南一攜手奧圖碼打造沉浸式3D新型態學習模式 創下數位教育全新里程碑

面對學習數位化的浪潮，持續不斷為最適切師生的教育內容而努力的南一書局今日宣布與奧圖碼合作，推出針對國高中的自然與社會科目所設計的3D混合實境（Mixed Reality、MR）課程，將元宇宙的技術應用在教學領域，透過3D技術將原本書中的知識，轉化成沉浸式的「MR教育疊層系統」，透過強化五感體驗、激起學生更深入的理解與學習興趣，致力打造出一個老師教學不費力、學生學習更有效率的學習環境。

南一書局董事長蘇偉銓表示：「教育科技的普及，為教育現場帶來更多樣的可能性。教育部『班班有網路，生生用平板』政策給予數位教學轉型另一波助力，對於教育業者而言，思考如何提供適才適所的數位內容刻不容緩。南一書局持續與全球教育趨勢同步，除了開發線上學習教材與平台外，也持續引進新的科技工具發展數位內容，希望藉由全方位的教學資源，提供給所有師生更高效的學習。」

在與實際教育現場專家討論後，思考到學生身心發展的成熟度與教學的效果，南一書局選擇先針對國中與高中的學程，選擇地理、自然、生物、地球科學等較需圖像輔助學習的科目，與奧圖碼合作推出「MR教育疊層系統」（示範影片：https://youtu.be/sS5qEuXadas），整合軟硬體，提供沉浸式數位教學內容。以高中地理「冰河地形」課程篇章為例，此類是在台灣環境中較少見的地形，過往只能透過平面教材理解，但透過MR教育疊層系統，可以將地形立體化呈現，還可透過動畫形式，加快理解冰河形成原理與成因，讓學生以多面向的視覺內容了解抽象事物，提升學生參與感、專注力與理解力。

南一書局與奧圖碼合作，推出針對國高中的自然與社會科目所設計的3D混合實境（Mix

目前南一書局提供國中自然地球科學、國中自然生物、高中地球科學、高中地理四個主題包，共計十五個課程，每一課程主題包內含有MR教學影片、動畫、教學用簡報、教案與學習單，讓老師可以使用登入網站，使用新型態的教材進行教學。在使用上，老師僅需透過平板設備，即可於課堂中操控使用MR技術量身打造的教材，包含圖片、影片與簡報頁面等，系統也提供老師自己錄影、編輯功能，可執行放大、縮小、旋轉功能之AR 3D物件並結合即時人像攝影無幕/綠幕去背功能，可將講者的身影經由奧圖碼的影像疊合技術交融於虛擬場景之中，以更活潑的方式進行講材介紹。

奧圖碼MR直(錄)播系統

奧圖碼陳士元董事長表示：「南一書局陪伴臺灣教育近70年，透過在教育產業深耕多年的專業與知識，結合奧圖碼前瞻的多媒體顯示科技技術。彼此在這個新型態數位時代下強強聯手，雙方的合作將在教育領域提供更多更廣泛的服務與應用，進而藉由奧圖碼全球銷售的管道推廣到全世界。」南一與奧圖碼往後也將依學校的回饋與需求，陸續以3D教材打造各學程、各科目之課程提供給教育現場，協助臺灣教育戰力再升級，陪同所有師生一同迎向下波學習浪潮。