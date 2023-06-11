一篇瑞士的疫情報導，如何傳到希臘變成人人相信的假新聞？

文：Giannis Mavris

近年來，沒有任何一個話題比COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）更能催生假新聞。即使疫情被認為已經結束，探討假消息的這個話題也絕不過時。

今（2023）年4月，希臘的網路上流傳著一則所謂的瑞士「新聞」。網路文章稱，瑞士正在撤銷所有的疫苗接種建議，並全面停止新冠疫苗的接種工作。而且負責接種的醫生將對任何疫苗引起的副作用負責。有些報導甚至聲稱，新冠疫苗已被列為危險藥品。

這都是假的。在一篇文章中，希臘的事實核查組織Ellinika Hoaxes追溯了這則假新聞經由德國傳播到希臘的全過程，這則假新聞歪曲了瑞士衛生部門當前的建議。

一則假新聞，多個版本

這一切始於4月6日瑞士雜誌《世界一周》（Weltwoche）上一篇標題為〈官方確認：接種疫苗有風險〉的文章。一天後，德國的一個網站報導〈震驚：瑞士撤銷所有新冠疫苗接種建議〉。第二天，這個故事被希臘的一個部落客轉載。十天後，另一個希臘網站再度轉載了這個故事。這些媒體對原文內容進行翻譯，甚至還複製了德國網站使用的圖片。

這則新聞的傳播並未止步於希臘，而是發生了全球性的傳播。瑞士聯邦公共衛生局發言人西蒙・明（Simon Ming）表示，他接到了來自多個機構的詢問。《法新社》、《今日美國》以及《印度新聞信託社》都對此主題進行了單獨的事實核查。

整個事件源於瑞士衛生部門的一份公告，其宣布不會為2023年春夏季制定疫苗接種建議，理由是，既然現在98％的人口都有抗體，對於非高風險群來說，患疫情重症的可能性極小。瑞士衛生部還考慮了當前的主流病毒變種和低病毒傳播率。對於高風險群，如果患者的醫生認為醫學上建議接種，那麼就可以推薦其接種疫苗。

傳聲筒遊戲

這個令人震驚的「新聞」顯然與瑞士此前的疫苗接種策略大相逕庭，但稍加修改後便出現在部落格和社群媒體貼文上。大部分內容與原報導一樣。傳播者大多是右翼網站或議題工作者，且大多數人都引用或整篇複製外國的資料來源，而資料來源基本都相同。

在Ellinika Hoaxes工作的安德羅尼科斯・庫特魯貝利斯（Andronikos Koutroubelis）證實了這一點。他說：「在希臘，消息傳播通常是從一個人寫作或複製報導開始。然後他們的文章被其他人轉載或修改後發布。」就新冠病毒而言，這些初始文本通常源自外國網站，主要是西歐或美國的網站。

這種中轉功能對於傳播至關重要——尤其是在使用非主要語言的數位空間中——但報導的準確性也很關鍵。「這就像傳聲筒遊戲：到最後，輸出的消息與輸入的消息完全不同，」庫特魯貝利斯說。

這可能是故意操縱的結果。但他指出，這也可能是翻譯錯誤、誇大其詞或偷懶的結果。但初始報導並非總是一篇假報導。「背後動機有很多種，」他還說，「但經濟利益往往是一大因素——例如，希望吸引流量到某個網站，然後獲取廣告收益。」

最早《世界一周》雜誌刊發的文章在瑞士並未引起關注，因為大家都知道，該雜誌經常批評疫情防控措施。

瑞士經常在假新聞中無故「躺槍」

此前，一位極右美國活動家的簡訊內容導致《今日美國》和印度新聞信託社開展事實核查。

「瑞士是一個不結盟國家（既非北約，也非歐盟或金磚國家），被譽為全球製藥業中心。瑞士政府提出這個立場是在明確承認，對新冠疫苗的風險/獲益比的客觀科學分析，無法證明在任何人群中接種疫苗的合理性。」

在上面這段話中，瑞士因其中立地位而顯得特別可信。庫特魯貝利斯表示，在希臘也是這樣。瑞士被認為是一個沒有醜聞的國家。因此，這樣一則看似轟動的報導就顯得更具影響力，推動情緒螺旋上升，從而帶來更多的點擊量。

衛生部的西蒙・明指出，關於瑞士新冠疫情的假新聞通常來自「國際信源」。一份瑞士的報導在全球網路上被廣泛轉載傳播，這是非常罕見的。

本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九