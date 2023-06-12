中國電動車進軍美國市場，學者：恐面臨監管機構和消費者雙重社會阻力
我們想讓你知道的是
另外，巴納法認為，因為電動車能蒐集大量數據，中國電動車若進入市場，對美國國家安全和隱私問題也將構成挑戰，恐怕會面臨如短影音應用程式TikTok一樣的資安疑慮和審查程序。
中國電動車進美國市場，學者：恐面臨社會阻力
（中央社）中國電動車浪潮正席捲全球，加州學者分析，美中關係緊張加劇下，中國電動車若要進軍美國，仍面臨監管機構和消費者的雙重社會阻力，可行但障礙重重。
開車往來連接舊金山和矽谷的101號公路，不難發現近期電動車的數量日益增加，當中又以特斯拉（Tesla）規模最為可觀，其他品牌像是雪佛蘭（Chevrolet）、BMW和吉普（Jeep）的電動車也越來越多。
這一狹長地帶是美國電動車最密集的地區；以科技公司林立的聖克拉拉郡（Santa Clara County）為例，去年新車銷量中電動車占34%，整個加州去年則貢獻全美4成以上的零排放電動車銷量。
銷量大幅成長，除民眾經濟能力和接受度高，主要也是拜嚴格氣候法規所賜。加州已立法，將從2035年起禁售燃油車，邁向100%電動車時代，預料車市競爭將日趨激烈。
不少中國電動車品牌在此布局已久，加上近期中國超越日本，成為全球最大汽車出口國，中國電動車何時大舉進入美國市場，引發輿論關注。
蔚來（NIO）去年在聖荷西租下辦公大樓，簽約10年，作為研發中心，目前開出採購經理、系統操作工程師等職缺，市場傳聞蔚來計劃2025年進軍美國。比亞迪（BYD）則早在洛杉磯設廠，主要生產電動巴士和卡車，據電動車資訊網站InsideEVs，比亞迪去年已針對美國銷售網展開研究。
記者向蔚來及比亞迪詢問進軍美國市場的計畫，均未得到回覆。美中競爭下，中國車廠對未來動向顯得低調，聖荷西州立大學教授巴納法（Ahmed Banafa）受訪指出，地緣政治緊張局勢加劇，中國車要攻入美國，不但可能受到關稅和其他限制，恐將面臨監管機構和美國消費者的「社會阻力」。
巴納法說，中國電動車品牌的品質和可靠性還是讓外界存有疑慮，「這點並不容易克服」，此外，特斯拉、通用（GM）、福特（Ford）等車商在美國具市場規模和定位，中國電動車品牌要打開市場知名度需要時間。
監管方面，美國4月生效的電動車補助新規，對電池零組件和關鍵原物料設下限制，必須有一定占比來自美國或與美達成自由貿易協定的國家，這會影響中國電動車進口。美國對汽車有嚴格的安全規範，中國車必須要能符合。
另外，巴納法認為，因為電動車能蒐集大量數據，中國電動車若進入市場，對美國國家安全和隱私問題也將構成挑戰，恐怕會面臨如短影音應用程式TikTok一樣的資安疑慮和審查程序。
巴納法說，中國電動車最大優勢是價格，美國消費者考慮購買電動車的關鍵價格為2萬5000美元（約新台幣77萬），這會為品牌創造另一大市場。
《路透社》報導，比亞迪新推出的小型電動車「海鷗」，正式售價約為1萬658美元，比預售時宣傳的價格低6.3%。
巴納法總結，中國電動車進軍美國市場並非不可行，只是市場不確定因素很多，阻礙重重，看起來較容易的方式是透過與通用或福特等大品牌合作進入市場，而這場電動車競爭可能會對本已緊張的美中關係，帶來更大的變化和挑戰。
中國汽車業加速走出去，前5月出口額年增124.1%
（中央社）中國海關總署日前公布的5月進出口數據顯示，1至5月中國汽車出口總額人民幣2667.8億元（約新台幣1.15兆元），年增124.1%，汽車出口不斷提速。
今年第一季，中國已超越日本，首次成為全球最大汽車出口國。
陸媒《證券時報》日前引述浙江大學國際聯合商學院數字（位）經濟與金融創新研究中心聯席主任槃和林表示，中國抓住了新能源汽車產業發展風口，在汽車領域具備良好競爭力，新能源汽車的高速發展，進一步推動了中國車企「走出去」。此外，外資車企紛紛在中國投資建廠，也拉動了中國汽車出口提速。
中國全國乘用車市場信息聯席會近日公布1至5月乘用車的出口數據顯示，1至5月乘用車出口138.1萬輛，年增102%。其中，5月乘用車出口30.2萬輛，年增64.0%，月增1.0%。
從出口的車型來看，新能源汽車的出口量持續增長，5月新能源乘用車出口9.2萬輛，年增135.7%，月增1.2%，占乘用車出口30.5%。
