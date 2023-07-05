全台民眾一年就被詐騙69億，加重處罰有效嗎？英國反詐政策能給我們什麼啟發？

詐騙普遍誤解：將責任歸咎於受害者的「貪念」

文：黃崇哲（台灣金融研訓院院長、《台灣銀行家》雜誌總編輯）

金融詐騙已成為台灣社會的一大挑戰，它破壞了人們對金融體系的信任，削弱了經濟的穩定性。可憐的受害者不僅失去了積蓄房產，還可能面臨家庭和人際關係破碎。不僅如此，金融詐騙更破壞市場信任，阻礙企業的發展和創新。這項社會安定威脅，真的需要各界一起嚴肅面對，攜手打擊。

只是，當前在防詐上的一個普遍誤解是：將詐騙發生的責任歸咎於受害者的「貪念」，認為是消費者貪圖不當高報酬，才導致被騙破口的發生，此誤解讓受害者在金錢的損失之外，更要承擔被指責貪婪的壓力。

事實上，常見的愛心、感情或政府簡訊詐騙，受害者本來就不是因為貪念而上當。而即使是假借名人招募投資的詐騙受害者，所希望的報酬率對照不動產增值、或者是美國科技股票動輒數倍的漲幅，詐騙集團所佯稱的十多趴報酬，平心而論，並非所謂貪得無厭的追求高報酬。

「高風險、高報酬」，雖然大家琅琅上口，但是害人受騙的並非是對於高報酬的追求，實際上，沒有具備足夠的風險認知，才是真正受害的主因。該如何判斷每一個金融商品或每一筆金錢交易有多少風險存在其中，已經是所有人都需面對的考驗。

尤其，隨著技術改變與新媒體發達，不同族群的風險認知落差正隨著快速擴大。例如過去習慣領「十八趴」的軍公教族群，在面對年金改革推動時，勢必得設法因應政府承諾改變造成的收入缺口，所以當他們面對號稱十多趴投資報酬的商品行銷時，就會因為過去的認知，反而覺得這個報酬率好像合理，而忽略了該商品報酬與當前金融低利環境有不合理落差。

又例如，當年輕世代面對高房價與月光收入時，那些標榜以去中心化形態存在的加密資產，在網紅與社群媒體的推波助瀾下，就算家長與政府不斷提醒，年輕人在風險認知上也會產生世代差距，認為老世代不懂網路，所以不知道價值所在，而讓虛擬貨幣成為年輕人盛行的投資標的。但最後，卻因為過度信任網路，而讓一些詐騙惡徒有機可趁。在風險認知的落差下，一些人原本的風險報酬直覺早已消失；而他們所相信的，事實上只是錯覺。

畢竟，人是群體的生物，需要與他人建立關係或者進行合作，來確保彼此的利益得以實現。所以人跟人間、人跟政府間，都需要有一個可信賴的信任系統，也藉由這樣信任中的制度與價值觀，作為彼此互動的基礎。而詐騙之所在，正是有惡徒濫用信任，用低偽手法謀取獲利，令人不齒。

所以，就防詐工作而言，除了強化政府資料查核、嚴懲不法、以及教育宣導等現有作法外，更重要的應該是強化社會信任系統，補強系統缺失，才能真正降低民眾風險評估的失誤。特別是以金融信任系統而言，用更穩健的監理來消除民眾對於內線明牌的迷信，又或者是進一步落實強化社會安全網，讓人民不必擔心健保、勞保的給付中斷，都是強化社會信任可行的工作。

而面對低利率時代，政府可參酌日本財政投融資（FILP）制度以及多元性建設公債，創造較高報酬金融商品，引導民間資金有機會在政府信用保證下，尋求較高報酬，也都應是可行方法。

面對技術快速變遷，想做壞事的詐騙壞蛋只會愈來愈多，強化防詐，人人有責，而人人更能相互保護，就讓我們一起重整社會信任系統。

Photo Credit: 中央社 圖為刑事局中部打擊犯罪中心破獲詐騙水房集團。

政府提防詐策略、最高監禁10年，英國反詐騙怎麼做？

文：魏書鋒

道高一尺，魔高一丈，詐騙手法層出不窮，借鏡英國的作法，只有各方協同努力，進行足夠的把關及互相溝通，才有可能識破新型詐騙手法。教育、嚴刑峻法、對相關人課以責任，又或者是個人自由的降低，都可能是解決金融詐騙的方案。

正在公園慢跑時，熟悉的「叮」聲響起，又收到了一封手機簡訊，啊！原來是通知包裹到了，這已經是今天的第8個包裹。嗅了嗅新鮮的夏日空氣，是詐騙的味道，沒錯！手機打開來，類似的短訊層出不窮，內容五花八門，不是留了網路連結，就是留下電話，令人煩不勝煩。

詐騙犯罪頻繁，英去年損失高達12億英鎊

如果你認為詐騙是台灣獨有的特產，那麼你就錯了。根據警政署統計，2022年全年詐欺案件為2萬9702件，全台灣民眾受騙金額高達新台幣69億6159萬元，創下12年來同期新高。

英國的詐騙犯罪則更為頻繁。詐騙是英國最常見的犯罪，平均每15人就有1人是受害者。根據英國銀行業組織UK Finance資料，2022年英國詐騙案件高達300萬件，為此損失12億英鎊（約合新台幣460億元），平均每分鐘損失就達2,300英鎊（約為新台幣8.83萬元）。

究竟是什麼原因造成了詐騙屢禁不止，民眾深受其害呢？首先我們來看看法律層面。

因為詐騙數量不斷攀升，台灣法律修訂日益嚴格，且隨犯罪型態而調整。《刑法》最初規定詐欺可處5年以下有期徒刑、併科50萬元以下罰金。2014年，立法院增訂加重詐欺罪，若冒用政府機關或以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布等方式詐騙，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金；2015年《刑法》修正改為一罪一罰，加重重複詐騙者的刑度。2017年增修《組織犯罪防制條例》，詐騙首謀最重可以判刑10年。

圖片來源：作者提供

積極預防，詐騙犯罪改為行為犯

對比台灣的法律，英國詐騙相關的法律主要由《詐欺罪法》（Fraud Act）規範，其在2006年11月頒布，2007年1月15日起正式生效。該法律改變了詐欺犯罪的性質，將詐欺犯罪由結果犯改為行為犯，在預防犯罪的立場上更為積極。犯罪人如經簡易程序定罪，刑罰由罰款至監禁12個月（北愛爾蘭為6個月）不等，如經公訴程序，其最高刑罰為監禁10年。