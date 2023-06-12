【專訪】人類社會學者項飆：20％的中國青年失業，這些人連內卷的機會都沒有
我們想讓你知道的是
中國青少年的學業競爭壓力越來越大，全國青年失業率也創新高。是什麼因素在推動著中國社會的「內卷」？人人爭取特權、爭當「人上人」的社會心態是否還能改變？德國之聲就此專訪了德國馬普研究院社會人類學研究所的華人所長項飆教授。
文：德國之聲中文網
- 德國之聲：中國高考今年的報名人數再創新高，將近1300萬；同時，國家統計局不久前發布的數字顯示，全國青年失業率達到了20.4％，也是有記錄以來的最高值。從這兩個數字來看，能不能說中國社會的內卷程度在接下去一段時間還會加劇？
項飆：所謂內卷就是在沒有很大收益情況下的激烈競爭，或者說用很大量的付出去爭取一點點的回報，甚至一點回報也沒有。而促使這種競爭的是近乎虛幻的希望。我覺得到一定程度會出現一個拐點，大家可能會放棄這種無限制的競爭投入。當然這會是逐步的，不可能全體中國青年一起這樣做，我們猜測這會從機會最少的群體開始，他們會最先「躺平」。
回到你說的這兩個數字：一個明確的結論倒並非內卷的強化，而是代表了一種抑鬱、乃至幻滅的情緒，至少大家的挫折感會上升。大學的擴招已經飽和，高校的名額不太可能再增長，許多高中畢業生就會考不上自己理想的大學。假如進入了一所「二本」大學，他就會覺得自己整個的前途都很渺茫。
在很多例子中我們都看到他們在整個大學階段沉浸在抑鬱、不甘的情緒中。當然還有一個選擇，就是報考研究生，有些人甚至多次考研。尤其是那些「二本」大學生，他們很早就準備考研，因為他們覺得否則沒有好的工作機會。
這種「內卷」和以往有些不同：他們不再是覺得「內卷」能帶來什麼回報，而是越來越多地試圖去逃避某些挫折。也就是說，驅動力不是希望，而是壓力。從統計角度來看，最後必然有許多人是得不到所期望的回報，於是就產生了挫敗感和幻滅感。
20％的青年人找不到工作，就是說連內卷的機會都沒有了。他們如何處理自己的生活？這會是一個新問題。
- 德國之聲：出生在70、80年代的中國人，似乎很難體會到如今的年輕人所面對的激烈競爭壓力。這儘管是一個主觀感覺，但是確實是很多人都有的主觀感覺。您能否解釋一下這到底是為什麼？
項飆：直觀而言，這和1999年起中國大學大規模擴招有關。進入大學變得更容易了，但競爭卻變得更激烈了。這就牽涉到一個概念：中國式內卷非常inclusive，也就是說非常具有「參與性」。
擴招前的中國大學是走精英教育路線，儘管不公平，卻有促成自我分化的功能：大家普遍覺得只有少數孩子適合上大學，大部分的孩子則應該另謀出路。這其實和德國有點像，當然中國的社會心態還是略微有點不同，考不上大學多少總是有點自卑。但不管怎樣，不會所有人都往一條路上擠。
而1999年擴招之後，社會上形成了一種風氣，覺得人人都應該上大學，再加上獨生子女的普遍化，家庭對於子女的投入顯著增加。這又牽涉到中國經濟也就是貧富差距問題。父母能夠直觀地感受到，能否抓住一個優質工作機會、能否進入所謂的「白領生活」，會在生活品質方面造成非常大的差異。出於對貧富分化進一步加劇的恐懼，父母就會不惜一切地對孩子進行投入，希望孩子能考上一所好大學。
- 德國之聲：所以，您的主要觀點就是，內卷程度加劇、競爭壓力變大的重要原因就是貧富差距正在拉大？
項飆：這是很重要的一部分原因。但需要指出的是，如果我們做一個國際比較，就會發現大部分社會都是很不平等的。在這個背景下，中國社會的「內卷」又該如何解釋呢？如果沒有不平等，當然就不會有這種恐懼和焦慮，也不會有這種無限制的投入。但僅有平等，也不是充分條件。
這裡要分三點來講：1.中國還留存有一些社會主義傳統；2.八十年代的改革是普惠性的，成功地讓社會全體都受惠於進步，因此讓大家都有一種期待，即人人都應該受益於發展；3.儘管中國經濟發展很快，但是社會意識方面、對多元價值的包容性方面，幾乎沒有進步。這就造成了全社會都抱定一個信心，想要考上好大學、要過都市白領的生活、要去一線城市等等。如果十幾億人都相信只有一種好的生活方式，那麼這種同質化的思想就會與客觀事實脫節。
