、
◎ 嚐鮮特選：阿拉比卡咖啡（9－12月）、羅布斯塔咖啡（5－8月）、賴比瑞亞咖啡（6－10月）
◎ 伴手好禮：國姓精品咖啡豆、國姓精品濾泡式咖啡、國姓精品咖啡限定黑鑽禮盒
地址：南投縣國姓鄉福龜村中正路一段127號
9. 竹山鎮──青竹文化園區
「青竹文化園區」位於竹山鎮，抱著對「竹」的使命，青竹文化園區在竹山落實生根已25年，致力於竹產業竹文化的推動，將竹的生態、生產、生活、創作、教育等功能發揮淋漓盡致；從竹工藝技術導入傳承，透過專書編撰、參與標準認證，到茁壯成熟期並朝社會企業邁進。這個由竹林生產者、竹園經營者與竹藝創作者所共同設立的園區，企圖在竹材、營運、創作三方面做垂直整合，使竹的生態、生產、創作、景觀、生活及教育等功能在此合而為一，這與近年提倡的六級產業不謀而合。
◎ 建議行程：竹生態導覽→手作青竹杯→品嘗竹筒飯風味套餐→參觀青竹博物館→竹鐵馬踏青→品味古早味黃金鮮筍包→住竹民宿
◎ 體驗活動：青竹杯DIY、竹童玩DIY、創意竹編DIY、 園藝療癒時光、黃金鮮筍包DIY、幸福竹風車DIY
◎ 嚐鮮特選：香烤竹筒飯、竹炭嫩豆花、竹炭麵、和風竹筍封、竹筍排骨湯
◎ 伴手好禮：青竹竹醋原液、青竹盒裝竹炭片、青竹竹炭杯、青竹炭寶寶多功能除臭包、青竹經濟包竹炭片
地址：南投縣竹山鎮富州里富州巷31號
10. 魚池鄉──日月潭頭社活盆地休閒農業區
「活盆地休閒農業區」位於魚池鄉日月潭風景區內，在政府及農民合作努力下，建立全國最高海拔絲瓜專業生產區，產量面積已接近60公頃，另外，為迎合時下流行的美容、美白趨勢，推出衍生物－活盆地絲瓜水，深獲消費者喜愛。農業區近年來也積極配合政府政策，推廣農村產業之旅，包括建立台灣第一個以農村為背景的大型壁畫國際彩繪村、傳統文化以手工精製的手工蘿蔔、老菜脯產業以及積極建構無毒農業、中藥草、金銀花還有溼地茶樹精油等農業的推廣，戮力創造永續發展機會。
◎ 建議行程：頭社水庫→走跳活盆地→阿嬤洗衣場→彩繪村（農村的壁畫）→古早味割稻飯
◎ 體驗活動：絲瓜水DIY、菜瓜布DIY、醃製老菜脯DIY、紅茶葉書籤、愛玉DIY、金銀花香包、香菇馬卡龍DIY
◎ 嚐鮮特選：絲瓜（5－10月）、愛玉（9－12月）、菜脯（11－2月）、金銀花（全年）、金針花（8－10月）
◎ 伴手好禮：季節性蔬果、紅茶、老菜脯、金銀花茶、絲瓜布、絲瓜水
地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷50－33號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。