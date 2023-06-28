《黃瑽寧醫師感染輕百科》：人類病毒感染分成兩種劇本，渣男和癡男

文：黃瑽寧

孩子生病的時候，父母總是會怪罪他人：「一定是班上同學傳染的，再不然就是昨天公園裡咳嗽的阿伯……。」但其實病毒感染不一定都來自外人，有時候是父母口水裡的病毒，在沒有症狀的情形下，無聲無息傳染給小孩的。

兩種病毒感染劇本

人類病毒感染分成兩種劇本，一種劇本是病毒感染後，可被免疫系統完全清除；另一種劇本則是病毒無法殺乾淨，躲在宿主身體裡一輩子，永遠趕不走。

舉例來說，流感病毒一旦入侵人體，就開始大量複製繁殖，製造出子子孫孫，然後藉由咳嗽傳染給下一個人。但七天過後，人體的免疫系統已經學會怎麼對付它，製造出更有效的抗體，把流感病毒殺個精光，病人體內就「乾淨」了。由於這類型的病毒，每隔幾天就換一個宿主，把宿主利用完就落跑，海王又濫情，我姑且稱之為「渣男病毒」，它們包括冠狀病毒、流感病毒、腸病毒、諾羅病毒、腺病毒等等。

但是另一種病毒不一樣，它們感染人類一次，從此一生一世不離開，陪你到老，我稱之為「痴男病毒」。舉例來說，只要感染一次水痘病毒，它就死賴著不走，躲在神經節裡，五十年後還能以「帶狀疱疹」的疾病出現，提醒你別忘了它的存在！其他類似的病毒包括走，躲在神經節裡，五十年後還能以「帶狀疱疹」的疾病出現，提醒你別忘了它的存在！其他類似的病毒包括EB病毒、人類疱疹病毒、玫瑰疹病毒等等，這些病毒都靜悄悄地躲在我們的身體裡，幸好只要抵抗力還ok，通常不會造成健康危害。

不過痴男病毒中，也有比較兇狠的，比如：B肝病毒、C肝病毒、愛滋病毒（HIV）等，這些病毒就會持續的傷害身體，並引起嚴重的疾病。

初次感染痴男病毒，少數人症狀明顯

剛剛提到很多種痴男病毒，其實早已躲在我們身體裡，它們初次感染通常是在童年時期，而且多數症狀輕微，因此大部分人都不記得感染過。不過也有少數兒童，初次感染痴男病毒時症狀很明顯，比如說人類疱疹病毒的「疱疹性齒齦炎」，EB病毒的「感染性單核球症」，還有玫瑰疹（不算太嚴重只是燒很高），這些疾病只會發生一次，之後病毒就住在身體裡靜悄悄的躲著，不會再發生第二次。等到某人抵抗力變差時，癡男病毒會跑出來作怪，造成一些有名的病徵。

舉例來說，當一個人生活壓力太大、睡眠不足、飲食不正常、抵抗力差的時候，嘴唇會冒出疼痛水泡，長出唇疱疹，其兇手就是長期躲在神經節裡的人類疱疹病毒。另一個有名的例子就是帶狀疱疹，是躲在體內的水痘病毒，趁宿主年老抵抗力差，跑出來作怪的疾病。

所以千萬不要小看身體這個小宇宙，好好善待它，過健康的生活，否則就算都不出門，也是會生病的。

Photo Credit：親子天下

Chat 黃醫師：人類疱疹病毒、EB病毒、玫瑰疹病毒等等，需要近距離接觸才會傳染，因此來源通常不是外人，而是來自照顧者：爸爸媽媽、祖父母、保母，或手足。

書籍介紹

本文摘錄自《黃瑽寧醫師感染輕百科：漫畫認識新冠、流感、腸病毒與細菌，育兒生活放輕鬆》，親子天下出版

作者：黃瑽寧

繪者：楊開翔

如果⋯⋯你都記得家裡一定不能缺少常備用藥，那麼⋯⋯你更不能錯過這本每個家庭必備的「感染輕百科」！

連續三年榮獲「台灣醫療報導奬」的黃瑽寧醫師，再次揮舞生花妙筆，偕同插畫家連袂出擊，最新醫療新知Ｘ幽默情境漫畫Ｘ科普艱澀知識Ｘ家庭照護重點，帶你揭開病毒、細菌、流感、疫苗的神秘面紗，為你去除似是而非的迷思觀念，讓醫病溝通不再是「有聽沒懂」的麻煩事！

這些街坊傳言，到底是真是假？

․北極跟南極的冰層當中，可能藏有古老的細菌，冰層溶解後細菌跑出來，會造成很恐怖的全球瘟疫？

․看到黃鼻涕、綠鼻涕，就表示很嚴重，需要使用抗生素？

․回家沒有換衣服褲子，就在沙發、床上滾會在家裡造成疾病的傳播？

․感染蟯蟲的孩子，一定都長得很瘦小？

․據說出國前從家鄉帶一瓶水，分批分次加入當地的飲用水中，預防水土不服？

造成全球兩年秩序大亂的新冠疫情(Covid-19)，到底是怎麼回事？

․冠狀病毒、棘蛋白、免疫負債、mRNA疫苗⋯⋯新聞常出現這些醫學名詞，你聽懂多少？

․現在年年都有流感疫苗，聽說之後新冠疫苗也要年年打？

․七十歲以上與免疫力低下族群，有哪兩種「厲害武器」可以幫助他們？

․新冠疫情趨於穩定，平常上班、上學還是需要口罩戴好戴滿嗎？

從大流行病到小兒感染症，黃瑽寧醫師「感染輕百科」是你絕對必須珍藏、隨時查閱的案頭書！

Photo Credit：親子天下

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航