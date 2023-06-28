《為什麼他不跟你買東西》：顧好常客要緊？其實那些沒買過的「未顧客」才是品牌之寶

文：芹澤 連

1-2 只是憑藉適用於既有顧客的行銷策略，難道不行嗎？

針對未顧客，許多人處在對「無知的無知」狀態，很多時候甚至沒有意識到未顧客的存在，那麼為什麼未顧客如此重要呢？ 有些讀者可能認為既有顧客才是最重要的吧。本節將重新審視那些被大家視為理所當然的行銷常識，說明只是靠適用於忠實顧客或死忠粉絲的行銷策略並不足夠的理由。

我問大家一個問題。對於品牌成長來說，你認為以下所提到的[A]和[B]哪個更重要？ 請在零售價格不能改變的前提之下思考這個問題。

[A] 讓已經購買過多次的人再多買一次（讓既有客戶的多買一次）

[B] 讓以往不曾購買過的人購買一次（增加一位新顧客）

因為銷售額的計算方式是「總購買次數 × 平均單價」，若以乘法計算，[A]和[B]會出現相同的結果。不過，如果公司考量的是短期銷售額，往往會把目光投向[A]，也就是既有顧客身上。

我能理解這是因為既有顧客容易接觸而且有購買紀錄，所以增加粉絲和重複購買的行銷策略往往更受青睞。

另外也有人認為「既有客戶可以用較低的成本，獲得較高的報酬」。實際上，關於防止顧客流失所帶來的好處，菲利浦．科特勒（Philip Kotler）等人曾經提到：「開發新顧客的成本可能是留住老顧客的五倍」、「雖然比例因行業而異，不過只要把顧客流失率降低5%，就能提升25%至85%的利潤」（Kotler & Keller, 2006；月谷譯，2008，頁195）。想必應該也有讀者曾聽過「一比五定律」或「五比二十五定律」，這類法則或定律經常被當成維持既有顧客、培養忠實顧客的證據。然而，另一方面也有人指出，其實這些並不是能夠普遍適用的定律，而且是錯誤的認知（East et al., 2006; Sharp,2010）。

若追溯這段話的出處就會找到Reichheld等人的論文（Reichheld & Sasser, 1990）。歸納原文的相關內容就是，如果將顧客流失率從10%減少到5%，那麼直到顧客數降到零為止的時間將延長一倍，因此每位顧客能帶來的現金流也會隨之增加（信用卡公司增加75%，其他公司則依行業別增加25%至85%不等），但是光憑這段內容就一概而論地認為「只要防止區區5%的顧客流失率」即可大幅增加收益，並不正確。因為減少的不是「百分比」（%），而是「百分點」（%pt）。

「百分比」和「百分點」經常被混淆，但兩者的意思完全不同。

將10%的流失率減少「5%」，是指對於原來10%的流失率來說，減少了「10%×0.05 ＝ 0.5%」，換句話說，就是流失率從10%變成9.5%的意思。但是，10%的流失率減少「5%pt」，是指使流失率降低為5%，這個意思就像是在一千名客戶當中，將原本會流失的一百名顧客降低至五十人，也就是流失人數減半的意思。

這不是防止「區區5%」的流失率，而是防止「50%」的流失率。如果能將流失率減半，收益大幅改善也是理所當然之事。因為會引起這樣的誤解，所以當新聞在報導內閣支持率時，才會使用「與上個月相比，支持率上升了X個百分點，達到Y%」這種方法表達。假設只要提高5%的客

戶留存率就能大幅提高收益，的確很具吸引力，但令人遺憾的是，這只不過是因為「百分比」和「百分點」的混淆而讓人誤以為這些法則絕對適用，況且這些內容並未被證實具有可再現性。

相反的，有證據支持的是[B]。根據各種研究，已證實會直接影響品牌成長的是普及率（顧客人數）。舉例來說，Baldinger等人（2002）針對超過三百個品牌進行為期五年的觀察，結果顯示品牌成長的關鍵驅動因素是普及率，忠誠度則扮演推動和維持的角色。銷售額和市占率的增加是直接受到普及率的影響，相較而言，老客戶的忠誠度屬於輔助作用。

萊斯．比奈（Les Binet）和彼得．菲爾德（Peter Field）分析了行銷策略與成果之間的關聯性，研究期間從1998年到2016年、研究案例數量約為五百個，他們（Binet & Field, 2017, p.5）提出的結論是：「行銷依然是一場數字遊戲。品牌成長主要來自於普及率的增加，而不是忠誠度（日文內容由本書作者翻譯）。」在探討行銷效果的研究當中，無論是研究期間長度還是樣本數量之多寡，這項研究都達到前所未有的規模。至於為何只靠既有顧客的行銷策略並不足夠，該研究的作者們提出以下幾點：

（1）絕對不變的重度使用者「數量」很少。

（2）讓重度使用者購買更多有其困難度。

（3）很難透過廣告改變既有顧客的認知與行為。

（4） 對既有客戶採用促動（activation）行銷策略的有效期間很短。

（5） 追求投資報酬率（ROI） 並以此作為績效指標並不能增加銷售總額。

（6） 顧客忠誠度不是透過忠誠度策略而提高，而是隨著普及率的增加而提高。

只要把顧客視為「單一的個人」就能直觀地理解（1）、（2）、（3）。比方說，假設商品是一般消費品。我想顧客是使用每個月的生活費來購買這類商品，而生活費當中有多少錢可以用在什麼地方幾乎都是固定的。因為既有顧客都是已經買過商品的人，所以很難讓他們購買更多商品。無論顧客收到多少DM、還是針對廣告進行最佳化，消費量都不會有很大的變化。