一篇瑞士的疫情報導，如何傳到希臘變成人人相信的假新聞？
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這一切始於4月6日瑞士雜誌《世界一周》上一篇標題為〈官方確認：接種疫苗有風險〉的文章，過程生動展現了假消息如何在全球傳播，同時揭示了背後的操控力量。
文：Giannis Mavris
近年來，沒有任何一個話題比COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）更能催生假新聞。即使疫情被認為已經結束，探討假消息的這個話題也絕不過時。
今（2023）年4月，希臘的網路上流傳著一則所謂的瑞士「新聞」。網路文章稱，瑞士正在撤銷所有的疫苗接種建議，並全面停止新冠疫苗的接種工作。而且負責接種的醫生將對任何疫苗引起的副作用負責。有些報導甚至聲稱，新冠疫苗已被列為危險藥品。
這都是假的。在一篇文章中，希臘的事實核查組織Ellinika Hoaxes追溯了這則假新聞經由德國傳播到希臘的全過程，這則假新聞歪曲了瑞士衛生部門當前的建議。
一則假新聞，多個版本
這一切始於4月6日瑞士雜誌《世界一周》（Weltwoche）上一篇標題為〈官方確認：接種疫苗有風險〉的文章。一天後，德國的一個網站報導〈震驚：瑞士撤銷所有新冠疫苗接種建議〉。第二天，這個故事被希臘的一個部落客轉載。十天後，另一個希臘網站再度轉載了這個故事。這些媒體對原文內容進行翻譯，甚至還複製了德國網站使用的圖片。
這則新聞的傳播並未止步於希臘，而是發生了全球性的傳播。瑞士聯邦公共衛生局發言人西蒙・明（Simon Ming）表示，他接到了來自多個機構的詢問。《法新社》、《今日美國》以及《印度新聞信託社》都對此主題進行了單獨的事實核查。
整個事件源於瑞士衛生部門的一份公告，其宣布不會為2023年春夏季制定疫苗接種建議，理由是，既然現在98％的人口都有抗體，對於非高風險群來說，患疫情重症的可能性極小。瑞士衛生部還考慮了當前的主流病毒變種和低病毒傳播率。對於高風險群，如果患者的醫生認為醫學上建議接種，那麼就可以推薦其接種疫苗。
傳聲筒遊戲
這個令人震驚的「新聞」顯然與瑞士此前的疫苗接種策略大相逕庭，但稍加修改後便出現在部落格和社群媒體貼文上。大部分內容與原報導一樣。傳播者大多是右翼網站或議題工作者，且大多數人都引用或整篇複製外國的資料來源，而資料來源基本都相同。
在Ellinika Hoaxes工作的安德羅尼科斯・庫特魯貝利斯（Andronikos Koutroubelis）證實了這一點。他說：「在希臘，消息傳播通常是從一個人寫作或複製報導開始。然後他們的文章被其他人轉載或修改後發布。」就新冠病毒而言，這些初始文本通常源自外國網站，主要是西歐或美國的網站。
這種中轉功能對於傳播至關重要——尤其是在使用非主要語言的數位空間中——但報導的準確性也很關鍵。「這就像傳聲筒遊戲：到最後，輸出的消息與輸入的消息完全不同，」庫特魯貝利斯說。
這可能是故意操縱的結果。但他指出，這也可能是翻譯錯誤、誇大其詞或偷懶的結果。但初始報導並非總是一篇假報導。「背後動機有很多種，」他還說，「但經濟利益往往是一大因素——例如，希望吸引流量到某個網站，然後獲取廣告收益。」
最早《世界一周》雜誌刊發的文章在瑞士並未引起關注，因為大家都知道，該雜誌經常批評疫情防控措施。
瑞士經常在假新聞中無故「躺槍」
此前，一位極右美國活動家的簡訊內容導致《今日美國》和印度新聞信託社開展事實核查。
「瑞士是一個不結盟國家（既非北約，也非歐盟或金磚國家），被譽為全球製藥業中心。瑞士政府提出這個立場是在明確承認，對新冠疫苗的風險/獲益比的客觀科學分析，無法證明在任何人群中接種疫苗的合理性。」
在上面這段話中，瑞士因其中立地位而顯得特別可信。庫特魯貝利斯表示，在希臘也是這樣。瑞士被認為是一個沒有醜聞的國家。因此，這樣一則看似轟動的報導就顯得更具影響力，推動情緒螺旋上升，從而帶來更多的點擊量。
衛生部的西蒙・明指出，關於瑞士新冠疫情的假新聞通常來自「國際信源」。一份瑞士的報導在全球網路上被廣泛轉載傳播，這是非常罕見的。
