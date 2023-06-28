《為什麼他不跟你買東西》：顧好常客要緊？其實那些沒買過的「未顧客」才是品牌之寶
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想要促進銷售，光靠照顧原有顧客是不夠的。本書就是「為了理解這些未顧客」而寫，主要目的是為了理解那些對你的商品和服務不感興趣的人，或是從來沒買過的人，讓他們願意出手購買一次。
文：芹澤 連
1-2 只是憑藉適用於既有顧客的行銷策略，難道不行嗎？
針對未顧客，許多人處在對「無知的無知」狀態，很多時候甚至沒有意識到未顧客的存在，那麼為什麼未顧客如此重要呢？ 有些讀者可能認為既有顧客才是最重要的吧。本節將重新審視那些被大家視為理所當然的行銷常識，說明只是靠適用於忠實顧客或死忠粉絲的行銷策略並不足夠的理由。
我問大家一個問題。對於品牌成長來說，你認為以下所提到的[A]和[B]哪個更重要？ 請在零售價格不能改變的前提之下思考這個問題。
[A] 讓已經購買過多次的人再多買一次（讓既有客戶的多買一次）
[B] 讓以往不曾購買過的人購買一次（增加一位新顧客）
因為銷售額的計算方式是「總購買次數 × 平均單價」，若以乘法計算，[A]和[B]會出現相同的結果。不過，如果公司考量的是短期銷售額，往往會把目光投向[A]，也就是既有顧客身上。
我能理解這是因為既有顧客容易接觸而且有購買紀錄，所以增加粉絲和重複購買的行銷策略往往更受青睞。
另外也有人認為「既有客戶可以用較低的成本，獲得較高的報酬」。實際上，關於防止顧客流失所帶來的好處，菲利浦．科特勒（Philip Kotler）等人曾經提到：「開發新顧客的成本可能是留住老顧客的五倍」、「雖然比例因行業而異，不過只要把顧客流失率降低5%，就能提升25%至85%的利潤」（Kotler & Keller, 2006；月谷譯，2008，頁195）。想必應該也有讀者曾聽過「一比五定律」或「五比二十五定律」，這類法則或定律經常被當成維持既有顧客、培養忠實顧客的證據。然而，另一方面也有人指出，其實這些並不是能夠普遍適用的定律，而且是錯誤的認知（East et al., 2006; Sharp,2010）。
若追溯這段話的出處就會找到Reichheld等人的論文（Reichheld & Sasser, 1990）。歸納原文的相關內容就是，如果將顧客流失率從10%減少到5%，那麼直到顧客數降到零為止的時間將延長一倍，因此每位顧客能帶來的現金流也會隨之增加（信用卡公司增加75%，其他公司則依行業別增加25%至85%不等），但是光憑這段內容就一概而論地認為「只要防止區區5%的顧客流失率」即可大幅增加收益，並不正確。因為減少的不是「百分比」（%），而是「百分點」（%pt）。
「百分比」和「百分點」經常被混淆，但兩者的意思完全不同。
將10%的流失率減少「5%」，是指對於原來10%的流失率來說，減少了「10%×0.05 ＝ 0.5%」，換句話說，就是流失率從10%變成9.5%的意思。但是，10%的流失率減少「5%pt」，是指使流失率降低為5%，這個意思就像是在一千名客戶當中，將原本會流失的一百名顧客降低至五十人，也就是流失人數減半的意思。
這不是防止「區區5%」的流失率，而是防止「50%」的流失率。如果能將流失率減半，收益大幅改善也是理所當然之事。因為會引起這樣的誤解，所以當新聞在報導內閣支持率時，才會使用「與上個月相比，支持率上升了X個百分點，達到Y%」這種方法表達。假設只要提高5%的客
戶留存率就能大幅提高收益，的確很具吸引力，但令人遺憾的是，這只不過是因為「百分比」和「百分點」的混淆而讓人誤以為這些法則絕對適用，況且這些內容並未被證實具有可再現性。
相反的，有證據支持的是[B]。根據各種研究，已證實會直接影響品牌成長的是普及率（顧客人數）。舉例來說，Baldinger等人（2002）針對超過三百個品牌進行為期五年的觀察，結果顯示品牌成長的關鍵驅動因素是普及率，忠誠度則扮演推動和維持的角色。銷售額和市占率的增加是直接受到普及率的影響，相較而言，老客戶的忠誠度屬於輔助作用。
萊斯．比奈（Les Binet）和彼得．菲爾德（Peter Field）分析了行銷策略與成果之間的關聯性，研究期間從1998年到2016年、研究案例數量約為五百個，他們（Binet & Field, 2017, p.5）提出的結論是：「行銷依然是一場數字遊戲。品牌成長主要來自於普及率的增加，而不是忠誠度（日文內容由本書作者翻譯）。」在探討行銷效果的研究當中，無論是研究期間長度還是樣本數量之多寡，這項研究都達到前所未有的規模。至於為何只靠既有顧客的行銷策略並不足夠，該研究的作者們提出以下幾點：
（1）絕對不變的重度使用者「數量」很少。
（2）讓重度使用者購買更多有其困難度。
（3）很難透過廣告改變既有顧客的認知與行為。
（4） 對既有客戶採用促動（activation）行銷策略的有效期間很短。
（5） 追求投資報酬率（ROI） 並以此作為績效指標並不能增加銷售總額。
（6） 顧客忠誠度不是透過忠誠度策略而提高，而是隨著普及率的增加而提高。
只要把顧客視為「單一的個人」就能直觀地理解（1）、（2）、（3）。比方說，假設商品是一般消費品。我想顧客是使用每個月的生活費來購買這類商品，而生活費當中有多少錢可以用在什麼地方幾乎都是固定的。因為既有顧客都是已經買過商品的人，所以很難讓他們購買更多商品。無論顧客收到多少DM、還是針對廣告進行最佳化，消費量都不會有很大的變化。
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。