更進一步分析，其實十幾億人形成的這一同質化的社會意識，本質上是少數精英的意識，使得剩餘的90％的人認為自己不值得以當前的生活方式去生活。這就造成了大多數人都對自己當下的生活從本質上不滿意。我稱之為「懸浮」狀態，也就是對自我的否定。這是當前中國人焦慮的最主要原因，大家都千方百計想過上「別人的生活」。
- 德國之聲：大家都爭當「人上人」？
項飆：對。總而言之，大家都意識到貧富差距在加大，卻沒有去批判性地思索貧富差距拉大的原因和解決方法，反而紛紛希望自己能夠在這個不平等的環境中得益，希望自己能比別人快一步、在不平等關係中成為「人上人」而不是留在下層。
大家都在不斷追逐成為「人上人」，而不思考背後的原因，也不思考如何在不成為「人上人」的情況下改變自己周邊環境、改變自己生活方式。但是不可能人人都成為「人上人」，所以大家都很焦慮。
- 德國之聲：如何改變這種局面？貧富差距、爭當「人上人」之心態似乎都很難解決，讓大家都接受「躺平」也絕非易事……
項飆：「內卷」的對立面不是「躺平」，至少不應該是放棄式的「躺平」，因為努力還是必要的。放棄式「躺平」就是什麼都不干，這個其實很難，只有那些在一線城市擁有多套房產收租的人方才能做到。
而另一種「躺平」是退出式的，我稱之為積極「躺平」，也就是說不參與這個「內卷」遊戲，不削尖腦袋去爭當「人上人」。雖然不放棄努力，但卻有著別的思考，在解決生計的基礎上尋找有尊嚴的生活方式，做那些自己覺得很有意思、別人也覺得很有意思的事情。
所謂「退出」，就是要找到自己真正願意做的事，想清楚以後扎實地去做。也許這會讓人生活得相對清貧，但不會有意義方面的空虛感和焦慮感。當然，究竟應該如何生活，是一個非常微觀的事情，只能從無數小事著手。
宏觀角度而言，我很難理解中國經濟政策、難以揣摩上層決策者的意圖以及中間執行者的想法，但至少一點是明確的：單純靠經濟增長速度來給大家希望、讓大家悶頭努力趕上前進的列車，這種狀態已經無法維持。現在大家想要的是切實的前景，而不是想像當中的未來。這是一個宏大的理論命題，暫且不表。
Tags：
南投農業──農業再生成果
我們想讓你知道的是
921後，南投許多農村進行觀光轉型，投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等，南投縣政府亦積極投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。經過數年經營，南投農業再生成果亮眼，其中部分社區的環境綠美化成果，更獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
南投縣為台灣「觀光首都」，擁有全國最豐富的山林旅遊資源。但如同其他非都會區，南投縣亦面臨人口老化、青年外流問題。近年南投縣政府戮力投入農村再生工作，協助社區，推動高齡友善農村，讓社區長者可以受到照顧，健康共老。在青年返鄉部分，鼓勵在地青年投入農村發展，培訓青年參與社區事務、農村產業、社區環境營造、社區行銷宣傳等，成效斐然。
921之後，南投居多農村進行觀光轉型，除保留原有農業生產外，亦投入當地社區營造、改善農產品設計、投入行銷曝光等。20餘年過去了，部分農村已呈現老、破、舊狀況，有鑑於此，南投縣政府積極的投入相關農村輔導及建設工作，讓縣內農村再生計畫得以順利推展。在環境方面，以生活聚落為核心，透過僱工購料等方式，居民共同參與打造具在地特色的生活環境；在產業方面，輔導農村產業從傳統、小規模之初級產業，逐漸朝向優質化之生產經營，並結合社區在地資源進行加值發展與行銷，推動精緻且多元的特色產業；在生態面，輔導發展綠色旅遊及農村體驗等遊程，推廣生態多樣化之價值。
經過數年經營，南投農業再生成果，成績亮眼，頗受好評。其中水里鄉頂崁社區、草屯鎮平林社區及埔里鎮南村社區的環境綠美化成果，獲選「2022建築園冶獎」的社區文化景觀營造類獎項肯定。
以下分享南投農業再生、產業活化標竿案例，以饗讀者：