本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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【圖解】在台灣，等一項癌症救命新藥需要等上超過700天，而日本最快只需要60天！台灣人，你真的有「命」等嗎？
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等一項救命的藥物，需要多久時間？台灣新藥從申請日到健保正式給付生效，如癌症創新新藥等重大疾病藥物，平均需等超過700天；而鄰近國家日本，則是60-90天內。換句話說，台灣人一旦生了病，想要用到新研發的救命藥物，病人需耗時等待。台灣人，真的有「命」能等嗎？
2022年中，余苑綺因癌症過世，不僅讓演藝圈許多粉絲與親友不捨與難過，也讓許多同是癌症病友的患者與家屬，感到忐忑不安。余苑綺從2014年罹患直腸癌後，立委余天耗費數百萬就為替女兒挽命，甚至四處奔走希望爭取美國最新的抗癌藥物，可惜最終未能等到就已離世。
看得到卻用不到的救命新藥
事實上，類似遺憾在台灣時有所聞。即使國外屢有救命新藥問世，台灣人卻不一定能使用得到。根據數據顯示，在日、韓、以色列、加拿大等11個高所得國家中，台灣的肺癌存活率在高所得國家排名倒數第四，只有日本的一半；攝護腺癌存活率為倒數第一、乳癌倒數第二，胃癌則輸日本、韓國。若以平均餘命來看，台灣也比日本短少三年。
國人平均餘命、癌症存活率等指標，落後其他國家，健康投資不足也是一大原因。若與鄰近的日本比較，日本整體醫療支出佔整體GDP比例為11%、其中強制性醫療保險支出8.3%、藥費支出2.3％，而台灣則是6.1%、3.5%、1.2％，三者占比皆低於日本。
慢性病、罕見疾病甚至是現今新興癌症治療趨勢，如免疫療法、精準醫療等，亟具突破性、療效更佳的治療，在健保資源有限下，被限縮給付，導致病人只能自力救濟，自掏腰包使用。
為什麼新藥新科技導入台灣那麼難？
健保業務也包含引進新藥及新科技，但為什麼仍讓新藥新科技導入受阻？首要原因就是健保財源不足，進而排擠新藥引進。雖然每年的健保預算相較25年前開辦時的2000多億元，已成長到8000億元，但醫療費用年年成長，仍跟不上如雨後春筍增加的治療項目。台灣整體藥費支出早已偏低，新藥預算更是嚴重不足，不但零成長，甚至還負成長。
財務衝擊下，造成新藥給付審理流程頻頻卡關，許多國外原廠新藥因台灣議價空間小，使得引入時程拉長、健保給付條件越趨嚴格。許多效果良好的藥品，卻因支出費用高，在健保現有預算限制下，只得限縮藥品的給付範圍，讓可使用的病人族群也連帶限縮。
無法與國際治療標準接軌的台灣
新藥納入給付前都得先進行「醫療科技評估」（HTA），意即評估新藥引進是否具有成本效益，但常常因財務衝擊大，在醫療科技評估（HTA）這關就被擋了下來。依據2019年藥品查驗中心醫療科技評估（HTA）報告顯示，僅3成癌症患者所需用藥能獲得健保給付。
影響的不僅是個人減少延長生命機會，也讓台灣用藥標準大幅落後先進國家。根據統計，台灣新藥從申請日到入健保給付生效，如癌症等重大疾病創新藥物，平均審查需超過700天；而鄰近國家的日本，則是在60-90天內。
尤其，相較於食品藥物管理署核准的藥品適應症，台灣健保給付的藥品適用範圍，因為預算相對限縮，僅部分適應症可以納入健保，未納保之適應症的病人必須自救苦等審核通過。換句話說，台灣人一旦患重大疾病，可能只有三個殘忍選擇：一是使用既有治療控制病情苦等新藥納保；二是賣車賣房自費使用藥品換取生命延續；三若金錢耗盡最後只能放棄治療。反觀日本，新藥給付不僅時間快速，甚至是依照仿單所有的適應症都給付，民眾可以使用到依照仿單給付的最新藥品。
環環相扣下，台灣標準治療早已和國際嚴重偏離。政府對於台灣醫療政策要有前瞻性的思考，應全面檢討醫療資源利用效率，增加新藥預算以加速新藥新科技納入給付，為台灣民眾謀求新藥可近性及最佳醫療選擇權利。