【圖表】有管制藥處方箋才能取得，圖解巴比妥的用途與危害

近日新北市某幼兒園發生教保員餵食多名幼童藥品，引起軒然大波，經藥物殘留檢驗後，發現有4名孩童的尿液確實驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物殘留。「巴比妥」究竟是什麼？為什麼被列為管制藥物？藥品索取管道為何？讓我們一起來了解。

現代人多有失眠問題，使用鎮定安眠藥的患者越來越常見，根據亞東醫院藥學部資料顯示，短暫或短期失眠多是因為情緒或心理、環境等因素造成，通常這種情形不需藥物的治療；但若是長期（7至8個月以上）的失眠，就會需要倚靠藥物治療。但長期大量服用鎮靜安眠藥物會導致成癮性或依賴性，甚至會有其他不良狀況發生，因此需要依照醫師指示的用法按時按量服用，不可超過服用醫師處方的劑量，或違反指定服用的期間。

巴比妥是什麼？

根據衛生福利部食品藥物管理署（以下簡稱食藥署）資料，俗稱巴比妥的巴比妥酸鹽類（Barbiturates），是一種中樞神經抑制劑（鎮定安眠藥），早期多作為治療焦慮、失眠的安眠鎮靜劑，但因爲安全性較低，容易產生生理依賴性，目前臨床上已較少使用。這類藥物更成為早期青少年濫用藥物之一，例如俗稱的「紅中」、「青發」，就是屬於被濫用的巴比妥酸鹽類藥物。

使用巴比妥會出現什麼反應？

歐良修醫師在記者會上指出使用巴比妥，短期會出現嗜睡、反常性失眠、注意力不集中、腸胃不適等症狀，長期會有戒斷症狀、依賴性等問題，使用上本需謹慎。而5歲以下孩童可能因為腎臟與肝臟還未發育完全，會影響藥物代謝情形，不論是何種巴比妥類處方藥，都不應擅自餵食。

管制藥物怎麼區分？用藥規範是什麼？

根據食藥署規範，目前市面上流通的藥品主要依風險程度分為成藥、指示藥與處方藥三個等級，成藥、指示藥因為安全性比處方藥高，所以取得較為容易，作用也較為緩和。而處方藥則屬於管制藥品，根據習慣性、依賴性、濫用性及社會危害性再分成4個等級。

目前衛福部將巴比妥列為第三級管制藥物，需有醫師管制藥物處方箋，且需向藥事人員提供身分證明並簽名後才能領收藥品。

可以自行停藥嗎？如何檢測是否有藥物殘留？

亞東醫院文章中也指出，長期服用鎮定安眠藥不可以突然停藥，不然有可能會出現戒斷症狀，如焦慮、失眠、肌肉顫抖、意識混淆，或發生癲癇，嚴重甚至可能導致死亡。因此應遵循醫師指示，漸漸降低服藥劑量或次數，逐漸至停藥。

面對藥物使用疑慮，該如何檢驗體內是否有藥物殘留呢？根據《中央社》報導，林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海接受媒體聯訪表示，巴比妥在成人身上代謝，一般來說，血液偵測3天內都有用，檢驗頭髮的話，最長3個月內都可以偵測到。顏宗海表示，以目前資料來看，受害孩童不需要特別藥物治療，但不可再接觸藥物，且後續幾個月都需要在兒科門診追蹤，以利觀察孩童是否有後遺症。

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、亞東醫院

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核稿編輯：林奕甫