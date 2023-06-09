2023/06/09,
美加

加拿大野火造成空污：美國20州發警報影響1.15億人、洋基比賽、百老匯表演皆取消

加拿大野火造成空污：美國20州發警報影響1.15億人、洋基比賽、百老匯表演皆取消
2023 年 6 月 7 日，加拿大野火產生的煙霧籠罩紐約自由女神像｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

加拿大魁北克省的森林野火持續燃燒，從密蘇里州至麻薩諸塞州，美國共有20個州發布了空汙警報，影響約1.15億的美國民眾。華盛頓特區、巴爾的摩、費城與紐約，空氣品質都介於「對所有族群不健康」至「對敏感族群不健康」之間。

綜合《紐約時報》《獨立報》的報導，由於加拿大魁北克省（Quebec）的森林野火持續燃燒，大量霧霾與懸浮微粒南下至美國東北部，使紐約、費城等地區面臨嚴重的空氣污染，影響約1.15億的美國民眾。

空氣品質指標（AQI）的數值若介於0至50之間，代表空氣品質「良好」、51至100代表空氣品質「普通」、101至150表示空氣品質「對敏感族群不健康」、151至200代表空氣品質「對所有族群不健康」、201至300代表「非常不健康」，300至500則表示空氣品質達「危害」等級。

根據美國政府空氣品質資料監測網站AirNow的資料，截至當地時間6月8日，華盛頓特區（Wahington D.C.）的AQI數值為162、巴爾的摩為160、費城為134、紐約為122，空氣品質介於「對所有族群不健康」至「對敏感族群不健康」之間。作為比較，根據台灣環保署的網站，台北市松山區6月9日上午11時的AQI數值為30，空氣品質屬於「良好」等級。除了金門AQI數值為52，空氣品質為「普通」等級之外，台灣全境空氣品質皆為「良好」等級。

《ABC News》指出，美東時間9日上午，紐約的空氣品質將會回穩，而風向將會在10、11日轉變，將霧霾與懸浮微粒吹離美國東部。

空汙造成的影響

6月8日，從密蘇里州至麻薩諸塞州，共有20個州發布了空污警報。呼籲高危險族群，如幼兒、老年人，以及患有心臟疾病與肺部疾病的民眾，避免外出活動。根據紐約市衛生部的資料，6月7日有309位民眾，因呼吸道問題至急診室就診。紐約州長侯可（Kathy Hochul）也在7日表示，州政府將會提供100萬個N-95口罩，放置在地鐵站、州立公園等處，供民眾使用。

紐約嚴重的空氣污染也導致許多活動的取消或延期。大聯盟洋基隊與芝加哥白襪隊間的比賽，原定於7日晚間7時在洋基體育場舉辦，但因為空污嚴重，而延後舉行；紐約百老匯也在7日因空污嚴重，取消了數場演出；固定在週四、週五舉辦的紐約綠色市集，也因空污警報而取消。

加拿大森林野火持續蔓延

美國東北部的空氣污染緣起於加拿大魁北克省的森林火災，而加拿大新斯科舍島（Nova Scotia）外海的低壓系統，使火災的煙霧與懸浮粒子往東南方移動，進入美國人口稠密的東北地區。

根據加拿大跨部門森林火災中心（Canadian Interagency Forest Fire Centre）的即時狀態更新網頁，截至當地時間6月8日，共有430處森林野火正在燃燒，其中有109處火勢已被控制（Under Control）、239處被標記為「失控」等級（Out of Control）。野火燃燒地區以魁北克省的145處為最多，亞伯達省（Alberta）78處次之。而6月8日當日增加19起新的火勢。

美國太空總署（NASA）表示，往年加拿大的野火季節，約從5月底開始，但今（2023）年開始得特別早。在過往，從年初至6月5日，魁北克省平均會有247公頃土地面積被野火燒毀，但今年截至目前為止，野火已經蔓延16萬公頃的土地，而這與異常的高溫與乾燥環境有關。

美國白宮在8日發聲明表示，已經派600名消防人員，以及相關裝置與配備至加拿大，協助撲滅森林野火，並解決美國東北部的空污問題。

新聞來源

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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