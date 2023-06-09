阿拉巴馬州選區重劃案：最高法院判違法、刻意稀釋非裔民眾選票

綜合《路透社》、《全國公共廣播電台》、《紐約時報》與《美聯社》的報導，美國最高法院於昨（8）日宣布，維持下級法院－聯邦地區法院的判決，認定阿拉巴馬州的選區劃分方式，有違《選舉權法》（Voting Rights Act），刻意稀釋了非裔民眾的選票。

非裔民眾佔拉巴馬州人口中的26％，但依據共和黨州政府的選區劃分方式，在該州7個選區當中，只在其中一個選區中佔多數。最高法院要求阿拉巴馬州議會，重新繪製選區劃分圖，將被稀釋至其他選區的非裔選民，劃分至同一個選區當中，使該州能夠有2個非裔選民佔多數的選區。

選區劃分如何影響選舉？

美國憲法對於參眾議員的席次分配方式並沒有嚴格的規定，只有要求每個州要有2名參議員，與至少1名眾議員。每州的眾議員人數反映了該州的人口數，通常在每10年1次的人口普查後，進行各州眾議員人數的調整。

美國眾議員選舉採單一選區相對多數決制，每個選區中，得票數最高的候選人獲勝。而這種票高者全拿的選舉方式，其缺點在於得票數次高的候選人，雖然有一定的選民支持，但因為不是最高票者，因此無法獲得任何席次。而這樣的選制設計，使選區內的少數族裔，往往無法在白人佔絕對多數的情況下，選出自己的代表。

阿拉巴馬州共有7個選區，其中非裔選民佔所有登記選民當中的26％，代表有超過4分之1的選民為非洲裔民眾。但在2020年人口普查過後，共和黨主政的阿拉巴馬州議會在2021年11月重新繪製了選區劃分圖。

在新的選區劃分方式下，非裔選民僅在第7選區中佔多數，其他的非裔民眾被分散劃分到其餘選區，但在第7選區外的其餘6個選區中，非裔民眾的佔比都不超過50％，非裔民眾的選票被稀釋。在非裔民眾普遍票投民主黨、白人選民主要票投共和黨的阿拉巴馬州，這樣的選區劃分，代表民主黨只可能在非裔選民佔多數的第7選區中獲勝，而其他6個選區選出的眾議員，則會是共和黨籍候選人。

選區劃分方式的法律攻防戰

佔阿拉巴馬州超過4分之1人口的非裔選民，卻只在7分之1的選區中佔多數。共和黨的選區劃分方式，稀釋了非裔選民的代表性，引起不少的批評。民權團體後將共和黨的選區劃分圖告上聯邦地區法院，認為其違反了1965年通過的《選舉權法》第2條。該條法律規定，禁止州政府設計歧視少數族裔的選舉規則。

2022年1月24日，聯邦地區法院判定阿拉巴馬州政府違法，其設計的選區劃分方式，違反了《選舉權法》，並要求州議會重新進行選區重劃。

阿拉巴馬州政府不服聯邦地區法院的判決，將此案上訴至最高法院。最高法院在2022年2月7日，以5比4，宣布阿拉巴馬州政府不需重新繪製選區劃分圖，並同意暫時擱置下級法院的判決。當時投下贊成票的保守派大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）與阿利托（Samuel Alito）表示，由於阿拉巴馬州將在當年5月24日舉行國會選舉，若此時重新劃分選區，對立法者而言，太過窒礙難行。

最高法院的這項投票為臨時性的決議，而法官會在後續聽取阿拉巴馬州政府對下級法院判決內容的上訴。不過最高法院當時並沒有宣布何時會進行此案的言詞辯論與審判。

令人意外的判決結果

美國最高法院最終在8日作出與去（2022）年不同的投票結果，以5比4，決定維持聯邦地區法院的判決，代表阿拉巴馬州政府需要重新進行選區劃分。

值得注意的是，與外界預估的不同，保守派佔多數的最高法院，最終並沒有做出有利阿拉巴馬州政府的判決。保守派的羅勃茲（John G. Roberts Jr.）大法官與卡瓦諾（Brett M. Kavanaugh）大法官與3位自由派的大法官採取了相同的立場。

保守派的首席大法官羅勃茲在判決書中表示，他認為下級法院的判決是正確的，「我們沒有理由去擾亂地區法院的事實調查結果。」

阿拉巴馬州的檢察總長馬歇爾（Steve Marshall），對判決結果表示失望，並在聲明中指出，「案子還沒有結束。」馬歇爾8日向《1819 News》表示，最高法院的判決是針對2022年1月，聯邦地方法院的裁定（阿拉巴馬州需重新進行選區規劃），而不是阿拉巴馬州的選區規劃方式本身。而阿拉巴馬州仍有機會讓最高法院審理該州的選區劃分圖，馬歇爾也表示，他相信證據將證明阿拉巴馬州的選民，不論種族為何，都享有相同的選舉權，而該州的選區劃分方式，並沒有種族歧視。

美國司法部部長賈蘭德（Merrick B. Garland）對判決結果表示歡迎，「所有符合條件的選民都應不受種族歧視的迫害，享有投票權。」

《美聯社》指出，本案的判決結果將會成為1個具有指標性的判例，最高法院將在今（2023）年秋季審理南卡羅來納州的案件，該案也是關於共和黨議員用選區劃分方式稀釋非裔選民選票。《紐約時報》也指出，美國南方的其他州，如路易斯安那州與喬治亞州，可能也需重新繪製選區劃分圖，讓非裔民眾的選票代表性與他們的人口數一致。而這樣的趨勢，可能會幫助民主黨人重新取得眾議院的多數席次。

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責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範