美國「大學炸彈客」81歲獄中過世：做案17年殺害3人無破綻，3萬字抱怨文終破功
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卡臣斯基1998年拒絕讓律師團以他精神錯亂為由進行抗辯，而是對所有與炸彈有關的聯邦指控認罪。加州法院最後判處他4個無期徒刑外加30年有期徒刑。FBI形容卡臣斯基是名「心智扭曲的天才，嚮往成為一名完美的無名氏殺手」。他最後被送進科羅拉多州最高監管的ADX佛羅倫斯監獄，並於2021年轉到北卡。
（中央社）美國「大學炸彈客」卡臣斯基（Ted Kaczynski）10日過世，終年81歲。這名前數學教授及FBI口中的「心智扭曲天才」，曾於17年間多次匿名發動炸彈行動並殺害3人，一度讓調查人員束手無策。
《路透社》報導，卡臣斯基住在蒙大拿州鄉村一個無自來水簡陋小屋時，曾製作並寄送多枚炸彈。10日上午他在北卡羅來納州布特納（Butner）一個專門收容有特殊健康需求犯人的醫療中心，被人發現無應答且一動不動，送醫後宣告死亡。
卡臣斯基畢業於哈佛大學（Harvard University），自幼就獨來獨往，1978至1995年間獨自一人發動恐怖行動，來打擊他所認定現代科技下的各項罪惡，且專挑學者、科學家以及電腦店老闆下手，甚至試圖炸毀一架商用客機。
由於警察多年來一直苦無這名凶手身分的線索，便將他的案件稱為UNABOM，也就是「大學與航空公司炸彈事件」（University and Airline Bombings）的英文簡寫。一直到了1995年9月，卡臣斯基在媒體發表一篇3萬5000字、題為「工業社會和其未來」（Industrial Society and Its Future）的冗長蕪雜文，案情才終於有了突破。
當時卡臣斯基的胞弟大衛（David）向警方提供線報，說這篇文章的概念很耳熟，與自己胞兄相近。探員進而在1996年4月逮捕了一頭亂髮的「大學炸彈客」卡臣斯基。
卡臣斯基1998年拒絕讓律師團以他精神錯亂為由進行抗辯，而是對所有與炸彈有關的聯邦指控認罪。加州法院最後判處他4個無期徒刑外加30年有期徒刑。
FBI形容卡臣斯基是名「心智扭曲的天才，嚮往成為一名完美的無名氏殺手」。他最後被送進科羅拉多州最高監管的ADX佛羅倫斯監獄（ADX Florence），並於2021年轉到北卡。
- 12歲便懂得組裝爆裂物，16歲上大學
卡臣斯基1942年5月22日出生在美國伊利諾州芝加哥（Chicago），父母皆是工人階級的波蘭裔美國人。他聰穎、寡言，15歲就從高中畢業並贏得獎學金進哈佛大學攻讀數學。
卡臣斯基落網之後，他的高中友人向芝加哥媒體說他「不全然是個愛與人互動的人，但講話十分有條理」，還說他「對化學很在行」，而且12、13歲就「知道如何把電池、引線、硝酸鉀等東西組裝起來，做成爆裂物。」
卡臣斯基為何把天資用來做惡事，背後確切原因雖不得而知，但他在哈佛參與的一項惡名昭彰科學實驗或是原因之一。
在當時的實驗中，心理學家團隊讓卡臣斯基等自願參與實驗的學生接受數小時的極端言語和情緒暴力，作為嘗試測量人體如何因應壓力的一環。這項如今已被視為不符合道德精神的實驗，一共進行了3年之久。
還有人認為，卡臣斯基的性格與他小時候因嚴重出疹而長期獨處有關。
- 犯案無明確要求也未留蹤跡，FBI一籌莫展
卡臣斯基1967年在密西根大學（University of Michigan）取得數學博士學位，接著獲加州大學柏克萊分校（University of California at Berkeley）聘任為數學助理教授。
他1971年辭職並搬到蒙大拿州，在冬天人口不到1000人的小鎮林肯（Lincoln）附近買了一塊地，並替自己打造了一棟小屋，但對周圍森林因開發遭到破壞感到不快，於是這棟小屋成了他炸彈行動的主要基地。
這場行動始於1978年，當時他在芝加哥西北大學（Northwestern University）留了一個包裹給一名工程學教授，包裹於拆封時爆炸，導致幫忙拆封的警察受到輕傷。第2個受害人是該校一名碩士生，當時炸彈包裹在他手上爆炸，造成淺層燒傷。
卡臣斯基隨後將目標放大。1979年他在美國航空公司（American Airlines）一架國內航班的飛機貨艙放置一枚炸彈，炸彈在飛行期間爆炸並冒出濃煙，迫使飛機緊急降落華府附近的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）。
1980年，卡臣斯基寄送一個炸彈包裹到時任聯合航空公司（United Airlines）總裁伍德（Percy Wood）位於伊利諾州的住家，炸彈在他拆開包裹時爆炸，令他全身多處受傷。
到了1985年，卡臣斯基的炸彈包裹奪走了第一條性命，一個裝有鐵釘和碎片的炸彈包裹在加州沙加緬度（Sacramento）一家電腦店外停車場爆炸，造成38歲的老闆史克魯敦（Hugh Scrutton）喪生。
FBI早在1980年發生美航攻擊事件時就開始關注此事，但由於犯嫌沒有留下明確訴求，也未留下太多鑑識證據，探員們耗時多年仍無所獲。接著在1987至1993年這6年「犯案空窗期」期間，更是令調查人員百思不解。
隨著卡臣斯基技巧精進，他接連在1994、1995年間，先後用炸彈包裹殺害一名協助石油業者改善形象的廣告商主管，以及加州一名木材業遊說團體的主管。
前前後後，卡臣斯基共引爆17枚炸彈，傷及約25人，有些人因此喪失視力、聽覺或手指。
- 發長文抒發內心不滿，終成破案關鍵
一直到1995年，卡臣斯基才栽在自己手裡。當年他寫了一篇3萬5000字與工業化危險有關的長文，並致函各大媒體要求刊出。
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。