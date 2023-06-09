公共通勤月票11縣市7/1上路，北中南方案、購買通路一次看懂

（中央社）交通部昨（8）日宣布北中南3大生活圈共11縣市公共通勤月票7月1日上路，6月15日在各通路販售票卡，估計初期每個月有62萬人次受惠。

交通部上午舉行記者會，說明「TPASS行政院通勤月票」進度。

交通部長王國材說，公共運輸通勤月票可使用台鐵、公路客運（含國道客運）、捷運、輕軌、市區公車、公共自行車、渡輪等運具，有助淨零排碳，也減輕通勤者負擔。

王國材表示，北中南3大生活圈共11縣市通勤月票驗票系統修改與整合測試將完成，6月15日起在捷運站、台鐵車站、客運場站等處可買票卡，7月1日上路啟用。

Photo Credit: 中央社 交通部8日舉行「行政院通勤月票TPASS記者會」，公布北、中、南3大生活圈TPASS行政院通勤月票含概內容，盼能提供多元及優惠的公共運輸服務，減輕通勤族負擔。

公路總局長陳文瑞說，根據3大生活圈的預估，雙北因已有原先新台幣1280元的通勤月票，有固定的旅客量，初期北北基桃1200元的月票每月約有50萬人次使用量，中彰投苗每月使用人數約4萬人次，南高屏每月約8萬人次。

陳文瑞表示，北北基桃生活圈1200元公共通勤月票初期只限使用悠遊卡，其他票證分階段上路，公共自行車部分，雙北前30分鐘免費、桃園市前60分鐘免費。

中彰投苗部分，陳文瑞說，台中市民是699元，非台中市民是999元，可使用悠遊卡及一卡通、愛金卡，但愛金卡暫無法用於台鐵和公共自行車，台中、彰化及苗栗的公共自行車都是前30分鐘免費。另外，台中市還有針對市民299元、非台中市民599元的通勤月票。

南高屏生活圈的公共通勤月票是999元，台南市與屏東縣另有不含台鐵299元、含台鐵399元的月票，高雄市另有399元的月票。

陳文瑞說，先前在超商預購的票卡只是空卡，6月15日起，民眾也可到各捷運站、客運場站加值，台鐵車站的加值7月1日起才開放。

陳文瑞表示，22個縣市只有金門縣和連江縣暫無通勤月票規劃方案，除7月先上路的11個縣市外，還有9個縣市也已提出，公路總局正在審查，預計下半年可實施。

王國材說，公共運輸通勤月票使用特別預算，3年有200億元，如果成效不錯，3年後將透過編列一般預算繼續實施。

Photo Credit: 交通部 via 中央社

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航