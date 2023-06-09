川普因機密文件案遭起訴，成首位面臨聯邦刑事指控的美國總統
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川普在社群媒體上發文，揭露自己因海湖莊園的機密文件遭到法院起訴，將在下周二出庭。川普稱這些都是「女巫獵捕」的政治迫害行動，並稱自己是無辜的人。
美國前總統川普在自有社群平台「Truth Social」上連續發了數篇貼文，稱自己因海湖莊園住所發現的機密文件遭到起訴，並將在美國時間下周二被傳喚至位於邁阿密的聯邦法院出庭，這將是美國歷史上首位面臨刑事指控的卸任總統。
根據《金融時報》報導，川普的一名律師表示，川普的傳票中有7項具體指控，包括妨礙司法公正、虛假陳述和違反間諜法。
川普在公開傳票消息後，在社群平台上連續發文為自己喊冤，稱這是一起「箱子騙局」（Boxes Hoax），且批評現任總統拜登不但擁有更多的箱子，且使用如同薄紙般的車庫門來保護其安全，以此指控拜登罪刑更重大。
美國司法部目前尚未立即證實這項消息。
川普做了什麼？可能面臨甚麼刑責？
聯邦法律規定，包括前總統在內的官員若是刪除或將機密文件移動到未經授權、不安全的地方保存，是違法的。
根據《BBC》報導，前總統川普在2021年1月卸任總統職務時，他本應交出所有文件，這些文件記錄被視為聯邦財產而非總統個人財產。但就在川普離開白宮幾個月後，美國國家檔案館發現一些文件丟失了。
其中包括川普與北韓領導人金正恩的一些通信，以及前總統歐巴馬卸任時留給川普的一封信。
2022年8月，司法部搜查了川普在邁阿密的海湖莊園，查獲了另外1萬1000份文件，其中一些被標記為機密或絕密，這將可能對美國國家安全造成「異常嚴重」的損害。
這些行為讓川普可能觸犯聯邦重罪，《間諜法》最高可判處10年監禁，而妨礙司法公正罪最高可判處20年徒刑。
但這並不代表川普就會被定罪，一些法律專家認為，很難證明他犯了罪。例如，對於妨礙司法公正的指控，法條上明文規定，檢察官必須證明川普或其團隊成員「故意」不當處理文件，以「阻礙、妨礙或影響」調查。
最終可能很難證明川普對於這一切知情並同意。他還可以辯稱，他的員工未經他的同意對文件處理不當。
川普選情會被影響？
《CNN》報導，川普被起訴或甚至被定罪不但不會影響他參選總統的資格，甚至目前川普仍是共和黨內受到高度支持的候選人。
「沒有什麼能阻止川普在被起訴甚至被定罪的情況下參選」 加州大學洛杉磯分校法學教授Richard Hasen是這樣告訴《CNN》記者的，「憲法只要求候選人做三件事。他們必須是：天生的公民，至少年滿35歲，且在美國居住至少14年。」
作為一個政治問題，可能成為被定罪的罪犯，或被起訴的候選人可能更難贏得選票，但並不禁止他們參選或當選。不過就目前的民調來看，川普似乎不受這些政治風波影響。
川普不但曾兩次被彈劾，試圖推翻選舉，多次被起訴，川普會根據這些最新指控爭取支持，並會聲稱這是一場長達數年的「政治迫害」，民主黨戰略家David Axelrod這麼分析。
「他們在追我們，他們試圖剝奪我們的發言權」，Axelrod如此預測川普面對起訴時的發言，並認為川普不但會利用這些指控來爭取選民支持，更會將競選活動化為武器，來面對起訴書。
川普則在社群上錄製影片發聲：「我是一個無辜的人。拜登政府完全腐敗，這是對選舉的干預，也是有史以來最大規模『女巫獵捕』般政治迫害的延續。讓美國再次偉大！」
新聞來源
- Donald Trump says he has been indicted on federal charges in documents probe（FINANCIAL TIMES）
- Donald Trump’s criminal cases, explained（CNN）
- Could Trump go to jail? Federal charges over classified docs show momentum is building（The Guardian）
- Donald Trump has been charged again. What happens now?（BBC）
- Trump Is Charged in Classified Documents Inquiry（The New York Times）
延伸閱讀
- 美國國會聽證會揭密：2020大選之夜，川普明知選舉舞弊說法不實，仍拒絕承認敗選
- 川普的選舉訴訟，為何在保守派佔多數的最高法院也無法成功？
- 避免自證其罪，川普引用美國憲法「第五修正案」拒絕接受紐約檢方訊問
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範
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