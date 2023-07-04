香港女權組織走過怎樣的道路？學者曾金燕分析中港女性處境的差異
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中國也有過公民社會擴大的時期，1995年世界婦女大會在北京召開，直接促成公民社會和NGO（非政府組織）概念的合法化。中國婦女運動、女權運動的黃金時代隨之而來，民間自發組織和行動遍地開花，但2012年以後，那個黃金時代基本上劃下了休止符，2015年當局拘捕「女權五姊妹」是一個象徵，女權社群的集體行動網絡後續亦受到嚴厲打壓。
文：陳子云
來到廿一世紀的今天，中國與香港的女性，仍然面對種種困難、諸多挑戰。中國在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情間爆出的鐵鏈女事件、唐山打人事件、廣州女子因沒戴口罩被人捆綁跪地示眾；香港方面，香港平等機會婦女聯席的調查指出，近四成香港女性曾遭遇性暴力，疫情下亦令涉親密關係暴力的求助升近一倍。
儘管兩地女性在現實面對困難的處境，然而網路上仍然充斥各種抗拒、污名化女性主義及女權的聲音。如何教育大眾性別平等意識，預防女性遭到不同形式暴力，並且進一步改善女性在不同範疇的參與？歪腦訪問了兩個由八十年代成立的香港女權組織——「新婦女協進會」與「婦女勞工協會」回望過去，憶述從1980年代走到今天的婦運路，並在社會形勢大變的後疫情時代繼續前行。現時旅居瑞典的學者曾金燕曾先後在中、港兩地生活，她對兩地女性處境及組織動員模式的觀察又是怎樣？
「婦女運動最重要的一環是參與」
香港戰後的本土婦女運動，曾經歷過不同階段的演變。
1966年，李曹秀群是香港首位女性被委任為立法局議員，她在上任後推動廢除男性納妾的舊婚姻制度，並於1971年通過婚姻制度改革廢除納妾制；1963年，多個團體組成「爭取同工同酬工作委員會」，要求政府實行男女同工同酬，並於1975年男女公務員獲同等薪酬。七十年代末，婦運團體關注女性承受的性暴力議題，發起「反強姦運動」；伴隨香港製造業起飛年代，大量基層婦女勞工湧現於勞動市場，其勞動保障狀況也成為了婦女團體所關注的議題。
八十年代，香港的婦女運動走向本地化，關注的議題亦趨多元廣泛，新婦女協進會也是在當時誕生的婦女團體之一。
新婦女協進會會址位於深水埗的公共屋村地下，一街之隔是一間小學。下午時份走去，會見到拾荒的婆婆、接子女放學的主婦或外傭，一個社區內，盡見被忽視、或被視作理所當然的女性百態。
新婦女協進會主席區美寶這樣界定婦女運動：「婦女運動最重要的一環是參與，即女性在不同面向的參與。歷史上，女性按照自身意願參與不同事務，其實一直面對很多限制，也不必陳義很高去講社會、政治參與，一般的工作機會已經有限制，婦女運動是爭取女性很基本的、使其能夠生存的基本權利。透過自由參與，從中展現自己的生命，這種追求放諸四海皆準。」
誕生於1984年3月8日的新婦女協進會，成立當日便推出一份有關香港女性參與政治的研究，結果顯示，大部份受訪女性渴求參與政治。區美寶補充，這並非指狹義地參與政黨政治，她們關心的是有沒有女性參選、參選人有沒有推動性別平等的政綱。這份調查報告為協會會員帶來重要的行動方針，即倡議有助性別平等的政策。
協會內有一批剪報檔案，詳細紀錄了由八十年代至今，那些影響及體現香港女性處境的事件：
1993年，立法局大比數通過動議，促請政府修改歧視女性條例；1994年，當時的立法局議員陸恭蕙提出修訂《新界土地（豁免》條例》，保障新界女性原居民也獲得繼承權，以爭取婦女平等。原於1910年制定的《新界條例》沿用傳統風俗，女性原居民並無繼承權。當時的修例惹來新界鄉議局、以男性為首的原居民激烈反對，著名練馬師、新界原居民簡炳墀在示威反對修改《新界條例》時，涉動粗毆打女社工。
立法會前議員詹培忠曾公開表示「所有女性都是雞（妓女）」，引來各方譁然，批評該言論合理化男性性騷擾或性侵女性；1995年聯合國世界婦女大會在北京舉行，不少香港婦女運動者及組織赴會交流經驗；九十年代的女司機與今天一樣，仍然不時被男性質疑駕駛技術；來到1997年，一份香港大學升學及就業輔導中心發給應屆畢業生的備忘錄提到，很多僱主認為女性穿黑外套白襯衣面試是「難以想像」和「奇怪」，像參加喪禮，反而男性同樣穿搭則是得體⋯⋯
種種體現於報紙、大眾傳播媒介的女性議題，都是新婦女協進會觀察、思考、繼而進行倡議的陣地。
「婦進關注的議題其實取決於我們不同時期會員的組成。我們有一本刊物《女流》，由一開始會員以學者佔多數而較為聚焦政策評論，到後來多了從事媒體、文化工作的人加入，也有年輕大學生的參與，便又有文章分析電影、探討大眾文化當中的性別定型。1988年香港實行電影三級制，會員也有過熱烈討論，到底是不是一見到裸體便要視作三級片？應該如何改善指引等。」
「那時是一個較好的年代，我們仍有方法直接與政府溝通」
區美寶説，協會的會員有學者、文化工作者、也有不同政黨的黨員，但婦進本身並不從屬任何政黨。會員可以按照個人志趣，自由成立不同小組去推動議題，而協會秘書處則提供行政支援。時下不少人按觸到「親密關係暴力」（Intimate Partner Violence）的概念，並漸漸懂得與「家暴」（Domestic Violence）區分開來，回到2008年的香港，新婦女協進會正是其中一個主力倡議修改《家庭及同居關係暴力條例》（修例前稱《家庭暴力條例》、於2010年更名）的團體。
「當時修例的目標，是要把條例保障範圍擴闊到不分性別的同居關係，我們參考美國、加拿大的法例，與其他人權團體、法律團體向政府提供建議，然而宗教團體則大力反對，認為等同同性婚姻合法化。他們以為法例釋義改變會變相承認同婚，但是共住同一屋簷下的也有外傭。最後政府批出資源到社會福利署，而幾番向立法會議員遊説下，修例以試行形式趕及在下一屆立法會選舉前通過。2009年法例生效後，我們各團體會每半年約見社署、警方，直接質詢當局執行條例成果，那時是一個較好的年代，我們仍有方法直接與政府溝通。」
社會與時並進，有很多三十年前聞所未聞的概念，漸漸在社會由下而上透過倡議爭取改善空間，但是婦女團體不但要監察政府如何監管，也要持續觀察社會，暴力並不會因為一次修例便消聲匿跡。在區美寶看來，問題與暴力的形式也會變。她認為現時性騷擾、親密關係內的冷暴力以及愈來愈普遍的影像性暴力，都需要找到方法防微杜漸。
區美寶認為，即使公、私營機構都日益注重防治性騷擾，制定程序處理，亦確實有愈來愈多人有了被人侵犯的意識、並且懂得述説出來。與此同時，社會有沒有一個足夠安全、舒適的空間，讓被侵犯方可以很容易將經歷説出來？而人與人之間的相處，又有沒有一個基礎去面對牽涉有關性的問題？「社會要拆解的更多是關於性的問題，爭取一個政策都起碼花十年以上時間，而社會對性的保守，這種風氣與迷思則恐怕要花更長時間。」
社會劇變下，女權組織如何自處？
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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