【專訪】人類社會學者項飆：20％的中國青年失業，這些人連內卷的機會都沒有

文：德國之聲中文網

德國之聲：中國高考今年的報名人數再創新高，將近1300萬；同時，國家統計局不久前發布的數字顯示，全國青年失業率達到了20.4％，也是有記錄以來的最高值。從這兩個數字來看，能不能說中國社會的內卷程度在接下去一段時間還會加劇？

項飆：所謂內卷就是在沒有很大收益情況下的激烈競爭，或者說用很大量的付出去爭取一點點的回報，甚至一點回報也沒有。而促使這種競爭的是近乎虛幻的希望。我覺得到一定程度會出現一個拐點，大家可能會放棄這種無限制的競爭投入。當然這會是逐步的，不可能全體中國青年一起這樣做，我們猜測這會從機會最少的群體開始，他們會最先「躺平」。

回到你說的這兩個數字：一個明確的結論倒並非內卷的強化，而是代表了一種抑鬱、乃至幻滅的情緒，至少大家的挫折感會上升。大學的擴招已經飽和，高校的名額不太可能再增長，許多高中畢業生就會考不上自己理想的大學。假如進入了一所「二本」大學，他就會覺得自己整個的前途都很渺茫。

在很多例子中我們都看到他們在整個大學階段沉浸在抑鬱、不甘的情緒中。當然還有一個選擇，就是報考研究生，有些人甚至多次考研。尤其是那些「二本」大學生，他們很早就準備考研，因為他們覺得否則沒有好的工作機會。

這種「內卷」和以往有些不同：他們不再是覺得「內卷」能帶來什麼回報，而是越來越多地試圖去逃避某些挫折。也就是說，驅動力不是希望，而是壓力。從統計角度來看，最後必然有許多人是得不到所期望的回報，於是就產生了挫敗感和幻滅感。

20％的青年人找不到工作，就是說連內卷的機會都沒有了。他們如何處理自己的生活？這會是一個新問題。

德國之聲：出生在70、80年代的中國人，似乎很難體會到如今的年輕人所面對的激烈競爭壓力。這儘管是一個主觀感覺，但是確實是很多人都有的主觀感覺。您能否解釋一下這到底是為什麼？

項飆：直觀而言，這和1999年起中國大學大規模擴招有關。進入大學變得更容易了，但競爭卻變得更激烈了。這就牽涉到一個概念：中國式內卷非常inclusive，也就是說非常具有「參與性」。

擴招前的中國大學是走精英教育路線，儘管不公平，卻有促成自我分化的功能：大家普遍覺得只有少數孩子適合上大學，大部分的孩子則應該另謀出路。這其實和德國有點像，當然中國的社會心態還是略微有點不同，考不上大學多少總是有點自卑。但不管怎樣，不會所有人都往一條路上擠。

而1999年擴招之後，社會上形成了一種風氣，覺得人人都應該上大學，再加上獨生子女的普遍化，家庭對於子女的投入顯著增加。這又牽涉到中國經濟也就是貧富差距問題。父母能夠直觀地感受到，能否抓住一個優質工作機會、能否進入所謂的「白領生活」，會在生活品質方面造成非常大的差異。出於對貧富分化進一步加劇的恐懼，父母就會不惜一切地對孩子進行投入，希望孩子能考上一所好大學。

德國之聲：所以，您的主要觀點就是，內卷程度加劇、競爭壓力變大的重要原因就是貧富差距正在拉大？

項飆：這是很重要的一部分原因。但需要指出的是，如果我們做一個國際比較，就會發現大部分社會都是很不平等的。在這個背景下，中國社會的「內卷」又該如何解釋呢？如果沒有不平等，當然就不會有這種恐懼和焦慮，也不會有這種無限制的投入。但僅有平等，也不是充分條件。

這裡要分三點來講：1.中國還留存有一些社會主義傳統；2.八十年代的改革是普惠性的，成功地讓社會全體都受惠於進步，因此讓大家都有一種期待，即人人都應該受益於發展；3.儘管中國經濟發展很快，但是社會意識方面、對多元價值的包容性方面，幾乎沒有進步。這就造成了全社會都抱定一個信心，想要考上好大學、要過都市白領的生活、要去一線城市等等。如果十幾億人都相信只有一種好的生活方式，那麼這種同質化的思想就會與客觀事實脫節。

更進一步分析，其實十幾億人形成的這一同質化的社會意識，本質上是少數精英的意識，使得剩餘的90％的人認為自己不值得以當前的生活方式去生活。這就造成了大多數人都對自己當下的生活從本質上不滿意。我稱之為「懸浮」狀態，也就是對自我的否定。這是當前中國人焦慮的最主要原因，大家都千方百計想過上「別人的生活」。

德國之聲：大家都爭當「人上人」？

項飆：對。總而言之，大家都意識到貧富差距在加大，卻沒有去批判性地思索貧富差距拉大的原因和解決方法，反而紛紛希望自己能夠在這個不平等的環境中得益，希望自己能比別人快一步、在不平等關係中成為「人上人」而不是留在下層。

大家都在不斷追逐成為「人上人」，而不思考背後的原因，也不思考如何在不成為「人上人」的情況下改變自己周邊環境、改變自己生活方式。但是不可能人人都成為「人上人」，所以大家都很焦慮。

德國之聲：如何改變這種局面？貧富差距、爭當「人上人」之心態似乎都很難解決，讓大家都接受「躺平」也絕非易事……

項飆：「內卷」的對立面不是「躺平」，至少不應該是放棄式的「躺平」，因為努力還是必要的。放棄式「躺平」就是什麼都不干，這個其實很難，只有那些在一線城市擁有多套房產收租的人方才能做到。

而另一種「躺平」是退出式的，我稱之為積極「躺平」，也就是說不參與這個「內卷」遊戲，不削尖腦袋去爭當「人上人」。雖然不放棄努力，但卻有著別的思考，在解決生計的基礎上尋找有尊嚴的生活方式，做那些自己覺得很有意思、別人也覺得很有意思的事情。

所謂「退出」，就是要找到自己真正願意做的事，想清楚以後扎實地去做。也許這會讓人生活得相對清貧，但不會有意義方面的空虛感和焦慮感。當然，究竟應該如何生活，是一個非常微觀的事情，只能從無數小事著手。

宏觀角度而言，我很難理解中國經濟政策、難以揣摩上層決策者的意圖以及中間執行者的想法，但至少一點是明確的：單純靠經濟增長速度來給大家希望、讓大家悶頭努力趕上前進的列車，這種狀態已經無法維持。現在大家想要的是切實的前景，而不是想像當中的未來。這是一個宏大的理論命題，暫且不表。