2023《安永世界企業家大獎》 環球晶圓董事長徐秀蘭代表臺灣首次摘下《安永世界企業家大獎》年度大獎

已經舉辦23屆的《安永世界企業家大獎》，每年匯集了來自世界各地的企業創辦人、執行長和商業領袖，參與這個全球優秀領袖的選拔盛會，臺灣更是參加了18屆之久。徐秀蘭董事長從本屆近 5,000 名全球《安永企業家獎》得主，以及參與《安永世界企業家大獎》45 個國家的49 名強大的企業家競爭對手中勝出。

徐秀蘭董事長身為優秀的女性企業家，以突破卓越的企業家精神，獲得評審團一致肯定拿下冠軍殊榮。這更是《安永世界企業家大獎》舉辦23年以來，首次由臺灣企業家光榮摘下《安永世界企業家大獎》年度大獎得主，也是舉辦以來獲此殊榮的第三位女性企業家，更讓全球看見臺灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。

徐秀蘭董事長在今年全球強大的企業家競爭對手中勝出，她表示「參加此次國際性的企業家大獎，認識在不同領域都很傑出、成功的企業家們。在與各國企業家們的交流中學到最多的是，要持續秉持著『分享、熱情承諾』的企業家信念，也會將此信念分享給團隊們及全球更多的人。」她更表示「經營企業一路走來，始終秉持著『初心不變、熱情不減』，也感謝環球晶圓在各國出色、優秀的團隊付出許多心力。」

《安永企業家獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，自1986年在美國威斯康辛州密爾瓦基市開辦，已延伸至超過60個國家的145個城市參與，表揚以智慧和毅力創辦、成功經營的企業家們。《安永企業家獎》表揚超過上千名成功、具創新精神的企業家，包括戴爾電腦的麥克．戴爾(Michael Dell)、星巴克咖啡的霍華．休茲(Howard Schultz)等近年來叱吒風雲的企業家，都曾是《安永企業家獎》得主。自2005年起，安永台灣開始舉辦《安永企業家獎》選拔共18年，將眾多臺灣優秀企業家帶至世界級殿堂交流，在今年更由臺灣女性標竿代表，成功地拿下全球大獎的殊榮。

今年贏得《安永世界企業家大獎》的環球晶圓(股)公司董事長徐秀蘭，展現卓越的領導力、執行力及創新力，落實策略管理、帶領技術升級，以擴廠、併購的雙軌制策略，積極拓展全球化佈局，帶領環球晶圓成為標竿企業。

徐秀蘭帶領環球晶圓已在全球的9個國家設立17個營運生產基地，位居臺灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商之地位。在徐秀蘭的布局領導下，環球晶圓陸續開發歐洲、美國、日本等半導體市場的國際大廠客戶，增加高附加價值訂單，提升營運成績。面對新冠疫情及地緣政治日益衝突的等衝擊，她持續以風險分散為戰略，以在地化生產、多元化採購、自動化生產的三大策略，積極建構具韌性的供應鏈。

徐秀蘭以「運籌臺灣、全球發展」的前瞻遠景，成功領導四次跨國併購策略，擴大全球營運藍圖。在企業永續經營之路上，秉持致力與客戶共同成長、與員工追求卓越、為股東創造價值的三大目標。環球晶圓全力支持臺灣淨零轉型目標，集團旗下積極建置開發太陽能電廠，期望逐步實踐2050 年100% 使用再生能源之長期目標，減少發電過程產生的碳排放量，有助環境永續發展。

而《安永企業家獎》在臺灣舉辦至今已第19屆，將臺灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，報名截止日期從即日起至7月31日止，敬邀臺灣企業家共襄盛舉，參與這個全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項，接受《安永企業家獎》的尊榮表揚。

《安永企業家獎》台灣網址：https://www.ey.com/zh_tw/entrepreneur-of-the-year-taiwan。