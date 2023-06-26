孔子為何「述而不作」：我們可以套用古人言來探討現今事嗎？

幾天前某位我很尊敬的師長和我分享了一個觀點，整理大略意思即是：「昔日人物所說的論述有其當時的時空背景，不見得能全然適用於今日狀況，引用未必客觀。」

以前很喜歡上這位師長的課，課堂中也從他身上領悟到很多人生哲理，即便我知道我們對同一件事看法不同，時至今日我還是很尊敬他。老實說我很謝謝他的分享，相較於他人而言，其實我是喜歡聽難聽話的人，也是喜歡聽不同意見的人。

例如只要我有做菜給親友吃時，我都直接請他們講缺點，不用怕不好意思而說客套話；或者彼此共同做一件事情時，如果覺得我有做不好的地方可以直接講，不用怕得罪我而不敢說，這樣我才有調整改進的空間；面對學生我亦是如此，所以我才會對學生說：「我說的話不見得對，你們是可以質疑我的。」

就一開始這位師長的分享觀點，我先不談論認同與否，我想先回歸國文老師的身分來談儒家孔子的「述而不作」。很多人都會誤以為儒家思想是孔子所創建，其實這麼說是不對的，因為孔子所談的東西都是周公在談的東西，孔子所說的禮樂教化也是周公過去對於理想社會的論述。簡單說：「孔子只是重覆把周公的思想及言論套用於現在的社會。」

如果有看過周潤發主演的《孔子：決戰春秋》這部片的人（我重複詳看了十幾次），應該對於孔子準備面見魯定公時在城門跪拜的動作印象深刻，因為一旁的引領人員說：「孔大人可以進門再拜，唉，你這都是周朝的舊禮了。」而孔子和周公中間相差了481年，為何孔子堅持在春秋時代倡議恢復古代周公之禮？因為春秋時代的諸侯土地都是周朝所封賞，但卻因為時代變遷而致使「禮崩樂壞、周文疲弊」。

「禮崩樂壞、周文疲弊」這八個字大家可能很陌生，簡單說即是周朝封賞土地給諸侯之後，致使周天子徒存實名而欠缺實力，諸侯野心及勢力坐大後，便愈來愈不甩周朝，使得周朝建朝之初如周公制定的禮樂制度慢慢被鄙視，甚至不被奉行，這八個字即是形容此況。

而孔子不斷在生活中提倡禮樂，目的就是希望已經崩毀的社會制度及風氣能回到周公創建之時，所以孔子「述而不作」，闡述周公之禮樂但不著作，孔子頂多編整書籍，而且還編整了不少。而我們最熟悉的《論語》也只是弟子紀錄孔子談話，但《論語》談的東西也是建立在周公過去的中心思想。