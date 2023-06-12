舉手30分鐘招不到車：日本計程車現人力荒，業者招募外籍司機一次解決兩大問題
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這間公司不僅每天有超過50輛空計程車沒有出勤，且一天約2000通叫車電話中，大約有1/5、約400通電話最後無車可派。這種情況與COVID-19疫情影響也有關，這間公司4年前約有400名司機，目前僅剩300名，這種司機不足的情況讓業者備感困擾。
（中央社）日本媒體觀察，東京及京都計程車司機不足的問題日趨嚴峻，時常可在主要車站外看到大排長龍候車的乘客。有業者開始招募外籍司機，一次解決人力荒與因應外國觀光客的兩大問題。
日本《朝日電視台》日前報導，在東京都及京都市，計程車司機不足的問題愈來愈嚴重。
今年某個週末深夜的東京都澀谷站前，由於末班電車已離站，在計程車招呼站排隊候車的乘客推估超過百人，且隨著夜色愈深人龍愈長。
其中兩名男性結束「飲酒會」準備返家，但看到大排長龍，難以決定是否要排隊等計程車。思考約5分鐘後，其中一人決定排隊等車，另一人決定步行回家。
離開計程車招呼站往馬路上移動，可以看到不少民眾站在路旁舉手招車，但這些計程車因為已經載客，一輛輛從眼前駛去。
- 路旁舉手等30分鐘依舊招不到車
一名等計程車的女性說，她「完全招不到車」、「手一直舉著，在這裡等了30分鐘」。她說，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前，大概舉手10分鐘或5分鐘就能招到車，但似乎現在都像這樣招不到車。
同樣的問題也發生在京都市內，可以看到約百名乘客正排隊等待計程車，也有提著行李箱的外國觀光客。
雖然計程車一輛接一輛到來，仍然無法完全消化排隊人潮。這種情況不光出現在車站外，在觀光區同樣也有。
來自韓國的觀光客說：「已經等了超過15分鐘，（天空正在飄雨）我也沒帶傘。」
記者前往京都市內一間計程車公司採訪，聽到辦公室內叫車電話此起彼落。
負責接聽電話的員工說，「現在沒有空車，請給我一點時間幫您尋找」、「您所在地點附近現在沒有空車，請再稍候一下，我們會盡快幫您找到車輛，請稍候。」
不過，儘管叫車電話多到應接不暇，但這間計程車公司的停車場還停了許多未出勤的空車。
這間公司不僅每天有超過50輛空計程車沒有出勤，且一天約2000通叫車電話中，大約有五分之一、約400通電話最後無車可派。
- 計程車業者有車沒人
這間計程車公司的社長筒井基好說：「主要是人力不足，明明有車子，但都無法使用，只要能找到人，這些車全都可以出動。」
這種情況與COVID-19疫情影響也有關，這間公司4年前約有400名司機，目前僅剩300名，這種司機不足的情況讓業者備感困擾。
筒井說，現在是盡全力用各種可能方式拚命解決問題的時候，但也不是馬上就能讓司機增加，目前可以說完全沒有回到當初水準。
這間公司已從5月起提高薪資，積極招募從業人員。
隨著後疫情時代來臨，不斷增加的外國觀光客也讓日本計程車不足的問題更惡化。
今年4月，外國觀光客人數已恢復到疫情前約7成水準，東京都秋葉原一帶可以看到許多購物旅客選擇搭乘計程車。不過，東京都計程車司機人數減少，有外國觀光客對於招不到車大表不滿。
就算招到計程車，也有從澳洲來的觀光客因為語言不通，即使拿出日文地圖表明要去的目的地，司機還是開到了另一個地方，「還好我最後只走了約30分鐘（就抵達目的地）」。
- 招募外籍司機，一次解決兩個問題
為同時解決司機不足及外語應對能力兩個問題，東京都一間計程車公司正在嘗試一個「一舉兩得」的做法。
這間計程車公司積極進用外籍司機，目前已有來自27個國家逾70名國外出身的司機。來自西非迦納的哈桑從2022年12月開始在這間公司擔任司機，採訪這天，他正在淺草附近行駛，馬上就接到應用程式（APP）傳來的叫車通知。
叫車的是來自墨西哥的觀光客，上車後開心地說「你是我在日本搭車遇到第一個能說英語的司機」，且兩人在途中還有足球這個共同話題。最後到了目的地時，乘客還與哈桑「擊拳」表達開心的情緒。
在這間計程車公司工作的古館博幸談到積極招募外籍司機的理由時說：「國家不同，習慣也不同，個性也不同，我們希望發揮多元個性，讓多數乘客開心搭車。」
哈桑這天在東京都內一共載到3組外國觀光客，他認為做這份工作除了可以提供乘客旅遊建議，也可以從乘客那邊獲得更多經驗，「我認為那是最快樂的事」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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