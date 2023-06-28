《黃瑽寧醫師感染輕百科》：人類病毒感染分成兩種劇本，渣男和癡男
我們想讓你知道的是
這類型的病毒，每隔幾天就換一個宿主，把宿主利用完就落跑，海王又濫情，我姑且稱之為「渣男病毒」，它們包括冠狀病毒、流感病毒、腸病毒、諾羅病毒、腺病毒等等。但是另一種病毒不一樣，它們感染人類一次，從此一生一世不離開，陪你到老，我稱之為「痴男病毒」。
文：黃瑽寧
孩子生病的時候，父母總是會怪罪他人：「一定是班上同學傳染的，再不然就是昨天公園裡咳嗽的阿伯……。」但其實病毒感染不一定都來自外人，有時候是父母口水裡的病毒，在沒有症狀的情形下，無聲無息傳染給小孩的。
兩種病毒感染劇本
人類病毒感染分成兩種劇本，一種劇本是病毒感染後，可被免疫系統完全清除；另一種劇本則是病毒無法殺乾淨，躲在宿主身體裡一輩子，永遠趕不走。
舉例來說，流感病毒一旦入侵人體，就開始大量複製繁殖，製造出子子孫孫，然後藉由咳嗽傳染給下一個人。但七天過後，人體的免疫系統已經學會怎麼對付它，製造出更有效的抗體，把流感病毒殺個精光，病人體內就「乾淨」了。由於這類型的病毒，每隔幾天就換一個宿主，把宿主利用完就落跑，海王又濫情，我姑且稱之為「渣男病毒」，它們包括冠狀病毒、流感病毒、腸病毒、諾羅病毒、腺病毒等等。
但是另一種病毒不一樣，它們感染人類一次，從此一生一世不離開，陪你到老，我稱之為「痴男病毒」。舉例來說，只要感染一次水痘病毒，它就死賴著不走，躲在神經節裡，五十年後還能以「帶狀疱疹」的疾病出現，提醒你別忘了它的存在！其他類似的病毒包括走，躲在神經節裡，五十年後還能以「帶狀疱疹」的疾病出現，提醒你別忘了它的存在！其他類似的病毒包括EB病毒、人類疱疹病毒、玫瑰疹病毒等等，這些病毒都靜悄悄地躲在我們的身體裡，幸好只要抵抗力還ok，通常不會造成健康危害。
不過痴男病毒中，也有比較兇狠的，比如：B肝病毒、C肝病毒、愛滋病毒（HIV）等，這些病毒就會持續的傷害身體，並引起嚴重的疾病。
初次感染痴男病毒，少數人症狀明顯
剛剛提到很多種痴男病毒，其實早已躲在我們身體裡，它們初次感染通常是在童年時期，而且多數症狀輕微，因此大部分人都不記得感染過。不過也有少數兒童，初次感染痴男病毒時症狀很明顯，比如說人類疱疹病毒的「疱疹性齒齦炎」，EB病毒的「感染性單核球症」，還有玫瑰疹（不算太嚴重只是燒很高），這些疾病只會發生一次，之後病毒就住在身體裡靜悄悄的躲著，不會再發生第二次。等到某人抵抗力變差時，癡男病毒會跑出來作怪，造成一些有名的病徵。
舉例來說，當一個人生活壓力太大、睡眠不足、飲食不正常、抵抗力差的時候，嘴唇會冒出疼痛水泡，長出唇疱疹，其兇手就是長期躲在神經節裡的人類疱疹病毒。另一個有名的例子就是帶狀疱疹，是躲在體內的水痘病毒，趁宿主年老抵抗力差，跑出來作怪的疾病。
所以千萬不要小看身體這個小宇宙，好好善待它，過健康的生活，否則就算都不出門，也是會生病的。
- Chat 黃醫師：人類疱疹病毒、EB病毒、玫瑰疹病毒等等，需要近距離接觸才會傳染，因此來源通常不是外人，而是來自照顧者：爸爸媽媽、祖父母、保母，或手足。
書籍介紹
本文摘錄自《黃瑽寧醫師感染輕百科：漫畫認識新冠、流感、腸病毒與細菌，育兒生活放輕鬆》，親子天下出版
作者：黃瑽寧
繪者：楊開翔
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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