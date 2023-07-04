香港女權組織走過怎樣的道路？學者曾金燕分析中港女性處境的差異

文：陳子云

來到廿一世紀的今天，中國與香港的女性，仍然面對種種困難、諸多挑戰。中國在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情間爆出的鐵鏈女事件、唐山打人事件、廣州女子因沒戴口罩被人捆綁跪地示眾；香港方面，香港平等機會婦女聯席的調查指出，近四成香港女性曾遭遇性暴力，疫情下亦令涉親密關係暴力的求助升近一倍。

儘管兩地女性在現實面對困難的處境，然而網路上仍然充斥各種抗拒、污名化女性主義及女權的聲音。如何教育大眾性別平等意識，預防女性遭到不同形式暴力，並且進一步改善女性在不同範疇的參與？歪腦訪問了兩個由八十年代成立的香港女權組織——「新婦女協進會」與「婦女勞工協會」回望過去，憶述從1980年代走到今天的婦運路，並在社會形勢大變的後疫情時代繼續前行。現時旅居瑞典的學者曾金燕曾先後在中、港兩地生活，她對兩地女性處境及組織動員模式的觀察又是怎樣？

「婦女運動最重要的一環是參與」

香港戰後的本土婦女運動，曾經歷過不同階段的演變。

1966年，李曹秀群是香港首位女性被委任為立法局議員，她在上任後推動廢除男性納妾的舊婚姻制度，並於1971年通過婚姻制度改革廢除納妾制；1963年，多個團體組成「爭取同工同酬工作委員會」，要求政府實行男女同工同酬，並於1975年男女公務員獲同等薪酬。七十年代末，婦運團體關注女性承受的性暴力議題，發起「反強姦運動」；伴隨香港製造業起飛年代，大量基層婦女勞工湧現於勞動市場，其勞動保障狀況也成為了婦女團體所關注的議題。

八十年代，香港的婦女運動走向本地化，關注的議題亦趨多元廣泛，新婦女協進會也是在當時誕生的婦女團體之一。

新婦女協進會會址位於深水埗的公共屋村地下，一街之隔是一間小學。下午時份走去，會見到拾荒的婆婆、接子女放學的主婦或外傭，一個社區內，盡見被忽視、或被視作理所當然的女性百態。

新婦女協進會主席區美寶這樣界定婦女運動：「婦女運動最重要的一環是參與，即女性在不同面向的參與。歷史上，女性按照自身意願參與不同事務，其實一直面對很多限制，也不必陳義很高去講社會、政治參與，一般的工作機會已經有限制，婦女運動是爭取女性很基本的、使其能夠生存的基本權利。透過自由參與，從中展現自己的生命，這種追求放諸四海皆準。」

誕生於1984年3月8日的新婦女協進會，成立當日便推出一份有關香港女性參與政治的研究，結果顯示，大部份受訪女性渴求參與政治。區美寶補充，這並非指狹義地參與政黨政治，她們關心的是有沒有女性參選、參選人有沒有推動性別平等的政綱。這份調查報告為協會會員帶來重要的行動方針，即倡議有助性別平等的政策。

協會內有一批剪報檔案，詳細紀錄了由八十年代至今，那些影響及體現香港女性處境的事件：

Photo Credit: 本文受訪者提供 via 歪腦

1993年，立法局大比數通過動議，促請政府修改歧視女性條例；1994年，當時的立法局議員陸恭蕙提出修訂《新界土地（豁免》條例》，保障新界女性原居民也獲得繼承權，以爭取婦女平等。原於1910年制定的《新界條例》沿用傳統風俗，女性原居民並無繼承權。當時的修例惹來新界鄉議局、以男性為首的原居民激烈反對，著名練馬師、新界原居民簡炳墀在示威反對修改《新界條例》時，涉動粗毆打女社工。 立法會前議員詹培忠曾公開表示「所有女性都是雞（妓女）」，引來各方譁然，批評該言論合理化男性性騷擾或性侵女性；1995年聯合國世界婦女大會在北京舉行，不少香港婦女運動者及組織赴會交流經驗；九十年代的女司機與今天一樣，仍然不時被男性質疑駕駛技術；來到1997年，一份香港大學升學及就業輔導中心發給應屆畢業生的備忘錄提到，很多僱主認為女性穿黑外套白襯衣面試是「難以想像」和「奇怪」，像參加喪禮，反而男性同樣穿搭則是得體⋯⋯

種種體現於報紙、大眾傳播媒介的女性議題，都是新婦女協進會觀察、思考、繼而進行倡議的陣地。

「婦進關注的議題其實取決於我們不同時期會員的組成。我們有一本刊物《女流》，由一開始會員以學者佔多數而較為聚焦政策評論，到後來多了從事媒體、文化工作的人加入，也有年輕大學生的參與，便又有文章分析電影、探討大眾文化當中的性別定型。1988年香港實行電影三級制，會員也有過熱烈討論，到底是不是一見到裸體便要視作三級片？應該如何改善指引等。」

「那時是一個較好的年代，我們仍有方法直接與政府溝通」

區美寶説，協會的會員有學者、文化工作者、也有不同政黨的黨員，但婦進本身並不從屬任何政黨。會員可以按照個人志趣，自由成立不同小組去推動議題，而協會秘書處則提供行政支援。時下不少人按觸到「親密關係暴力」（Intimate Partner Violence）的概念，並漸漸懂得與「家暴」（Domestic Violence）區分開來，回到2008年的香港，新婦女協進會正是其中一個主力倡議修改《家庭及同居關係暴力條例》（修例前稱《家庭暴力條例》、於2010年更名）的團體。

「當時修例的目標，是要把條例保障範圍擴闊到不分性別的同居關係，我們參考美國、加拿大的法例，與其他人權團體、法律團體向政府提供建議，然而宗教團體則大力反對，認為等同同性婚姻合法化。他們以為法例釋義改變會變相承認同婚，但是共住同一屋簷下的也有外傭。最後政府批出資源到社會福利署，而幾番向立法會議員遊説下，修例以試行形式趕及在下一屆立法會選舉前通過。2009年法例生效後，我們各團體會每半年約見社署、警方，直接質詢當局執行條例成果，那時是一個較好的年代，我們仍有方法直接與政府溝通。」

社會與時並進，有很多三十年前聞所未聞的概念，漸漸在社會由下而上透過倡議爭取改善空間，但是婦女團體不但要監察政府如何監管，也要持續觀察社會，暴力並不會因為一次修例便消聲匿跡。在區美寶看來，問題與暴力的形式也會變。她認為現時性騷擾、親密關係內的冷暴力以及愈來愈普遍的影像性暴力，都需要找到方法防微杜漸。

區美寶認為，即使公、私營機構都日益注重防治性騷擾，制定程序處理，亦確實有愈來愈多人有了被人侵犯的意識、並且懂得述説出來。與此同時，社會有沒有一個足夠安全、舒適的空間，讓被侵犯方可以很容易將經歷説出來？而人與人之間的相處，又有沒有一個基礎去面對牽涉有關性的問題？「社會要拆解的更多是關於性的問題，爭取一個政策都起碼花十年以上時間，而社會對性的保守，這種風氣與迷思則恐怕要花更長時間。」

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