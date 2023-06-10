就算是「焦慮依附者」，也能從三個面向學習在感情中尋找安全感

從出版了我的《依附練習》以來，我就一直希望有一天，能夠看到一本不用依附的專有名詞，來談如何建立安全感的書。

瑪那熊學長在他的新書《在一起，不是要你假裝幸福》這本書的第三章，完美的運用了依附理論當中的三種依附需求，來帶領讀者們如何在愛情關係裡面建立安全感，而我想以一個焦慮依附者的身份，帶領焦慮依附的人，學習如何善用這本書。

當我在被問到什麼是我定義的伴侶關係，或是伴侶跟朋友之間到底有什麼差異時，我現在的答案會是「很常很常相處的好朋友，而且彼此可以發生性關係」。

不過一對伴侶之所以可以關係好，並不是因為彼此可以做愛，而是彼此可以當很好、很好的朋友。要當很好、很好的朋友的前提在於「安全感」，而安全感源自於三種依附需求：「可及性」、「回應性」、「投入性」。

相互的可及性，帶來具有安全感的關係

在我的概念裡面，焦慮依附是比較容易因為「有關係總比沒關係來得好」，而決定讓關係維繫下去，儘管關係早已失衡。

但一段好的關係，在可及性這一點上面，其實是很互相的。

所謂的可及性，指得是彼此能否感受到彼此要找尋對方時，能夠找得到對方陪。其中的關鍵就在於對方是否願意和你分享他的正面經驗與負面經驗，還是只有你一股腦兒的在分享？