李正皓宣布退選永和區立委，民進黨：尊重且惋惜，堅守民主大聯盟併肩同行

（中央社）民進黨支持在新北市永和區以無黨籍身分參選立委的李正皓，8日深夜在臉書發文宣布退選，回歸單純媒體人的身分，希望換取賴清德徹底解決民進黨性平爭議的空間。

李正皓說，這幾天MeToo事件連環爆，民進黨陷入性騷擾泥淖中，他被抹黑惡意爆料的事本該落幕，但因為後續一連串的性平事件，又再度成為有心人、有心政黨用來攻擊民進黨的政治操作。

他說，面對這些質疑，自認已做到公眾人物能夠自清與釋疑的極致，包含判決書、對話紀錄等所有證據，都盡可能地提供，公開受訪與各類節目上也澄清了不下十次；但在心中只有政治鬥爭的人眼裡，這些解釋永遠不夠、他們永遠能忽視所有事實繼續大打泥巴戰，因為裝死的人永遠叫不醒的。

李正皓指出，民進黨面對黨內的性騷擾風波，即便以旁觀者角度認為，民進黨主席賴清德已做到一個政黨領導人，能做到的最高標準來宣示改革，但民進黨的性騷擾風波還沒收尾、還有最困難的一哩路需要走完。

他表示，面對選舉，他是極端理性主義者，經過慎重思考，並且與民進黨的決策層進行充分討論後，他決定退出永和區的立委選舉，來換取賴清德徹底解決民進黨性平爭議的空間。

他說，退選後3件事不會改變，分別是支持民主大聯盟的目標不變、希望永和翻轉的願望不變、捍衛自己清白的決心不變。

李正皓說，失敗的嘗試不代表沒意義，願意嘗試本身就是最大的意義，這個決定會讓很多支持者感到失望，但也請大家收拾起這份失望。

《TVBS》報導，民進黨秘書長許立明今（9）日表示，民進黨在本次艱困選區徵召作業，秉持跨黨派、跨世代及跨領域3原則，籌組「民主大聯盟」。對於李正皓的退選，民進黨尊重他的決定，但也感到惋惜。「接下來不論身份是野武士還是堂前燕，期待李正皓都能和我們持續堅守民主大聯盟，併肩同行，團結最大的力量，壯大台灣、一起翻轉永和。」

《自由時報》報導，先前極力反對李正皓參選的民進黨永和區黨部主任莊銘淵說，先前他向黨中央爭取報備參選，但黨中央告訴他沒有報准的機制，如今李正皓宣布退選，他會尊重黨中央的決定，也呼籲民進黨要聆聽地方民意以及黨意。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航