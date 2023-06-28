安德魯所羅門《比遠方更遠》：身障者的烏托邦？人人通手語的印尼峇里島「聾人村」

文：安德魯．所羅門（Andrew Solomon）

人人通手語的國度 When Everyone Signs

二○○六年我申請到一筆研究獎助金，並認識了獲同一計畫獎助的澳洲語言學家尼可拉斯．艾文斯（Nicholas Evans），他告訴我，印尼峇里島有個村子盛行一種遺傳性耳聾，並發展出以聾為常的文化。從此以後我就一直想去參觀。從南極敗興而歸後，約翰與我樂得在回程中停留於峇里島，好讓我一償訪查聾人村的心願。

我在《背離親緣》裡把本卡拉（Bengkala）形容得有如世外仙境，有些讀者便以為我在大力鼓吹「高貴野蠻人」（noble savage）的原始生活。這類偏鄉村民的生活並不容易，我從沒想要粉飾太平。本卡拉只有從身心障礙者權利的角度觀之才是烏托邦。全世界的聾人都難逃社會排擠，大家都夢想著所有人能夠溝通無礙，而一個人人都通手語的世外仙境，即使位於窮鄉僻壤又局限於自耕自食的苦力勞動，仍然呼應了這個夢。

峇里島北部有個叫做本卡拉的小村子，一種先天性耳聾在當地盛行了大約兩百五十年之久，不論哪個年代都有二％上下的人口因此不具聽力。在本卡拉，人人與聾人一起長大，也都懂村裡獨有的手語，所以聽人與聾人的隔閡或許比世上其他地方都來得小。我發現，在耳聾很普及的地方，這就不算是身障。聾人與聽人自由通婚，不論生下的孩子聽不聽得見，父母都一樣欣喜。

本卡拉也有「德沙寇洛」（Desa Kolok）的外號，意思是聾人村。我在二○○八年去參訪時，兩千名村民裡有四十六個聾人。我遇過有聾人孩子的聽人父母，有聽人孩子的聾人父母，親子都是聾人的家庭，也遇過聾人或聽人父母既有聽人也有聾人孩子。這個村子相當貧困，教育程度普遍不高，聾人的教育程度又更低。政府僅為聾人提供透過印尼文法手語（註）進行的教育，而峇里島唯一的啟聰學校位於省首府登帕薩。

註：聾人之間溝通使用的手語稱為「自然手語」，這類手語自有其文法結構，而聽人與聾人溝通時，依照口語的文法來打出手語，因此與自然手語有所不同，這樣的手語稱為「文法手語」。

印尼文法手語根據聽覺語言的文法決定手勢順序，看在根據視覺文法溝通的人眼裡並不容易學習。肯塔（Kanta）是村裡的聽人老師，從二○○七年起推行一套教育計畫，以本卡拉獨有的「卡塔寇洛」（Kata Kolok）手語為聾人上課。村裡的聾人之前從未受過正規教育，因此第一個聾人專班的學生從七到十四歲都有，他們要學習用指拼法打出峇里語詞彙，此外也要學算數。

峇里島北部鄉村行氏族制，而聾人既有自己的氏族，也能跳脫氏族限制。例如聾人慶生時既能邀請同氏族的人，也能邀請氏族外的聾人朋友，換做聽人就絕不會邀請氏族以外的人。傳統上有幾種工作由聾人來做，他們埋葬亡者、擔任警察，不過當地幾乎沒有人犯罪。他們也負責修理老是故障的供水管線。聾人大多也務農，種植木薯、芋頭、餵牛的象草。本卡拉有傳統的村長，負責主持宗教儀式，也有峇里省中央政府選的行政村長，掌管公家政務，還有一個聾人村長，傳統上由最年長的聾人擔任。

我與語言學家吉德．馬薩亞（I Gede Marsaja）一起抵達本卡拉，他在鄰村出生，對卡塔寇洛有深入研究。我們攀進一座峽谷，在六十公尺高的峭壁下方有條河流湍急而過，幾個聾人村民在河邊等我們，那裡也是他們種紅毛丹的田地。其餘的聾人在接下來半小時陸續抵達。他們在地上墊了一大片防水布，又在布的一端鋪了紅毯子讓我坐，他們則沿防水布邊緣坐下。他們向我打手語，認為我一定看得懂。吉德幫我翻譯，肯塔則提供更進一步協助。

我很快記住幾個手勢，一等我依樣畫葫蘆，全體聾人看了都綻出笑容。他們的手語似乎有難易之分，也有不同打法，因為他們對我打手語時好像在演默劇，我能清楚跟上敘述，可是聾人對彼此打的手語，我就看得一頭霧水，他們朝吉德打的手語則介於這兩者之間。有些聽人村民的手語比其他人好，此外，雖然卡塔寇洛有精確的文法，手語不流利的人也可以比出一串純粹象形的手勢來溝通，不需要用上文法。

用卡塔寇洛打「傷心」，是把食指和中指放在內眼角，模仿流淚往下畫。「父親」是把一根食指橫在上唇，代表八字鬍；「母親」是單手掌心朝上擺在胸前，彷彿托住假想的乳房。「聾人」是把一根食指伸進耳洞轉一轉，「聽人」是把整隻手握緊後放在耳朵旁邊，一邊伸離頭部一邊張開手指，像是從頭顱向外爆開。卡塔寇洛的正面詞彙通常包含往上指的動作，負面詞彙則往下指。

有個村民曾出外遠遊，回來以後告訴大家豎中指在西方世界是髒話，於是他們現在也會比中指，但改成朝下比，表示「糟透了」。卡塔寇洛的詞彙不斷演變，文法則相當固定。這種語言或許就如同許多手語，數十年間規則不斷增加，第二代的語言總是比第一代更精細、有條理。

當地聽人農民的口語詞彙不多，卡塔寇洛也是，學者辨識出的手勢在一千種上下，不過聾人會的顯然更多，也能組合既有手勢來創造新的意思。受過教育的西方人要建立親密關係，往往得先互相了解，而所謂的了解是透過語言揭開對方內心的祕密後，遂得以增進。不過，有些人天生不善言詞，他們表達心意的方式是料理飲食、服侍情慾、在田裡攜手勞動。言語的含意於這些人只是次要，是愛的附帶產物，而不是愛的表現方式。我們來到的這個社會，不論對聽人或聾人來說，語言都不是親密關係的先決條件，也不是探索與理解世界的主要媒介。