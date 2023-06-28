安德魯所羅門《比遠方更遠》：身障者的烏托邦？人人通手語的印尼峇里島「聾人村」
我們想讓你知道的是
在《背離親緣》裡，臨床心理學家安德魯．所羅門讓我們看見接納異於我們的孩子有多難，以及接納可以如何發生。在《比遠方更遠》中 ，身兼報導者的他前往過去近三十年發生劇烈變革的地域，點出接納異己之難，以及此一艱難所透露的寶貴訊息。
文：安德魯．所羅門（Andrew Solomon）
人人通手語的國度 When Everyone Signs
二○○六年我申請到一筆研究獎助金，並認識了獲同一計畫獎助的澳洲語言學家尼可拉斯．艾文斯（Nicholas Evans），他告訴我，印尼峇里島有個村子盛行一種遺傳性耳聾，並發展出以聾為常的文化。從此以後我就一直想去參觀。從南極敗興而歸後，約翰與我樂得在回程中停留於峇里島，好讓我一償訪查聾人村的心願。
我在《背離親緣》裡把本卡拉（Bengkala）形容得有如世外仙境，有些讀者便以為我在大力鼓吹「高貴野蠻人」（noble savage）的原始生活。這類偏鄉村民的生活並不容易，我從沒想要粉飾太平。本卡拉只有從身心障礙者權利的角度觀之才是烏托邦。全世界的聾人都難逃社會排擠，大家都夢想著所有人能夠溝通無礙，而一個人人都通手語的世外仙境，即使位於窮鄉僻壤又局限於自耕自食的苦力勞動，仍然呼應了這個夢。
峇里島北部有個叫做本卡拉的小村子，一種先天性耳聾在當地盛行了大約兩百五十年之久，不論哪個年代都有二％上下的人口因此不具聽力。在本卡拉，人人與聾人一起長大，也都懂村裡獨有的手語，所以聽人與聾人的隔閡或許比世上其他地方都來得小。我發現，在耳聾很普及的地方，這就不算是身障。聾人與聽人自由通婚，不論生下的孩子聽不聽得見，父母都一樣欣喜。
本卡拉也有「德沙寇洛」（Desa Kolok）的外號，意思是聾人村。我在二○○八年去參訪時，兩千名村民裡有四十六個聾人。我遇過有聾人孩子的聽人父母，有聽人孩子的聾人父母，親子都是聾人的家庭，也遇過聾人或聽人父母既有聽人也有聾人孩子。這個村子相當貧困，教育程度普遍不高，聾人的教育程度又更低。政府僅為聾人提供透過印尼文法手語（註）進行的教育，而峇里島唯一的啟聰學校位於省首府登帕薩。
註：聾人之間溝通使用的手語稱為「自然手語」，這類手語自有其文法結構，而聽人與聾人溝通時，依照口語的文法來打出手語，因此與自然手語有所不同，這樣的手語稱為「文法手語」。
印尼文法手語根據聽覺語言的文法決定手勢順序，看在根據視覺文法溝通的人眼裡並不容易學習。肯塔（Kanta）是村裡的聽人老師，從二○○七年起推行一套教育計畫，以本卡拉獨有的「卡塔寇洛」（Kata Kolok）手語為聾人上課。村裡的聾人之前從未受過正規教育，因此第一個聾人專班的學生從七到十四歲都有，他們要學習用指拼法打出峇里語詞彙，此外也要學算數。
峇里島北部鄉村行氏族制，而聾人既有自己的氏族，也能跳脫氏族限制。例如聾人慶生時既能邀請同氏族的人，也能邀請氏族外的聾人朋友，換做聽人就絕不會邀請氏族以外的人。傳統上有幾種工作由聾人來做，他們埋葬亡者、擔任警察，不過當地幾乎沒有人犯罪。他們也負責修理老是故障的供水管線。聾人大多也務農，種植木薯、芋頭、餵牛的象草。本卡拉有傳統的村長，負責主持宗教儀式，也有峇里省中央政府選的行政村長，掌管公家政務，還有一個聾人村長，傳統上由最年長的聾人擔任。
我與語言學家吉德．馬薩亞（I Gede Marsaja）一起抵達本卡拉，他在鄰村出生，對卡塔寇洛有深入研究。我們攀進一座峽谷，在六十公尺高的峭壁下方有條河流湍急而過，幾個聾人村民在河邊等我們，那裡也是他們種紅毛丹的田地。其餘的聾人在接下來半小時陸續抵達。他們在地上墊了一大片防水布，又在布的一端鋪了紅毯子讓我坐，他們則沿防水布邊緣坐下。他們向我打手語，認為我一定看得懂。吉德幫我翻譯，肯塔則提供更進一步協助。
我很快記住幾個手勢，一等我依樣畫葫蘆，全體聾人看了都綻出笑容。他們的手語似乎有難易之分，也有不同打法，因為他們對我打手語時好像在演默劇，我能清楚跟上敘述，可是聾人對彼此打的手語，我就看得一頭霧水，他們朝吉德打的手語則介於這兩者之間。有些聽人村民的手語比其他人好，此外，雖然卡塔寇洛有精確的文法，手語不流利的人也可以比出一串純粹象形的手勢來溝通，不需要用上文法。
用卡塔寇洛打「傷心」，是把食指和中指放在內眼角，模仿流淚往下畫。「父親」是把一根食指橫在上唇，代表八字鬍；「母親」是單手掌心朝上擺在胸前，彷彿托住假想的乳房。「聾人」是把一根食指伸進耳洞轉一轉，「聽人」是把整隻手握緊後放在耳朵旁邊，一邊伸離頭部一邊張開手指，像是從頭顱向外爆開。卡塔寇洛的正面詞彙通常包含往上指的動作，負面詞彙則往下指。
有個村民曾出外遠遊，回來以後告訴大家豎中指在西方世界是髒話，於是他們現在也會比中指，但改成朝下比，表示「糟透了」。卡塔寇洛的詞彙不斷演變，文法則相當固定。這種語言或許就如同許多手語，數十年間規則不斷增加，第二代的語言總是比第一代更精細、有條理。
當地聽人農民的口語詞彙不多，卡塔寇洛也是，學者辨識出的手勢在一千種上下，不過聾人會的顯然更多，也能組合既有手勢來創造新的意思。受過教育的西方人要建立親密關係，往往得先互相了解，而所謂的了解是透過語言揭開對方內心的祕密後，遂得以增進。不過，有些人天生不善言詞，他們表達心意的方式是料理飲食、服侍情慾、在田裡攜手勞動。言語的含意於這些人只是次要，是愛的附帶產物，而不是愛的表現方式。我們來到的這個社會，不論對聽人或聾人來說，語言都不是親密關係的先決條件，也不是探索與理解世界的主要媒介。
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！