2023/06/09,
美加

川普因機密文件案遭起訴，成首位面臨聯邦刑事指控的美國總統

川普因機密文件案遭起訴，成首位面臨聯邦刑事指控的美國總統
川普在4月4日於紐約出庭。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

川普在社群媒體上發文，揭露自己因海湖莊園的機密文件遭到法院起訴，將在下周二出庭。川普稱這些都是「女巫獵捕」的政治迫害行動，並稱自己是無辜的人。

美國前總統川普在自有社群平台「Truth Social」上連續發了數篇貼文，稱自己因海湖莊園住所發現的機密文件遭到起訴，並將在美國時間下周二被傳喚至位於邁阿密的聯邦法院出庭，這將是美國歷史上首位面臨刑事指控的卸任總統。

根據《金融時報》報導，川普的一名律師表示，川普的傳票中有7項具體指控，包括妨礙司法公正、虛假陳述和違反間諜法。

川普在公開傳票消息後，在社群平台上連續發文為自己喊冤，稱這是一起「箱子騙局」（Boxes Hoax），且批評現任總統拜登不但擁有更多的箱子，且使用如同薄紙般的車庫門來保護其安全，以此指控拜登罪刑更重大。

美國司法部目前尚未立即證實這項消息。

川普做了什麼？可能面臨甚麼刑責？

聯邦法律規定，包括前總統在內的官員若是刪除或將機密文件移動到未經授權、不安全的地方保存，是違法的。

根據《BBC》報導，前總統川普在2021年1月卸任總統職務時，他本應交出所有文件，這些文件記錄被視為聯邦財產而非總統個人財產。但就在川普離開白宮幾個月後，美國國家檔案館發現一些文件丟失了。

其中包括川普與北韓領導人金正恩的一些通信，以及前總統歐巴馬卸任時留給川普的一封信。

2022年8月，司法部搜查了川普在邁阿密的海湖莊園，查獲了另外1萬1000份文件，其中一些被標記為機密或絕密，這將可能對美國國家安全造成「異常嚴重」的損害。

這些行為讓川普可能觸犯聯邦重罪，《間諜法》最高可判處10年監禁，而妨礙司法公正罪最高可判處20年徒刑。

但這並不代表川普就會被定罪，一些法律專家認為，很難證明他犯了罪。例如，對於妨礙司法公正的指控，法條上明文規定，檢察官必須證明川普或其團隊成員「故意」不當處理文件，以「阻礙、妨礙或影響」調查。

最終可能很難證明川普對於這一切知情並同意。他還可以辯稱，他的員工未經他的同意對文件處理不當。

川普選情會被影響？

《CNN》報導，川普被起訴或甚至被定罪不但不會影響他參選總統的資格，甚至目前川普仍是共和黨內受到高度支持的候選人。

「沒有什麼能阻止川普在被起訴甚至被定罪的情況下參選」 加州大學洛杉磯分校法學教授Richard Hasen是這樣告訴《CNN》記者的，「憲法只要求候選人做三件事。他們必須是：天生的公民，至少年滿35歲，且在美國居住至少14年。」

作為一個政治問題，可能成為被定罪的罪犯，或被起訴的候選人可能更難贏得選票，但並不禁止他們參選或當選。不過就目前的民調來看，川普似乎不受這些政治風波影響。

川普不但曾兩次被彈劾，試圖推翻選舉，多次被起訴，川普會根據這些最新指控爭取支持，並會聲稱這是一場長達數年的「政治迫害」，民主黨戰略家David Axelrod這麼分析。

「他們在追我們，他們試圖剝奪我們的發言權」，Axelrod如此預測川普面對起訴時的發言，並認為川普不但會利用這些指控來爭取選民支持，更會將競選活動化為武器，來面對起訴書。

川普則在社群上錄製影片發聲：「我是一個無辜的人。拜登政府完全腐敗，這是對選舉的干預，也是有史以來最大規模『女巫獵捕』般政治迫害的延續。讓美國再次偉大！」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。