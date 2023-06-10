TNL+ 2023/06/10,
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印度課綱刪除演化論、元素週期表等基礎課程，學者批助長迷信、阻礙科學進步

印度課綱刪除演化論、元素週期表等基礎課程，學者批助長迷信、阻礙科學進步
Photo Credit: GettyImages

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印度宣布自2023年6月新學期開始，10年級的教科書中將不再有元素週期表、演化論等基礎科學概念，連民主與政府治理等議題都被大幅度刪減。學者批評此政策被宗教信念影響，犧牲了理性思維與印度的科學進步。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

據《德國之聲》報導，印度全國教育研究與培訓理事會（NCERT）於今（2023）年6月1日宣布，將從10年級新學期的教科書中刪除一系列基礎課程主題，包括元素週期表、達爾文演化論、畢氏定理等，此外也會減少課文中關於能源與自然資源的永續管理，以及農業對國家經濟的貢獻等議題。

課綱刪除科學基礎概念與民主相關議題，影響超過上億學生

《科學人》指出，演化論從15歲學生教科書移除的消息從5月傳出並開始發酵，引發了上千位民眾連署抗議。然而官方仍持續宣布刪減基礎科學相關課程，年輕學子將不會被教授有關氣候與污染等相關議題，而其餘科目如生物、化學、地理、數學、物理也面臨了一定程度的內容刪減，其中麥可・法拉第（Michael Faraday）在19世紀對電學和磁學的研究貢獻，也已從教學大綱中刪除。

至於非科學領域的內容，關於多元文化、政治黨派及民主相關議題已被移除；此外，高年級教科書也刪去了有關工業革命的章節。總體而言，此項教育政策的改變影響了印度共1.34億11至18歲的學生。

專家批評此政策助長迷信風氣，阻礙學習思維

綜合《德國之聲》與《科學人》報導，演化生物學家理查・道金斯（Richard Dawkins）在推特上發聲並將此事稱為「對印度世俗化的公開侮辱」，指責印度領導人物以自身宗教信仰影響決策。

位於加爾各答的活動組織突破科學學會（Breakthrough Science Society）日前發動呼籲，要求恢復中學生教科書裡的演化論課程，並成功動員了將近4500位相關人士簽署倡議。突破科學學會進一步聲明擔憂：若刪去基礎科學介紹課程，將使未來學生的學習思維受到嚴重阻礙。

眾多科學界學者也對此消息感到震驚，任職於史丹佛大學的科學教育研究員喬納森・奧斯伯恩（Jonathan Osborne）表示「在試圖不涉及演化論的方式教授的生物學，並非我們目前所理解的生物學」，認為演化論是學習生物學的基礎概念，並說明元素週期表解釋了生物體組成方式以及不同組合產生的特性，是化學界的偉大成就之一。

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