1. 水里鄉頂崁社區──陶器商品化研習計畫
緣起：
隨著時代變遷，古早陶器器皿以逐漸被塑膠製品所取代，水里陶瓷產業如今已不復早期鼎盛時期的榮景，目前本社區只剩「水里蛇窯」、「沐陶窯」及「力陶莊」等三家從事陶器有關的產業。為了發揚社區傳統產業精神，特辦理「陶瓷商品化研習」，精選對陶藝有技術的民眾參與，聘請專業講師來指導。一方面學習更進階的製陶技術，一方面可以設計開發社區商品，增加社區產值。
執行與效益：
為了產出社區陶藝產品，安排48小時的陶器模具相關課程，從陶器模具基本概念、實務操作、製作模具分片、母模以及後續的注漿成型技巧。最後完成了多款的夢風鈴及陶杯，配合上包裝盒後，即是專屬於頂崁社區的陶器商品。
2. 草屯鎮平林社區──社區植物染商品化計畫
緣起：
平林社區因參加南投縣「社區發展工作評鑑」，連3年獲獎，有很多社區或其他團體前來參訪，平林社區需要有更豐富的參訪行程，以及研發出能讓訪客DIY體驗的產品，以增加社區收入。故社區自106年開始利用社區內的花草資源，培訓植物染培力課程，希望藉由此次建立藍染模組商品化計畫，創造營收之餘，還能將平林之美，傳遞予更多遊客。
執行與效益：
本次計畫的研習課程，除了可以將植物染、敲拓染及花葉印染技術運用在DIY體驗上，而植物染商品化則產出了茶席桌布、門簾、絲巾及包裝提袋等商品。平林社區LOGO網版印刷則共產出了8個樣式的LOGO，2款的葡萄、荔枝娃娃，使用在帆布袋的圖騰印刷成效良好。
3. 鹿谷鄉竹林社區──來小半天玩大半天農情體驗活動
緣起：
竹林社區具備得天獨厚的自然資源，除了是台灣孟宗竹及杉林溪烏龍茶的發源地，還擁有全台最大的銀杏造林，與合法特色民宿20家。社區欲推廣二日深度體驗遊程，除了可刺激地方觀光產業，亦可提高住房率，推廣綠色旅遊。竹林社區近年致力於開發竹產業精緻化，開發DIY模具及各種體驗型商品，冀望透過辦理體驗活動，推廣在地竹產業，並促進農村循環經濟。
執行與效益：
竹林社區自108年度開始辦理「來小半天玩大半天」活動，成功吸引許多遊客來此賞秋櫻、品茗茶，110年度活動更加廣大辦理為二日的活動，除了搭配夜櫻燈光秀、辦理茶席音樂會之外，還規劃生態及產業導覽路線之行程活動，讓來參與的遊客能夠有更多不同的體驗。
4. 國姓鄉石門社區──在地特色餐研習計畫
緣起：
石門社區目前有提供午餐及晚餐供長者用餐。為了顧及長輩吃的健康，社區志工絞盡腦汁做出營養美味的餐食，但因志工並非專業人員，故需要專業老師教導如何烹煮少油少鹽、健康美味的餐食。另外，因常有其他社區來石門參訪並用餐，「參訪用餐」是石門社區的收入來源之一，故希望老師可以教導利用在地食材研發專屬石門社區的特色料理。
執行與效益：
本計畫課程聘請二位專業老師，共計安排45小時課程，餐點的研發以石門社區小農在地生產食材為主，因此間接增加小農收益。菜色部分，大多利用社區小農所栽植的蔬果，如南瓜、香菇、咖啡、生薑、洛神花、竹筍、鮮菇、番茄、橄欖、梅子、苦茶油等等在地生產的蔬果，研發出一桌3,500元、4,500元、5,500元不等的風味餐，讓遊客可以來體驗「食在石門」的美食饗宴。
5. 中寮鄉和興社區──原生種植物調查解說訓練計畫
緣起：
和興村位處中寮鄉東側，全村地形丘陵連綿，地形變化多元，有數十個大小山巒和小谷地羅布其間，因此有許多天然生態資源。921之後，社區居民希望發展有機觀光文化農場，因此結合河川整治及綠化工程，闢建「原生種植物公園」，希望把園區變成一個具教育特色公園，故冀望透過此計畫，訓練社區居民認識植物及多樣的生態，未來遊客來參訪時，可以導覽解說，推動農村再生，增加農民經濟收入。
執行與效益：
本計畫原安排36小時生態相關課程，因受新冠肺炎三級警戒影響而延後上課日期，並將時數縮短為16小時，課程內容精簡為龍興原生種植物公園的原生植物辨識解說、社區蝴蝶辨識及解說（鳳蝶、粉蝶科、蛺蝶、灰蝶及弄蝶科）、原生植物園區及社區景點綜合解說演練。課程雖然精簡，內容卻十分充實，透過課程學員對於基本的植物辨識及公園內的原生種植物都有更深入的瞭解，透過講解練習與考試，居多學員已獲得講解員的資格，成效良好！
以上廣告由南投縣政府農業處提供。