乘聯會秘書長崔東樹表示，隨著中國新能源汽車市場擴張，中國製造新能源產品品牌越來越多地走出國門，在海外的認可度持續提升，以及服務網絡的不斷完善，新能源出口市場不斷向好，前景可期。
報導並引述證券業者報告稱，今年以來中國汽車出口表現不俗，政策端扶持汽車出口的確定性較強，看好中國汽車出口中長期增長趨勢。
在新能源汽車加速出海的過程中，中國整個產業鏈也在加速向外延伸，其中新能源汽車的核心部件動力電池的出口增勢最為顯著。
報導指出，在加速動力電池出口的同時，中國各家電池廠商也加快在海外布局的速度，其中寧德時代德國工廠已於今年1月投產，匈牙利工廠也在推進中；中創新航則於2022年宣布在歐洲布局產業基地。
此外，國軒高科也有在歐洲、美國、阿根廷、印尼、越南建設海外基地的規劃布局。國軒高科內部人士透露，公司目前除了中國市場，還形成了美洲、歐洲和非洲、南亞和東南亞三個業務大區，隨著海外基地陸續落地，國軒高科國際競爭力的提升將更有保障。
招商證券指出，中國新能源產業鏈現已處於全球領先地位，在歐美本地化政策加強、出海需求提升的背景下，預計未來不少龍頭電池廠在海外生產與銷售的能力將出現顯著提升。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
企業如何打造現代開發技術？馬上報名「AWS 現代開發技術嘉年華」，開創現代化開發佈局思維
我們想讓你知道的是
AWS 於 2023 年 6 月 30 日 （五）在華南銀行國際會議中心舉辦「AWS 現代開發技術嘉年華」，活動將從全球現代化開發趨勢談起，再到無伺服器與容器應用戰略、服務進階介紹，以及開發最佳實踐等多方面實用教戰守則，讓企業 IT 決策者、業務創新決策者及開發者掌握全面佈局思維。
隨著科技的迅速更新與發展，企業市場充滿了各種可能，也意味著更多的不確定性，這也使得企業組織越來越重視在商業模式上的創新、使用者體驗與滿意度回饋、營運效率提升和成本的優化等。 AWS 向來致力於提供創新、快速、敏捷的解決方案，為企業組織帶來更多的競爭優勢，例如無伺服器（ Serverless ）及容器技術，就是幫助企業大幅提升敏捷性、降低運營及管理壓力，讓企業可以聚焦自身業務，在實現創新同時也能具備降低管理成本等彈性優勢。
2023 年 6 月 30 日 （五）， AWS 將於華南銀行國際會議中心舉辦「 AWS 現代開發技術嘉年華」，活動將從全球現代化開發趨勢談起，再到無伺服器與容器應用戰略、服務進階介紹，以及開發最佳實踐等多方面實用教戰守則，讓企業 IT 決策者、業務創新決策者及開發者掌握全面佈局思維。
活動內容亮點搶先看
當天活動除了許多實際案例分享，更會根據不同主題需求做分場議程，包含產業進階應用場景、無伺服器與容器開發指南、企業現代化遷移。
活動邀請到的講者也都是重量級嘉賓，在產業進階應用的主題裡，樂居的 CTO John Tsai 會跟大家分享樂居如何設計驅動資料設計架構，而在 Track 2 無伺服器與容器開發指南中，則由FunNow 的 Backend Lead Charlie Hsieh 分享 FunNow 如何透過無伺服器現代化架構，讓企業出海走向國際時，發揮關鍵技術應用實力；最後，在 Track 3 企業現代化遷移的主題中，邀請到補教業雲端教學平台 Soarogo 分享如何從單體式現代化到負載百萬流量無伺服器SaaS架構，巨量的資料如何進行遷移？
除此之外，這場免費活動還能讓你：
- 與 AWS 現代開發技術專家面對面交流，獲得實用的技巧和建議。
- 參與多場精彩的技術演講和實戰工作坊，探索無伺服器和容器應用的最佳實踐和案例分享。
- 與來自不同領域和背景的開發者交流，擴展人脈和視野。
有出席有機會！三重好禮免費送
#早鳥禮 : AWS 遮風擋雨自動傘
早鳥報名並出席活動，當天前 100 名至現場報到者即可獲得 AWS 遮風擋雨自動傘 (數量有限，贈完為止)
#問卷禮 : AWS 品牌手提袋
現場參與活動並填寫會後問卷即可獲得 AWS 品牌手提袋 (圖片僅供參考，以實物為準 ; 數量有限，贈完為止)
#現場深度參與禮：AWS 精品咖啡
現場參與並投遞名片乙張及拍照打卡，即可獲得現煮咖啡乙杯 (每人限得一杯，贈送指示以現場公告為準；數量有限，贈完為止)
AWS 現代開發技術嘉年華 活動資訊
活動時間：2023 年 6 月 30 日 | 10:00 AM - 3:15 PM
活動地點：華南銀行國際會議中心 (台北市信義區松仁路 123 號)
立即報名 : 點此填寫資料後即可完成報名