美國「大學炸彈客」81歲獄中過世：做案17年殺害3人無破綻，3萬字抱怨文終破功

(中央社)美國「大學炸彈客」卡臣斯基(Ted Kaczynski)10日過世,終年81歲。這名前數學教授及FBI口中的「心智扭曲天才」,曾於17年間多次匿名發動炸彈行動並殺害3人,一度讓調查人員束手無策。

《路透社》報導,卡臣斯基住在蒙大拿州鄉村一個無自來水簡陋小屋時,曾製作並寄送多枚炸彈。10日上午他在北卡羅來納州布特納(Butner)一個專門收容有特殊健康需求犯人的醫療中心,被人發現無應答且一動不動,送醫後宣告死亡。

卡臣斯基畢業於哈佛大學(Harvard University),自幼就獨來獨往,1978至1995年間獨自一人發動恐怖行動,來打擊他所認定現代科技下的各項罪惡,且專挑學者、科學家以及電腦店老闆下手,甚至試圖炸毀一架商用客機。

由於警察多年來一直苦無這名凶手身分的線索,便將他的案件稱為UNABOM,也就是「大學與航空公司炸彈事件」(University and Airline Bombings)的英文簡寫。一直到了1995年9月,卡臣斯基在媒體發表一篇3萬5000字、題為「工業社會和其未來」(Industrial Society and Its Future)的冗長蕪雜文,案情才終於有了突破。

當時卡臣斯基的胞弟大衛(David)向警方提供線報,說這篇文章的概念很耳熟,與自己胞兄相近。探員進而在1996年4月逮捕了一頭亂髮的「大學炸彈客」卡臣斯基。

卡臣斯基1998年拒絕讓律師團以他精神錯亂為由進行抗辯,而是對所有與炸彈有關的聯邦指控認罪。加州法院最後判處他4個無期徒刑外加30年有期徒刑。

FBI形容卡臣斯基是名「心智扭曲的天才,嚮往成為一名完美的無名氏殺手」。他最後被送進科羅拉多州最高監管的ADX佛羅倫斯監獄(ADX Florence),並於2021年轉到北卡。

12歲便懂得組裝爆裂物,16歲上大學

卡臣斯基1942年5月22日出生在美國伊利諾州芝加哥(Chicago),父母皆是工人階級的波蘭裔美國人。他聰穎、寡言,15歲就從高中畢業並贏得獎學金進哈佛大學攻讀數學。

卡臣斯基落網之後,他的高中友人向芝加哥媒體說他「不全然是個愛與人互動的人,但講話十分有條理」,還說他「對化學很在行」,而且12、13歲就「知道如何把電池、引線、硝酸鉀等東西組裝起來,做成爆裂物。」

卡臣斯基為何把天資用來做惡事,背後確切原因雖不得而知,但他在哈佛參與的一項惡名昭彰科學實驗或是原因之一。

在當時的實驗中,心理學家團隊讓卡臣斯基等自願參與實驗的學生接受數小時的極端言語和情緒暴力,作為嘗試測量人體如何因應壓力的一環。這項如今已被視為不符合道德精神的實驗,一共進行了3年之久。

還有人認為,卡臣斯基的性格與他小時候因嚴重出疹而長期獨處有關。

犯案無明確要求也未留蹤跡,FBI一籌莫展

卡臣斯基1967年在密西根大學(University of Michigan)取得數學博士學位,接著獲加州大學柏克萊分校(University of California at Berkeley)聘任為數學助理教授。

他1971年辭職並搬到蒙大拿州,在冬天人口不到1000人的小鎮林肯(Lincoln)附近買了一塊地,並替自己打造了一棟小屋,但對周圍森林因開發遭到破壞感到不快,於是這棟小屋成了他炸彈行動的主要基地。

這場行動始於1978年,當時他在芝加哥西北大學(Northwestern University)留了一個包裹給一名工程學教授,包裹於拆封時爆炸,導致幫忙拆封的警察受到輕傷。第2個受害人是該校一名碩士生,當時炸彈包裹在他手上爆炸,造成淺層燒傷。

卡臣斯基隨後將目標放大。1979年他在美國航空公司(American Airlines)一架國內航班的飛機貨艙放置一枚炸彈,炸彈在飛行期間爆炸並冒出濃煙,迫使飛機緊急降落華府附近的杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)。

1980年,卡臣斯基寄送一個炸彈包裹到時任聯合航空公司(United Airlines)總裁伍德(Percy Wood)位於伊利諾州的住家,炸彈在他拆開包裹時爆炸,令他全身多處受傷。

到了1985年,卡臣斯基的炸彈包裹奪走了第一條性命,一個裝有鐵釘和碎片的炸彈包裹在加州沙加緬度(Sacramento)一家電腦店外停車場爆炸,造成38歲的老闆史克魯敦(Hugh Scrutton)喪生。

FBI早在1980年發生美航攻擊事件時就開始關注此事,但由於犯嫌沒有留下明確訴求,也未留下太多鑑識證據,探員們耗時多年仍無所獲。接著在1987至1993年這6年「犯案空窗期」期間,更是令調查人員百思不解。

隨著卡臣斯基技巧精進,他接連在1994、1995年間,先後用炸彈包裹殺害一名協助石油業者改善形象的廣告商主管,以及加州一名木材業遊說團體的主管。

前前後後,卡臣斯基共引爆17枚炸彈,傷及約25人,有些人因此喪失視力、聽覺或手指。

發長文抒發內心不滿,終成破案關鍵

一直到1995年,卡臣斯基才栽在自己手裡。當年他寫了一篇3萬5000字與工業化危險有關的長文,並致函各大媒體要求刊出。