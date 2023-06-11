新北市私幼餵藥案，反映政府機關沈溺於「數字管理」造成行政怠惰
我們想讓你知道的是
新北市政府在私幼餵藥案的怠惰，原因在於此案無人死亡，受害人數不明，對主管機關而言，「算不了大事」。近年台灣各級政府「數字治理」現象愈發浮濫，且藍綠皆然；沉溺於「數字治理」，極容易失去同理心，私幼餵藥案即是一例。
文：陳文瀾
在社群網站悶燒近兩個月的新北市私立幼兒園餵藥案，近來在媒體的密集報導下，終獲國人重視。此案件堪稱人神共憤，引發全國幼兒家長恐慌，而新北市政府的怠惰，更可能是壓垮新北市市長侯友宜總統選情的千斤重錘。
駭人聽聞背後可能有更大的冰山
幼兒家長為何恐慌？原因甚簡，從該私立幼兒園受害孩童身上，已驗出中樞神經抑制劑巴比妥。其既是受處置的醫院處方箋，又是法務部定義的三級毒品，一般人不易取得。該私立幼兒園可能僅是不法巴比妥供應生態系的「終端消費者」之一，還有許多幼稚園是共犯。
該私立幼兒園的餵藥動機，路人皆知。私立幼兒園利潤豐厚，業者為將利潤極大化，總是超額招收幼兒，加上老師待遇偏低，流動率甚高，故師生比高得驚人；但幼兒不比國小、國中學生，一哭眾哭、一鬧眾鬧，管理極為困難。
況且，都會區幼兒園幾乎都位於住宅區，空間普遍狹窄，甚至完全沒有戶外空間，無法隔離不想午睡的幼兒，又易遭鄰居向警方投訴；為「方便」管理，或降低幼兒音量，幼兒園業者花招百出。餵安眠藥雖是下下策，但該私立幼兒園絕非首例，也非孤例。
由於利潤豐厚，許多地方型政治人物、政治世家，同時身兼私立幼兒園業主；其所經營的幼兒園，縱使存在諸多不法情事，如設備不符消防法規、聘僱無證照老師等，甚至壓根沒有營業執照，只要沒爆出上媒體的醜聞，政府主管機關多半視而不見。
縱使私立幼兒園業主並非政治人物、政治世家，為避免黑道勒索、政府主管機關「找麻煩」，他們多半熱衷公共事務，或投身政治人物的後援會，出錢又出力，扛著「融入社區、回饋鄉里」的大纛，籠絡政治人物當門神。
另一令人憤慨之處，乃是該私立幼兒園所加盟吉的堡教育集團，在餵藥案爆發後，僅發表不痛不癢的聲明，文字看似義正詞嚴，實則切割關係、推卸責任，並自視為受害者，將向「該幼兒園負責人與老師追究一切可能的法律責任及相關賠償」。
吉的堡總店的切割讓人不滿
吉的堡面對此案的態度，正是台灣大多數連鎖店業者面對加盟店犯罪的態度，房仲業、飲料業、便利商店業皆如此；收取權利金時，不容加盟店店東拖延、打折扣，當加盟店出事時，立即棄之不顧，將責任撇得一乾二淨，並加入求償的行列。
可以確定的，私幼餵藥案必將進入漫長的司法訴訟，受害幼兒與其家長雖必將獲得司法上的「勝利」，卻可能一無所獲，因為他們縱使獲得民事賠償，可能就是一紙永遠無法兌現的債權證明，根本無法彌補受害幼兒與其家長的身心傷害，並支付受害幼兒的復健費用。
政府理應修法，讓連鎖店業者背負連帶法律責任，才能平抑連鎖店業者「有權無責」的失衡現象，讓加盟店受害消費者可獲實質賠償。唯有如此，連鎖店業者才會慎選加盟店店東，協助其進行員工訓練，並強化對加盟店的稽核、考察，而非只扮演「拿錢不辦事」的「品牌房東」。
何況，當產品與廣告不符，連品牌代言人都得連帶受罰，加盟店戕害消費者，連鎖店業者卻無法律責任，實不合法理。畢竟，大多數受害幼兒的家長，是衝著吉的堡的招牌，才讓小孩就讀該私立幼兒園。
其實，若修法通過後，透過與保險業者合作，連鎖店業者便可支應連鎖店業者出事，必須支付的高額賠償，不至於衝擊營運，反倒更能維護商譽。雖然，連鎖店業者必將部分保費，轉嫁至加盟店、消費者，但彼此將更有保障，實為善舉。
沈溺於「數字管理」極易行政怠惰
目前，尚無事證顯示，新北市政府在私幼餵藥案的怠惰，有政治力介入；怠惰的原因在於，此案無人死亡，舉辦時受害人數不明，對主管機關而言，「算不了大事」。近年來，台灣各級政府「數字治理」現象愈發浮濫，且藍綠皆然；而沉溺於「數字治理」，極容易失去同理心，無法理解弱勢者、受害者的悲憤，私幼餵藥案即是一例。
於是，當大多數「無殼蝸牛」望高房價興嘆時，賴清德卻引用數據，聲稱房價已經下滑，不知已下修的房價，仍是受薪階級眼中高不可攀的天價。而新北市政府輕忽私幼餵藥案，便是教育局已對各種陳情案件，有大事、小事的分級表，大事急辦、小事緩辦或不辦。
無奈的是，根據台灣政治人物面對民眾的「標準作業流程」，新北市政府處理私幼餵藥案，將如同台中市政府處理中捷奪命案，由首長與受害者家屬會面，首長面露哀痛、語發誠懇，承諾將妥善處理。荒謬的是，走完此一過場，行政首長似乎就責任已了，從該事件中脫身，而承諾最終將流於進度、數字，在受害者與家屬疲極無言時，被大眾遺忘。
最悲哀的是，政治人物對私幼餵藥案黨同伐異，但少有人思考制度改革，而類似的事件將持續上演。民進黨不必見獵心喜，因為全國不良褓姆虐嬰案時有所聞，只是數字低於私幼餵藥案，新聞效應未能擴大，而釀成這些悲劇的原因，皆是受薪階級薪資過低、工時過長，必須將育兒之事外包。
在此次總統大選，幼兒養育是各大政黨候選人的攻防重點，但已淪為作文比賽與補貼加碼比賽。或許，在未能改善受薪階級薪資過低、工時過長之際，仿效英國，將義務教育向下延伸一至二年，是緩解雙薪家庭育兒壓力的可行策略之一；而若干西方國家將幼兒園、托老中心結合，讓部分長者分攤陪伴幼兒的時間，也值得台灣跟進。
本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此
原標題：幼兒養育政策不應淪為作文、補貼加碼比賽
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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