阿拉巴馬州選區重劃案：最高法院判違法、刻意稀釋非裔民眾選票
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佔阿拉巴馬州超過4分之1人口的非裔選民，卻只在7分之1的選區中佔多數。共和黨的選區劃分方式，稀釋了非裔選民的代表性，引起批評。美國最高法院8日宣布，認定阿拉巴馬州的選區劃分方式，有違《選舉權法》，需重新劃分選區。《紐約時報》指出，美國南方的路易斯安那與喬治亞州，可能也需重新繪製選區劃分圖，而這可能會幫助民主黨人重新取得眾議院的多數席次。
綜合《路透社》、《全國公共廣播電台》、《紐約時報》與《美聯社》的報導，美國最高法院於昨（8）日宣布，維持下級法院－聯邦地區法院的判決，認定阿拉巴馬州的選區劃分方式，有違《選舉權法》（Voting Rights Act），刻意稀釋了非裔民眾的選票。
非裔民眾佔拉巴馬州人口中的26％，但依據共和黨州政府的選區劃分方式，在該州7個選區當中，只在其中一個選區中佔多數。最高法院要求阿拉巴馬州議會，重新繪製選區劃分圖，將被稀釋至其他選區的非裔選民，劃分至同一個選區當中，使該州能夠有2個非裔選民佔多數的選區。
選區劃分如何影響選舉？
美國憲法對於參眾議員的席次分配方式並沒有嚴格的規定，只有要求每個州要有2名參議員，與至少1名眾議員。每州的眾議員人數反映了該州的人口數，通常在每10年1次的人口普查後，進行各州眾議員人數的調整。
美國眾議員選舉採單一選區相對多數決制，每個選區中，得票數最高的候選人獲勝。而這種票高者全拿的選舉方式，其缺點在於得票數次高的候選人，雖然有一定的選民支持，但因為不是最高票者，因此無法獲得任何席次。而這樣的選制設計，使選區內的少數族裔，往往無法在白人佔絕對多數的情況下，選出自己的代表。
阿拉巴馬州共有7個選區，其中非裔選民佔所有登記選民當中的26％，代表有超過4分之1的選民為非洲裔民眾。但在2020年人口普查過後，共和黨主政的阿拉巴馬州議會在2021年11月重新繪製了選區劃分圖。
在新的選區劃分方式下，非裔選民僅在第7選區中佔多數，其他的非裔民眾被分散劃分到其餘選區，但在第7選區外的其餘6個選區中，非裔民眾的佔比都不超過50％，非裔民眾的選票被稀釋。在非裔民眾普遍票投民主黨、白人選民主要票投共和黨的阿拉巴馬州，這樣的選區劃分，代表民主黨只可能在非裔選民佔多數的第7選區中獲勝，而其他6個選區選出的眾議員，則會是共和黨籍候選人。
選區劃分方式的法律攻防戰
佔阿拉巴馬州超過4分之1人口的非裔選民，卻只在7分之1的選區中佔多數。共和黨的選區劃分方式，稀釋了非裔選民的代表性，引起不少的批評。民權團體後將共和黨的選區劃分圖告上聯邦地區法院，認為其違反了1965年通過的《選舉權法》第2條。該條法律規定，禁止州政府設計歧視少數族裔的選舉規則。
2022年1月24日，聯邦地區法院判定阿拉巴馬州政府違法，其設計的選區劃分方式，違反了《選舉權法》，並要求州議會重新進行選區重劃。
阿拉巴馬州政府不服聯邦地區法院的判決，將此案上訴至最高法院。最高法院在2022年2月7日，以5比4，宣布阿拉巴馬州政府不需重新繪製選區劃分圖，並同意暫時擱置下級法院的判決。當時投下贊成票的保守派大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）與阿利托（Samuel Alito）表示，由於阿拉巴馬州將在當年5月24日舉行國會選舉，若此時重新劃分選區，對立法者而言，太過窒礙難行。
最高法院的這項投票為臨時性的決議，而法官會在後續聽取阿拉巴馬州政府對下級法院判決內容的上訴。不過最高法院當時並沒有宣布何時會進行此案的言詞辯論與審判。
令人意外的判決結果
美國最高法院最終在8日作出與去（2022）年不同的投票結果，以5比4，決定維持聯邦地區法院的判決，代表阿拉巴馬州政府需要重新進行選區劃分。
值得注意的是，與外界預估的不同，保守派佔多數的最高法院，最終並沒有做出有利阿拉巴馬州政府的判決。保守派的羅勃茲（John G. Roberts Jr.）大法官與卡瓦諾（Brett M. Kavanaugh）大法官與3位自由派的大法官採取了相同的立場。
保守派的首席大法官羅勃茲在判決書中表示，他認為下級法院的判決是正確的，「我們沒有理由去擾亂地區法院的事實調查結果。」
阿拉巴馬州的檢察總長馬歇爾（Steve Marshall），對判決結果表示失望，並在聲明中指出，「案子還沒有結束。」馬歇爾8日向《1819 News》表示，最高法院的判決是針對2022年1月，聯邦地方法院的裁定（阿拉巴馬州需重新進行選區規劃），而不是阿拉巴馬州的選區規劃方式本身。而阿拉巴馬州仍有機會讓最高法院審理該州的選區劃分圖，馬歇爾也表示，他相信證據將證明阿拉巴馬州的選民，不論種族為何，都享有相同的選舉權，而該州的選區劃分方式，並沒有種族歧視。
美國司法部部長賈蘭德（Merrick B. Garland）對判決結果表示歡迎，「所有符合條件的選民都應不受種族歧視的迫害，享有投票權。」
《美聯社》指出，本案的判決結果將會成為1個具有指標性的判例，最高法院將在今（2023）年秋季審理南卡羅來納州的案件，該案也是關於共和黨議員用選區劃分方式稀釋非裔選民選票。《紐約時報》也指出，美國南方的其他州，如路易斯安那州與喬治亞州，可能也需重新繪製選區劃分圖，讓非裔民眾的選票代表性與他們的人口數一致。而這樣的趨勢，可能會幫助民主黨人重新取得眾議院的多數席次。
新聞來源
- ALLEN v. MILLIGAN（Supreme Court）
- US Supreme Court backs Alabama Black voters, bolsters civil rights law（Reuters）
- Supreme Court unexpectedly upholds provision prohibiting racial gerrymandering（NPR）
- Supreme Court Rejects Voting Map That Diluted Black Voters’ Power（New York Times）
- Supreme Court rules in favor of Black Alabama voters in unexpected defense of Voting Rights Act（AP）
- Supreme Court Restores Alabama Voting Map That a Court Said Hurt Black Voters（New York Times）
- AG Marshall on SCOTUS redistricting decision: 'This case is not over'（1819 News）
延伸閱讀
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
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等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。