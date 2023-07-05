全台民眾一年就被詐騙69億，加重處罰有效嗎？英國反詐政策能給我們什麼啟發？
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既然無法有效分配責任及風險，那或許將責任平攤給所有人，才能達到最佳預防效果。畢竟，金融詐騙並非一步到位，它是透過循循善誘，慢慢讓受害者陷入泥淖；也因此，在層層保護關卡之下，只要其中一環發揮了作用，即可阻斷被騙的結局——這也是為什麼近年來，設計「防範詐騙生態圈」變成主流。
詐騙普遍誤解：將責任歸咎於受害者的「貪念」
文：黃崇哲（台灣金融研訓院院長、《台灣銀行家》雜誌總編輯）
金融詐騙已成為台灣社會的一大挑戰，它破壞了人們對金融體系的信任，削弱了經濟的穩定性。可憐的受害者不僅失去了積蓄房產，還可能面臨家庭和人際關係破碎。不僅如此，金融詐騙更破壞市場信任，阻礙企業的發展和創新。這項社會安定威脅，真的需要各界一起嚴肅面對，攜手打擊。
只是，當前在防詐上的一個普遍誤解是：將詐騙發生的責任歸咎於受害者的「貪念」，認為是消費者貪圖不當高報酬，才導致被騙破口的發生，此誤解讓受害者在金錢的損失之外，更要承擔被指責貪婪的壓力。
事實上，常見的愛心、感情或政府簡訊詐騙，受害者本來就不是因為貪念而上當。而即使是假借名人招募投資的詐騙受害者，所希望的報酬率對照不動產增值、或者是美國科技股票動輒數倍的漲幅，詐騙集團所佯稱的十多趴報酬，平心而論，並非所謂貪得無厭的追求高報酬。
「高風險、高報酬」，雖然大家琅琅上口，但是害人受騙的並非是對於高報酬的追求，實際上，沒有具備足夠的風險認知，才是真正受害的主因。該如何判斷每一個金融商品或每一筆金錢交易有多少風險存在其中，已經是所有人都需面對的考驗。
尤其，隨著技術改變與新媒體發達，不同族群的風險認知落差正隨著快速擴大。例如過去習慣領「十八趴」的軍公教族群，在面對年金改革推動時，勢必得設法因應政府承諾改變造成的收入缺口，所以當他們面對號稱十多趴投資報酬的商品行銷時，就會因為過去的認知，反而覺得這個報酬率好像合理，而忽略了該商品報酬與當前金融低利環境有不合理落差。
又例如，當年輕世代面對高房價與月光收入時，那些標榜以去中心化形態存在的加密資產，在網紅與社群媒體的推波助瀾下，就算家長與政府不斷提醒，年輕人在風險認知上也會產生世代差距，認為老世代不懂網路，所以不知道價值所在，而讓虛擬貨幣成為年輕人盛行的投資標的。但最後，卻因為過度信任網路，而讓一些詐騙惡徒有機可趁。在風險認知的落差下，一些人原本的風險報酬直覺早已消失；而他們所相信的，事實上只是錯覺。
畢竟，人是群體的生物，需要與他人建立關係或者進行合作，來確保彼此的利益得以實現。所以人跟人間、人跟政府間，都需要有一個可信賴的信任系統，也藉由這樣信任中的制度與價值觀，作為彼此互動的基礎。而詐騙之所在，正是有惡徒濫用信任，用低偽手法謀取獲利，令人不齒。
所以，就防詐工作而言，除了強化政府資料查核、嚴懲不法、以及教育宣導等現有作法外，更重要的應該是強化社會信任系統，補強系統缺失，才能真正降低民眾風險評估的失誤。特別是以金融信任系統而言，用更穩健的監理來消除民眾對於內線明牌的迷信，又或者是進一步落實強化社會安全網，讓人民不必擔心健保、勞保的給付中斷，都是強化社會信任可行的工作。
而面對低利率時代，政府可參酌日本財政投融資（FILP）制度以及多元性建設公債，創造較高報酬金融商品，引導民間資金有機會在政府信用保證下，尋求較高報酬，也都應是可行方法。
面對技術快速變遷，想做壞事的詐騙壞蛋只會愈來愈多，強化防詐，人人有責，而人人更能相互保護，就讓我們一起重整社會信任系統。
政府提防詐策略、最高監禁10年，英國反詐騙怎麼做？
文：魏書鋒
道高一尺，魔高一丈，詐騙手法層出不窮，借鏡英國的作法，只有各方協同努力，進行足夠的把關及互相溝通，才有可能識破新型詐騙手法。教育、嚴刑峻法、對相關人課以責任，又或者是個人自由的降低，都可能是解決金融詐騙的方案。
正在公園慢跑時，熟悉的「叮」聲響起，又收到了一封手機簡訊，啊！原來是通知包裹到了，這已經是今天的第8個包裹。嗅了嗅新鮮的夏日空氣，是詐騙的味道，沒錯！手機打開來，類似的短訊層出不窮，內容五花八門，不是留了網路連結，就是留下電話，令人煩不勝煩。
詐騙犯罪頻繁，英去年損失高達12億英鎊
如果你認為詐騙是台灣獨有的特產，那麼你就錯了。根據警政署統計，2022年全年詐欺案件為2萬9702件，全台灣民眾受騙金額高達新台幣69億6159萬元，創下12年來同期新高。
英國的詐騙犯罪則更為頻繁。詐騙是英國最常見的犯罪，平均每15人就有1人是受害者。根據英國銀行業組織UK Finance資料，2022年英國詐騙案件高達300萬件，為此損失12億英鎊（約合新台幣460億元），平均每分鐘損失就達2,300英鎊（約為新台幣8.83萬元）。
究竟是什麼原因造成了詐騙屢禁不止，民眾深受其害呢？首先我們來看看法律層面。
因為詐騙數量不斷攀升，台灣法律修訂日益嚴格，且隨犯罪型態而調整。《刑法》最初規定詐欺可處5年以下有期徒刑、併科50萬元以下罰金。2014年，立法院增訂加重詐欺罪，若冒用政府機關或以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布等方式詐騙，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金；2015年《刑法》修正改為一罪一罰，加重重複詐騙者的刑度。2017年增修《組織犯罪防制條例》，詐騙首謀最重可以判刑10年。
積極預防，詐騙犯罪改為行為犯
對比台灣的法律，英國詐騙相關的法律主要由《詐欺罪法》（Fraud Act）規範，其在2006年11月頒布，2007年1月15日起正式生效。該法律改變了詐欺犯罪的性質，將詐欺犯罪由結果犯改為行為犯，在預防犯罪的立場上更為積極。犯罪人如經簡易程序定罪，刑罰由罰款至監禁12個月（北愛爾蘭為6個月）不等，如經公訴程序，其最高刑罰為監禁10年。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。