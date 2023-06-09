2023/06/09,
歐洲

反移民、反環保，德國極右派另類選擇黨有望贏得東部3邦選舉

反移民、反環保，德國極右派另類選擇黨有望贏得東部3邦選舉
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另類選擇黨上次獲得這麼高的支持度，是在經歷歐洲移民危機後的2018年。這一次，這個民族主義的反移民政黨也得益於蕭茲3方聯合政府內鬥。目前極右派政黨的聲勢在整個歐洲都有所增長。在法國，極右派在選舉中成為強力的競爭者，而在義大利和瑞典，極右派已參與執政。

（中央社）德國極右派另類選擇黨（AfD）訴求停止移民和遏制它認為過於昂貴的綠色議程，在民意調查中支持度居高不下，引起主流政黨的警惕，而且另類選擇黨還有望贏得德國東部3個邦的選舉。

路透社報導，另類選擇黨大力抨擊德國政府接納過多的移民、飆升的通膨率，以及高昂的綠色轉型成本。

德國東部圖林根邦（Thueringen）、薩克森邦（Saxony）和布蘭登堡邦（Brandenburg）將於2024年舉行邦選舉，民調顯示，另類選擇黨支持率介於23％至28％之間，屆時得票率可望首度登上第一。

在一些全國性民意調查中，另類選擇黨得到17％到19％的支持率，約為該黨的歷史新高，如今它正與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的社會民主黨（Social Democratic Party）爭奪第2位。在2021年的選舉中，另類選擇黨獲得10.3％的選票，排名第5。

另類選擇黨上次獲得這麼高的支持度，是在經歷歐洲移民危機後的2018年。這一次，這個民族主義的反移民政黨也得益於蕭茲3方聯合政府內鬥。

目前極右派政黨的聲勢在整個歐洲都有所增長。在法國，極右派在選舉中成為強力的競爭者，而在義大利和瑞典，極右派已參與執政。

但另類選擇黨的崛起，觸動了德國人對國家納粹歷史的敏感神經。

德國國內情報機構憲法保護局（BfV）已將另類選擇黨的青年組織歸類為「極端分子」，指控他們傳播「種族主義的社會概念」。憲法保護局局長也指控，反對制裁俄羅斯的另類選擇黨協助與俄烏戰爭有關的俄國政治宣傳。

德國主流政黨已排除與另類選擇黨合作，以阻止它進入政府，但另類選擇黨的批評者擔心，它正在將主流政治拉向更右翼的方向。

杜塞道夫大學（University of Duesseldorf）政治學者馬歇爾（Stefan Marschall）表示：「我們可以看到在移民等話題上的言辭越來越激烈。」

移民問題在德國政治議程的順位逐漸上升。來自中間偏右政黨基督教民主聯盟（CDU）的東部薩克森邦總理克里契麥（Michael Kretschmer）上週表示，移民數量「太龐大」，呼籲限制接納難民的人數並削減福利。

然而，基督教民主聯盟的全國領導人麥茲（Friederich Merz）反對與另類選擇黨相比較，他於4日發表評論，表示基民盟的政治語言與另類選擇黨「完全不同」。

與此同時，內政部長費瑟（Nancy Faeser）將煽動反移民態度，進而助長對難民攻擊的趨勢，在某種程度上歸咎於另類選擇黨。另類選擇黨對此否認。

另類選擇黨對於人類活動是氣候變遷起因抱持懷疑，該黨也利用一些選民對於化石燃料轉型所投入的花費感到疑慮的心態。

另類選擇黨黨魁赫魯帕拉（Tino Chrupalla）批評，越來越多選民支持綠黨（Greens）的政策，帶來「經濟戰、通貨膨脹和去工業化」。綠黨是蕭茲執政聯盟的夥伴，他們希望更快速地擺脫碳氫化合物燃料。

赫魯帕拉表示：「我們是唯一一個不會與這些危險的綠黨人士結盟的政黨。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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