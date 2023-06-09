2023/06/09,
環境

港府關注日本傾倒核廢水，擬禁福島一帶高危區水產品進口

港府關注日本傾倒核廢水，擬禁福島一帶高危區水產品進口
Photo Credit: GettyImages

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港府指出，為保障香港市民健康，政府已成立跨部門專責小組，只要日本排放福島核廢水，會即時採取措施，包括禁止福島一帶沿岸高風險縣份的水產品進口香港，以及對其他有風險縣份的水產品實施嚴厲進口管制。

（中央社）對於日本方面準備把福島核電站的核廢水排放海外，港府高度關注，相關官員表示，一旦日本排放核廢水，港方將會即時採取措施，包括禁止福島一帶高風險水產品進口。

香港環境及生態局局長謝展寰昨日（8日）在《大公報》撰文指出，為保障香港市民健康，政府已成立跨部門專責小組，只要日本排放福島核廢水，會即時採取措施，包括禁止福島一帶沿岸高風險縣份的水產品進口香港，以及對其他有風險縣份的水產品實施嚴厲進口管制。

他表示，自4月中起，食安中心已逐步加強對日本進口食品的輻射檢測，特別是水產品。

他又提醒食品進口商和餐飲業界預早作出安排。

《大公報》同時引述香港日本食品及料理業協會創會會長黃傑龍說，這次事件對香港食品安全的影響有多大，要等待國際原子能機構的報告結果。

黃傑龍說，業界早前曾與港府開會討論此事，對此已有一定心理準備。

日本福島核電事故發生後，香港已對部分日本食品進口限制，比如福島的蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉，一律不准進口香港。

不過，包括福島在內的活生、冷凍或冷藏水產品，以及冷凍或冷藏野味、肉類和家禽、禽蛋，只要附有日本當局簽發的輻射證明書，仍然可以進口香港。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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