柯文哲稱台灣「不想要釣魚台只要能捕魚」，藍綠齊轟缺乏國際常識、輕蔑主權

藍綠齊轟柯文哲釣魚台論述，柯辦：會捍衛國家主權

（中央社）台灣民眾黨主席柯文哲稱台灣人民不是想要釣魚台那塊土地，只要能捕魚就可以，引發討論；國民黨、民進黨立委昨（8）日抨擊柯文哲國際常識嚴重不足、不做功課、輕蔑主權。

柯文哲辦公室發言人陳智菡透過臉書（Facebook）表示，柯文哲身為總統參選人會堅持捍衛國家主權，只是也必須從現實出發且兼顧台灣漁民的民生需求，並把握機會在日本主流媒體上，為台灣漁民發聲。

柯文哲接受日本放送協會（NHK）的專訪談到釣魚台主權問題提到，一般來說，台灣民眾並非是想要那塊土地，只要能在那裡捕魚就可。

立法院外交及國防委員會成員林靜儀，昨天在民進黨立法院黨團記者會上，說明柯文哲這幾年的外交失言情況，例如柯文哲2015年嘲笑英國鐵道貿易團的懷錶是破銅爛鐵等，及柯文哲說台灣漁民不要釣魚台主權，只是要捕魚；此外，柯文哲也酸華府兩岸專家葛來儀「妳覺得妳有多重要啊」等。

在釣魚台議題上，林靜儀說，柯文哲自己不在乎主權、輕蔑主權議題，把漁民拖進去幹嘛，不要把台灣所有漁民講成只在乎經濟而已；此外，如果真的要捕魚，國家沒有主權的話，不僅沒辦法跟別人談，「海巡都沒辦法保護你」。

林靜儀說，如果一個要選總統的人，國際禮儀、國際關係或政治角色都不懂，這樣怎麼當總統，其他國家會怎麼看。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗等人也在立法院召開記者會。曾銘宗表示，柯文哲在訪日前，沒有好好做功課。台日漁業協議在2013年簽署，台日在重疊海域擱置爭議，雙方漁民都可以捕魚，柯文哲國際常識嚴重不足。全民都想要確保中華民國的領土主權，想問問柯文哲為什麼不想要，不曉得柯文哲怎麼會講出這種莫名其妙的話。

國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯表示，釣魚台的地址是宜蘭縣頭城鎮大溪里，郵遞區號290。國家領土變更案，需要由立法院通過，然後由公民複決後才能決定，是由所有人民決定。即便柯文哲成為中華民國總統，也沒有辦法一人決定要不要釣魚台的主權。

陳智菡指出，柯文哲接受NHK專訪內容，從日文翻譯成中文，是指一般台灣漁民希望可以在那裡捕魚，應該先解決沒有爭議的部分，有爭議的部分之後再處理；柯文哲也在專訪中明確提到希望日本政府予以回應，讓台灣漁船便於在周圍海域捕魚，但部分報導標題掐頭去尾，竟變成台灣不要釣魚台這塊土地。

柯文哲釣魚台論述，國民黨：寸土片石在所必爭

（中央社）台灣民眾黨主席柯文哲稱台灣人民不是想要釣魚台那塊土地，只要能捕魚就可以，引發討論，國民黨今天表示，「寸土片石，在所必爭」，釣魚台列嶼是中華民國的固有領土，中華民國擁有主權的事實不容置疑，盼各政黨都能一致對外。

柯文哲接受日本NHK的專訪談到釣魚台主權問題提到，一般來說，台灣民眾並非是想要那塊土地，只要能在那裡捕魚就可。

國民黨副發言人呂謦煒昨天透過新聞稿指出，「寸土片石，在所必爭」，只有捍衛主權才能守護漁權，釣魚台列嶼是中華民國的固有領土，中華民國擁有主權的事實不容置疑，盼各政黨都能一致對外，不樂見中華民國人士甚至政治人物未能捍衛主權立場、傷害民眾權益。

呂謦煒指出，中華民國維護釣魚台列嶼主權的原則一向是「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」，雖然國家領土、主權與尊嚴不能退讓，但是天然資源可以分享，以務實做法擱置爭議並對話溝通，共同維護區域和平，這也是前總統馬英九曾提出之「東海和平倡議」的要旨，台日也由此簽訂了「台日漁業協議」，守護漁民權益。

呂謦煒強調，過去數年間，民進黨政府未能守護中華民國對釣魚台的主權，駐日代表更被譏諷為「助日代表」，讓台灣漁民在釣魚台列嶼捕魚時受日方干擾甚至驅趕，頗受委屈。

呂謦煒說，然而，問題點在於民進黨政府對中華民國主權的軟弱，這不是放棄國家主權的藉口，呼籲各方人士應更謹言慎行，民進黨政府也更應勇於捍衛漁民漁權，展現國家尊嚴，如果民進黨政府做不到，那就讓國民黨來捍衛中華民國，讓人民過好日子。

Photo Credit: 中央社 台灣民眾黨主席柯文哲7日接受日媒專訪時談到釣魚 台，被認為沒堅持釣魚台主權。他8日強調，從沒說過要犧牲主權，而是一貫主張要先解決老百姓的民生問題。

談釣魚台惹議，柯文哲：從沒說過要犧牲主權

（中央社）台灣民眾黨主席柯文哲前天接受日媒專訪時談到釣魚台，被認為沒堅持釣魚台主權。他昨天強調，從沒說過要犧牲主權，而是一貫主張要先解決老百姓的民生問題。

柯文哲前天接受日本NHK專訪談到釣魚台時表示，「一般來說，台灣民眾並非是想要那塊土地，只要能在那裡捕魚就可以」。此話一出，遭批放棄釣魚台主權。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜在臉書（Facebook）發文表示，有釣魚台領土，才有經濟海域，並強調「釣魚台就是中華民國固有領土，沒有任何退讓空間」。保家衛國是他一生的信念，他認為，不僅中華民國任何領土、領海都不容許被侵犯，這更是一國元首捍衛國家主權的天職。

柯文哲昨天在東京出席「日本台灣選哲之友會籌備處」揭牌儀式後被媒體問及此問題。他說，知道選舉到了，一定會被穿鑿附會、斷章取義，但他強調從沒說要犧牲主權，而是先解決漁民民生問題，有爭議的再慢慢處理。

對於侯友宜強調國家主權沒退讓空間一事，柯文哲反問：「你們這麼多人有去解決那個蘇澳漁民的問題嗎？也沒有嘛，這時候突然變成國家主權講一大堆，那你平常在幹什麼？」

柯文哲表示，自己是很務實處理問題。主要是先前他曾到宜蘭蘇澳跟漁民座談，當地漁民抱怨到釣魚台海域捕魚，不是被驅趕就是被罰款，所以希望他如果遇到日本政府高層，要跟高層拜託一下，而他在與日本台灣交流協會會長大橋光夫、理事長谷崎泰明晚宴時，已傳達這個訊息。