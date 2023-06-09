2023/06/09,
健康

【圖表】有管制藥處方箋才能取得，圖解巴比妥的用途與危害

【圖表】有管制藥處方箋才能取得，圖解巴比妥的用途與危害

我們想讓你知道的是

你有聽過巴比妥鹽嗎？主要用途是什麼？為什麼跟K他命一同都被列為第三級管制藥品？長期服用會有什麼副作用與危害？

近日新北市某幼兒園發生教保員餵食多名幼童藥品，引起軒然大波，經藥物殘留檢驗後，發現有4名孩童的尿液確實驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物殘留。「巴比妥」究竟是什麼？為什麼被列為管制藥物？藥品索取管道為何？讓我們一起來了解。

現代人多有失眠問題，使用鎮定安眠藥的患者越來越常見，根據亞東醫院藥學部資料顯示，短暫或短期失眠多是因為情緒或心理、環境等因素造成，通常這種情形不需藥物的治療；但若是長期（7至8個月以上）的失眠，就會需要倚靠藥物治療。但長期大量服用鎮靜安眠藥物會導致成癮性或依賴性，甚至會有其他不良狀況發生，因此需要依照醫師指示的用法按時按量服用，不可超過服用醫師處方的劑量，或違反指定服用的期間。

巴比妥是什麼？

根據衛生福利部食品藥物管理署（以下簡稱食藥署）資料，俗稱巴比妥的巴比妥酸鹽類（Barbiturates），是一種中樞神經抑制劑（鎮定安眠藥），早期多作為治療焦慮、失眠的安眠鎮靜劑，但因爲安全性較低，容易產生生理依賴性，目前臨床上已較少使用。這類藥物更成為早期青少年濫用藥物之一，例如俗稱的「紅中」、「青發」，就是屬於被濫用的巴比妥酸鹽類藥物。

什麼是巴比妥？內文

使用巴比妥會出現什麼反應？

歐良修醫師在記者會上指出使用巴比妥，短期會出現嗜睡、反常性失眠、注意力不集中、腸胃不適等症狀，長期會有戒斷症狀、依賴性等問題，使用上本需謹慎。而5歲以下孩童可能因為腎臟與肝臟還未發育完全，會影響藥物代謝情形，不論是何種巴比妥類處方藥，都不應擅自餵食。

管制藥物怎麼區分？用藥規範是什麼？

根據食藥署規範，目前市面上流通的藥品主要依風險程度分為成藥、指示藥與處方藥三個等級，成藥、指示藥因為安全性比處方藥高，所以取得較為容易，作用也較為緩和。而處方藥則屬於管制藥品，根據習慣性、依賴性、濫用性及社會危害性再分成4個等級。

目前衛福部將巴比妥列為第三級管制藥物，需有醫師管制藥物處方箋，且需向藥事人員提供身分證明並簽名後才能領收藥品。

藥品分級與使用說明內文

可以自行停藥嗎？如何檢測是否有藥物殘留？

亞東醫院文章中也指出，長期服用鎮定安眠藥不可以突然停藥，不然有可能會出現戒斷症狀，如焦慮、失眠、肌肉顫抖、意識混淆，或發生癲癇，嚴重甚至可能導致死亡。因此應遵循醫師指示，漸漸降低服藥劑量或次數，逐漸至停藥。

面對藥物使用疑慮，該如何檢驗體內是否有藥物殘留呢？根據《中央社》報導，林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海接受媒體聯訪表示，巴比妥在成人身上代謝，一般來說，血液偵測3天內都有用，檢驗頭髮的話，最長3個月內都可以偵測到。顏宗海表示，以目前資料來看，受害孩童不需要特別藥物治療，但不可再接觸藥物，且後續幾個月都需要在兒科門診追蹤，以利觀察孩童是否有後遺症。

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署亞東醫院

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：林奕甫


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。